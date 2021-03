CDPR; Cyberpunk 2077, Witcher 3 ve diğer oyunları ile ilgili gelecekteki planlarını açıkladı

Tam Boyutta Gör

The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 oyunları ile oyun sektöründe popüler olan CD Projekt Red, gelecekteki planlarını açıkladı. Özellikle Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışının ardından CDPR bazı kararlar almış dibi duruyor.

Bildiğiniz üzere dün akşam saatlerinde Cyberpunk 2077'nin söz verilen büyük yaması yayınlandı. Bundan sonra stüdyo yeni oyunlar, mevcut oyunların ekstra içerikleri ve eski oyunların yeni nesil güncellemeleri ile ilgilenecek. İşte CDPR'ın son açıklamalarındaki tüm önemli detaylar.

CD Projekt, 2021'de Neler Sunacak?

Tam tarih verilmese de 2021 yılında Cyberpunk 2077'nin yamaları ve güncellemeleri devam edecek. Bu yamalarla oyun daha stabil hale getirilecekken, oyun için ücretsiz birçok DLC de yayınlanacak. Ayrıca yine bu yıl içerisinde Cyberpunk 2077'nin ve The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil özel versiyonları da çıkış yapacak.

The Witcher tarafına baktığımızda tek içerik The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil özel versiyonu değil. Ayrıca Pokemon GO tarzı bir oyun olan The Witcher: Monster Slayer bu yıl içerisinde yayınlanacak ve son olarak Gwent: The Witcher Card Game için de yeni içerikler eklenecek.

Cyberpunk 2077'nin Online Modu İptal Edilebilir

Bildiğiniz gibi daha Cyberpunk 2077 çıkmadan oyunun bir online modu olacağı ancak bunun bir mod gibi değil, ayrı bir oyun gibi uğraşılmış olacağı söylenmişti. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarda da Cyberpunk 2077'yi düzeltene kadar online modun bekletildiğini söylemişlerdi.

CD Projekt Red başkanı Adam Kicinski, bu planlarını tekrar gözden geçireceklerini söyledi. Yani proje şu an için beklemede gibi düşünebiliriz ve tamamen iptal edilme ihtimali de bulunuyor. Ne olursa olsun CD Projekt'in bu konuda daha temkinli yaklaşması sevindirici bir haber.

CD Projekt, 2022'den Sonra Aynı Anda Birden Fazla AAA Oyun Geliştirecek!

CD Projekt, bu yıl için duyurduğu planlar dışında gelecekti durumları için de bazı yeni gelişmeler aktardı. Her şeyden önce CD Projekt Red, Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan Digital Scapes Studios isimli oyun geliştirme stüdyosunu satın aldığını açıkladı. Bu yeni stüdyo CD Projekt'e gelecekteki oyunlarında destekte bulunacak.

Diğer yapılan açıklamalara baktığımızda ise CD Projekt'in 2022'den sonra işlerinin yoğunlaştığını görebiliyoruz. Önümüzdeki yıl CD Projekt Red, çalışanlarının sayısını iyice arttıracak ve özellikle The Witcher ve Cyberpunk 2077 markalarının yeni oyunları üzerinde çalışmayı planlıyorlar. 2022'den itibaren CD Projekt Red, aynı anda birden fazla AAA, yani yüksek bütçeli oyunlar geliştirmeye başlayacak. Yeni Witcher oyunu geliştireceklerini zaten daha önceden açıklamışlardı.

Son olarak ise CD Projekt Red, reklam kısmı için de bir söz verdi. Cyberpunk 2077'nin uzun süren reklam kampanyasının sorun yaşattığının farkında olduklarını ve bundan sonraki süreçte hem daha kısa reklam kampanyaları düzenleyeceklerini hem de bu süreci daha iyi yönteceklerini açıkladılar. Bildiğiniz gibi Cyberpunk 2077, 2012 yılında duyurulmuştu ve 2020 yılına kadar oyuncuların heyecanı katlanarak artmıştı.

