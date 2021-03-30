Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CDPR; Cyberpunk 2077, Witcher 3 ve diğer oyunları ile ilgili gelecekteki planlarını açıkladı

    CD Projekt Red, gelecekteki planları ile ilgili ayrıntılı bilgileri paylaştı. The Witcher 3 Wild Hunt'ın yeni nesil versiyonu bu yılın sonlarında yayınlanacak.
    30 Mart 2021, 21:30 (1 sa.)
    530
    42
    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    CDPR; Cyberpunk 2077, Witcher 3 ve diğer oyunları ile ilgili gelecekteki planlarını açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 oyunları ile oyun sektöründe popüler olan CD Projekt Red, gelecekteki planlarını açıkladı. Özellikle Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışının ardından CDPR bazı kararlar almış dibi duruyor.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin ücretsiz verilecek olan 9 DLC'si sızdırıldı"

    Bildiğiniz üzere dün akşam saatlerinde Cyberpunk 2077'nin söz verilen büyük yaması yayınlandı. Bundan sonra stüdyo yeni oyunlar, mevcut oyunların ekstra içerikleri ve eski oyunların yeni nesil güncellemeleri ile ilgilenecek. İşte CDPR'ın son açıklamalarındaki tüm önemli detaylar.

    CDPR; Cyberpunk 2077, Witcher 3 ve diğer oyunları ile ilgili gelecekteki planlarını açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    CD Projekt, 2021'de Neler Sunacak?

    Tam tarih verilmese de 2021 yılında Cyberpunk 2077'nin yamaları ve güncellemeleri devam edecek. Bu yamalarla oyun daha stabil hale getirilecekken, oyun için ücretsiz birçok DLC de yayınlanacak. Ayrıca yine bu yıl içerisinde Cyberpunk 2077'nin ve The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil özel versiyonları da çıkış yapacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077'nin tekrar ertelenmesinin ardından CD Projekt'in hisseleri %25 düştü

    The Witcher tarafına baktığımızda tek içerik The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil özel versiyonu değil. Ayrıca Pokemon GO tarzı bir oyun olan The Witcher: Monster Slayer bu yıl içerisinde yayınlanacak ve son olarak Gwent: The Witcher Card Game için de yeni içerikler eklenecek.

    Cyberpunk 2077'nin Online Modu İptal Edilebilir

    Bildiğiniz gibi daha Cyberpunk 2077 çıkmadan oyunun bir online modu olacağı ancak bunun bir mod gibi değil, ayrı bir oyun gibi uğraşılmış olacağı söylenmişti. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarda da Cyberpunk 2077'yi düzeltene kadar online modun bekletildiğini söylemişlerdi. 

    CD Projekt Red başkanı Adam Kicinski, bu planlarını tekrar gözden geçireceklerini söyledi. Yani proje şu an için beklemede gibi düşünebiliriz ve tamamen iptal edilme ihtimali de bulunuyor. Ne olursa olsun CD Projekt'in bu konuda daha temkinli yaklaşması sevindirici bir haber.

    CDPR; Cyberpunk 2077, Witcher 3 ve diğer oyunları ile ilgili gelecekteki planlarını açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    CD Projekt, 2022'den Sonra Aynı Anda Birden Fazla AAA Oyun Geliştirecek!

    CD Projekt, bu yıl için duyurduğu planlar dışında gelecekti durumları için de bazı yeni gelişmeler aktardı. Her şeyden önce CD Projekt Red, Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan Digital Scapes Studios isimli oyun geliştirme stüdyosunu satın aldığını açıkladı. Bu yeni stüdyo CD Projekt'e gelecekteki oyunlarında destekte bulunacak.

    Diğer yapılan açıklamalara baktığımızda ise CD Projekt'in 2022'den sonra işlerinin yoğunlaştığını görebiliyoruz. Önümüzdeki yıl CD Projekt Red, çalışanlarının sayısını iyice arttıracak ve özellikle The Witcher ve Cyberpunk 2077 markalarının yeni oyunları üzerinde çalışmayı planlıyorlar. 2022'den itibaren CD Projekt Red, aynı anda birden fazla AAA, yani yüksek bütçeli oyunlar geliştirmeye başlayacak. Yeni Witcher oyunu geliştireceklerini zaten daha önceden açıklamışlardı.

    Son olarak ise CD Projekt Red, reklam kısmı için de bir söz verdi. Cyberpunk 2077'nin uzun süren reklam kampanyasının sorun yaşattığının farkında olduklarını ve bundan sonraki süreçte hem daha kısa reklam kampanyaları düzenleyeceklerini hem de bu süreci daha iyi yönteceklerini açıkladılar. Bildiğiniz gibi Cyberpunk 2077, 2012 yılında duyurulmuştu ve 2020 yılına kadar oyuncuların heyecanı katlanarak artmıştı.



    Kaynakça https://www.ign.com/articles/cd-projekt-to-develop-witcher-cyberpunk-aaa-games-simultaneously-starting-in-2022 https://www.ign.com/articles/after-cyberpunk-2077-cd-projekt-promises-better-marketing https://www.ign.com/articles/the-witcher-3-wild-hunt-confirmed-for-ps5-and-xbox-series-x https://www.ign.com/articles/cyberpunk-2077-multiplayer-reconsidered-possibly-delayed-or-cancelled https://www.ign.com/articles/cd-projekt-acquires-canadian-development-studio
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    OLED Ekranlı Dijital Metre

    L
    lterlemez 9 saat önce

    Güzel fikir...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Korku filmi serisi Testere'nin devam filminden fragman paylaşıldı
    24 dk.
    Star Wars'un yeni animasyon dizisi Star Wars: The Bad Batch'ten ilk fragman yayınlandı
    1 sa.
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    M methotrexat (murat başaran) 1 sn. ( Mesaj Silindi )
    Yarım yamalak oyun çıkaran bir firmadan yeni proje lerin açıklamasını yapmak için (sanki 'durumu kurtardık' der gibi) görünürde birşey değiştirmemiş yamayı beklemeleri bana da olası geldi. Yapay zeka hala yerlerde ve mantık hataları devam ediyor. Performans iyileştirmeleri ve görevlerdeki bugları temizlemek için 30gb gereken bir oyunun adam olması için 100 gb daha gerekir herhalde! Bu oyunun düzelmeyeceği hep söylendi ama ben 1.2 yaması gelene kadar ve 30 gb olduğunu duyunca biraz ümitliydim. (Ümidin sebebi ilk defa bir oyuna bu kadar para vermek olsa gerek! Çıkışta fiyatı artar dedik. İleride hak ettikleri için daha fazla ödeyeceğim oyunlar olacaktır. Tabii ki hype dalgasına katılmadan! ) Artık bence de yeni maceralara yelken açsınlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Painkiller. (Arda Aydın) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine sallamışlar sanırsam
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Painkiller.
    sallamamışlar da durumu toparlamak için esaslı bir açıklamayı bu yamaya kadar ertelemişler. yıl boyunca yapacaklarını sektirmeden yaparsa oyuncular adına iyi olur. son durumu değerlendirip ona göre online'ıda yapabilirler gibi anlıyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. Korku filmi serisi Testere'nin devam filminden fragman paylaşıldı 32 dk. ZTE Watch GT tanıtıldı: İşte fiyatı 54 dk. Kingston maliyete oynayan NV1 SSD sürücüsünü duyurdu 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN CDPR; Cyberpunk 2077, Witcher 3 ve diğer oyunları ile ilgili gelecekteki planlarını açıkladı Sonraki Star Wars'un yeni animasyon dizisi Star Wars: The Bad Batch'ten ilk fragman yayınlandı 2 sa. İşte Xiaomi’nin ilk katlanabilir telefonu 2 sa. DDR5 belleklerin hacimli üretimine başlandı 2 sa. TSMC fiyatları %25 arttırabilir 3 sa. Makyajlı Skoda Kodiaq'tan ilk ipucu görselleri geldi 3 sa. Boston Dynamics, depo otomasyonu için yeni robotunu tanıttı: Stretch 4 sa. Xbox Live Gold üyelerine Nisan ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu 4 sa. Netflix'in yeni fantastik dizisi Shadow and Bone'dan uzun fragman 4 sa. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki mutasyon oranını açıkladı 4 sa. Volkswagen'in ABD pazarındaki yeni adı Voltswagen olabilir 5 sa. Rick and Morty 5. sezon yayın tarihi ve ilk fragmanı paylaşıldı 5 sa. PS5'in yeni nesil VR cihazının ilk oyunu ortaya çıktı: Pavlov Shack 5 sa. IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı bu Cuma gerçekleşecek 5 sa. BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam'dan ilk fragman paylaşıldı 5 sa. ITOPYA.COM 4 Yaşında! Doğum Gününe Özel Fırsatlar İçin Tıklayın 6 sa. Apple TV için yepyeni bir uzaktan kumanda tasarlanıyor 6 sa. KVKK, Yemeksepeti'ne inceleme başlattı 7 sa. Robogil LUNA-200UV Robot Süpürge | İnceleme 7 sa. PayPal kripto ödemelerine başlıyor 7 sa. MediaTek mobil yonga pazarının lideri oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız