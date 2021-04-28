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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Total War: Rome Remastered'ın sistem gereksinimleri belli oldu

    Strateji türünün sevilen ve önemli oyunlarından biri olan 2004 yılında yayınlanan Total War: Rome'un yenilenmiş versiyonu Total War: Rome Remastered'ın sistem gereksinimler belli oldu.
    28 Nisan 2021, 13:00 (2 sa.)
    393
    25
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Total War: Rome Remastered'ın sistem gereksinimleri belli oldu
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    Yayıncılığını Sega'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Creative Assembly ve Feral Interactive'in yaptığı strateji türünün sevilen oyunlarından Total War: Rome'un yenilenmiş versiyonu için sistem gereksinimleri paylaşıldı. 

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    Ayrıca Bkz. "Sızan belgelere göre EA, oyuncuların FIFA FUT'ta daha fazla vakit geçirmesini ve para harcamasını istiyor"

    Steam sayfası üzerinden paylaşılan sistem gereksinimlerinin aslında çok da şaşırtmadığını söylemek gerek. Önerilen gereksinimler bile çok üst düzey bir sistem istemiyor. 

    Oyun Steam üzerinden 175,00 TL'ye satılıyor. Eğer 2004 yılında çıkan orijinal oyuna sahipseniz 31 Mayıs'a kadar oyunu %50 indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Oyunun yurt dışı fiyatı 29,99 dolar.

    Total War: Rome Remastered, 29 Nisan 2021'de Steam üzerinden PC oyuncuları için çıkış yapacak.

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (version 1809)
    • İşlemci: Intel i3 series | AMD FX-4000 series
    • Bellek: 6 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 600 series (1GB VRAM) | AMD HD 7000 series (1GB VRAM) | Intel UHD 620
    • DirectX: Sürüm 11
    • Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: Intel HD / UHD serisi tarzı entegre ekran kartları 8 GB RAM gerektirir. Tahmini performansı düşük ayarlarda 1080p 30 FPS. Yoğun kısımlarda FPS düşebilir.

    Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (version 20H2)
    • İşlemci: Intel Core i5-4570 | Ryzen 5 1600
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 4GB | AMD Radeon R9 290 4GB
    • DirectX: Sürüm 11
    • Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: Tahmini performansı yüksek ayarlarda 1080p 60 FPS. Yoğun kısımlarda FPS düşebilir.


    https://www.pcgamer.com/total-war-rome-remastered-system-requirements-are-here/
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