Total War: Rome Remastered'ın sistem gereksinimleri belli oldu

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Yayıncılığını Sega'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Creative Assembly ve Feral Interactive'in yaptığı strateji türünün sevilen oyunlarından Total War: Rome'un yenilenmiş versiyonu için sistem gereksinimleri paylaşıldı.

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Steam sayfası üzerinden paylaşılan sistem gereksinimlerinin aslında çok da şaşırtmadığını söylemek gerek. Önerilen gereksinimler bile çok üst düzey bir sistem istemiyor.

Oyun Steam üzerinden 175,00 TL'ye satılıyor. Eğer 2004 yılında çıkan orijinal oyuna sahipseniz 31 Mayıs'a kadar oyunu %50 indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Oyunun yurt dışı fiyatı 29,99 dolar.

Total War: Rome Remastered, 29 Nisan 2021'de Steam üzerinden PC oyuncuları için çıkış yapacak.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (version 1809)

Windows 10 64-bit (version 1809) İşlemci: Intel i3 series | AMD FX-4000 series

Intel i3 series | AMD FX-4000 series Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 600 series (1GB VRAM) | AMD HD 7000 series (1GB VRAM) | Intel UHD 620

NVIDIA GTX 600 series (1GB VRAM) | AMD HD 7000 series (1GB VRAM) | Intel UHD 620 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

45 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Intel HD / UHD serisi tarzı entegre ekran kartları 8 GB RAM gerektirir. Tahmini performansı düşük ayarlarda 1080p 30 FPS. Yoğun kısımlarda FPS düşebilir.

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (version 20H2)

Windows 10 64-bit (version 20H2) İşlemci: Intel Core i5-4570 | Ryzen 5 1600

Intel Core i5-4570 | Ryzen 5 1600 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 4GB | AMD Radeon R9 290 4GB

NVIDIA GeForce GTX 770 4GB | AMD Radeon R9 290 4GB DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

45 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Tahmini performansı yüksek ayarlarda 1080p 60 FPS. Yoğun kısımlarda FPS düşebilir.

https://www.pcgamer.com/total-war-rome-remastered-system-requirements-are-here/

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