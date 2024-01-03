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    Toyota 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

    Toyota Ocak ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır KM Toyota otomobil fiyatlarını merak edenler için güncel Toyota 2024 fiyat listesi:                 
    toyota fiyat listesi 2024 Tam Boyutta Gör
    Toyota, 2024'ün Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Peki yeni yılın gelişiyle birlikte; 2024 Toyota fiyatları ne kadar para oldu? Sıfır Toyota araç fiyatları kaç TL? Gelin model model fiyat listelerine yakından bakalım.

    Toyota'nın ülkemizdeki en popüler modeli şüphesiz ki Corolla Sedan. Modelin 2024 model yılı itibarıyla fiyatı 1.219.500 TL seviyesinden başlıyor. Ancak ocak ayına özel sınırlı sayıda araç için yapılan kampanya ile bu fiyat 1.039.500 TL'ye kadar düşüyor. Kampanya ile Corolla Sedan'ın en pahalı versiyonu 1.466.000 TL liste fiyatına sahip.

    Popüler ismi SUV sınıfına taşıyan Toyota Corolla Cross'un fiyatı da Ocak 2024 itibarıyla 1.708.300 TL seviyesinden başlıyor. Ancak bu modelde henüz 2024 model yılına geçiş yapılmadığını belirtelim. 1.8 Hibrit motorla tercih edilebilen modelde Flame ve Passion donanım seviyeleri sunuluyor. Toyota Corolla Cross'un en pahalı versiyonu olan Passion X-Pack'in fiyatı da Ocak ayı itibarıyla 2.074.800 TL'ye yükselmiş durumda.

    İşte 2024 Ocak Toyota fiyat listesi 🔽

    Toyota Corolla fiyat listesi 💰 (Ocak 2024)
    Versiyon Ocak 2024 (2024MY) Kampanya (2024MY)
    1.5 Vision Multidrive S 1.219.500 TL 1.039.500 TL
    1.5 Dream Multidrive S 1.334.500 TL 1.178.500 TL
    1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.416.000 TL 1.259.500 TL
    1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.501.500 TL 1.345.000 TL
    1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.622.500 TL 1.466.000 TL

    Toyota Corolla Hibrit fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon  Ocak 2024 (2024MY) Ocak 2024 (2023MY) Kampanya (2023MY)
    1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.504.500 TL 1.504.500 TL 1.429.000 TL
    1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 1.559.500 TL 1.559.500 TL 1.481.500 TL
    1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.600.000 TL 1.600.000 TL 1.520.000 TL
    1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.718.000 TL 1.718.000 TL 1.632.000 TL

    2024 Toyota Corolla Cross fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Toyota Corolla Cross fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon Ocak 2024 (2023MY) Kampanya (2023MY)
    1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.708.300 TL 1.545.000 TL
    1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.757.400 TL 1.590.000 TL
    1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.912.400 TL 1.734.000 TL
    1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.047.000 TL 1.847.000 TL
    1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.074.800 TL 1.874.800 TL

    Toyota Yaris Cross fiyat listesi 💰 (Ocak 2024)
    Versiyon Ocak 2024 (2023MY) Kampany (2023MY) 
    1.5 Dream Multidrive S 1.421.000 TL 1.250.000 TL
    1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.452.800 TL 1.283.000 TL
    1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.512.100 TL 1.342.000 TL

    Toyota Yaris Cross Hibrit fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon Ocak 2024 (2023MY) Kampanya (2023MY)
    1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.545.600 TL 1.375.000 TL
    1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 1.577.500 TL 1.407.500 TL
    1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.638.500 TL 1.468.500 TL
    1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.829.500 TL 1.659.500 TL

    2024 Toyota C-HR Hibrit fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Toyota C-HR Hibrit fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon Ocak 2024 (2023MY) Kampanya (2023MY)
    1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.800.000 TL 1.550.000 TL
    1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 1.980.000 TL 1.730.000 TL
    1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.080.000 TL 1.830.000 TL

    2024 Toyota Yaris Fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Toyota Yaris Fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon Ocak 2024 (2023MY) Kampanya (2023MY)
    1.5 Dream Multidrive S 1.176.700 TL 1.035.000 TL
    1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.240.000 TL 1.103.500 TL
    1.5 Flame Multidrive S 1.260.000 TL 1.123.500 TL
    1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.310.000 TL 1.173.500 TL

    Toyota Yaris Hibrit fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024)
    Versiyon Ocak 2024 (2023MY) Kampanya (2023MY)
    1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.473.500 TL 1.307.000 TL
    1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.538.500 TL 1.372.000 TL
    1.5 Hybrid Passion e-CVT 1.658.000 TL 1.491.500 TL

    Toyota Corolla Hatchback Hybrid fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon Ocak 2024 (2023MY) Kampanya (2023MY)
    Hybrid Flame e-CVT 1.466.500 TL 1.270.000 TL
    Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.626.500 TL 1.399.000 TL

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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