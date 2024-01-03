Toyota 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

Tam Boyutta Gör Toyota, 2024'ün Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Peki yeni yılın gelişiyle birlikte; 2024 Toyota fiyatları ne kadar para oldu? Sıfır Toyota araç fiyatları kaç TL? Gelin model model fiyat listelerine yakından bakalım.

Toyota'nın ülkemizdeki en popüler modeli şüphesiz ki Corolla Sedan. Modelin 2024 model yılı itibarıyla fiyatı 1.219.500 TL seviyesinden başlıyor. Ancak ocak ayına özel sınırlı sayıda araç için yapılan kampanya ile bu fiyat 1.039.500 TL'ye kadar düşüyor. Kampanya ile Corolla Sedan'ın en pahalı versiyonu 1.466.000 TL liste fiyatına sahip.

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Popüler ismi SUV sınıfına taşıyan Toyota Corolla Cross'un fiyatı da Ocak 2024 itibarıyla 1.708.300 TL seviyesinden başlıyor. Ancak bu modelde henüz 2024 model yılına geçiş yapılmadığını belirtelim. 1.8 Hibrit motorla tercih edilebilen modelde Flame ve Passion donanım seviyeleri sunuluyor. Toyota Corolla Cross'un en pahalı versiyonu olan Passion X-Pack'in fiyatı da Ocak ayı itibarıyla 2.074.800 TL'ye yükselmiş durumda.

İşte 2024 Ocak Toyota fiyat listesi 🔽

Toyota Corolla fiyat listesi 💰 (Ocak 2024) Versiyon Ocak 2024 (2024MY) Kampanya (2024MY) 1.5 Vision Multidrive S 1.219.500 TL 1.039.500 TL 1.5 Dream Multidrive S 1.334.500 TL 1.178.500 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.416.000 TL 1.259.500 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.501.500 TL 1.345.000 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.622.500 TL 1.466.000 TL

Toyota Corolla Hibrit fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon Ocak 2024 (2024MY) Ocak 2024 (2023MY) Kampanya (2023MY) 1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.504.500 TL 1.504.500 TL 1.429.000 TL 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 1.559.500 TL 1.559.500 TL 1.481.500 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.600.000 TL 1.600.000 TL 1.520.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.718.000 TL 1.718.000 TL 1.632.000 TL

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Toyota Corolla Cross fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon Ocak 2024 (2023MY) Kampanya (2023MY) 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.708.300 TL 1.545.000 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.757.400 TL 1.590.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.912.400 TL 1.734.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.047.000 TL 1.847.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.074.800 TL 1.874.800 TL

Toyota Yaris Cross fiyat listesi 💰 (Ocak 2024) Versiyon Ocak 2024 (2023MY) Kampany (2023MY) 1.5 Dream Multidrive S 1.421.000 TL 1.250.000 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.452.800 TL 1.283.000 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.512.100 TL 1.342.000 TL

Toyota Yaris Cross Hibrit fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon Ocak 2024 (2023MY) Kampanya (2023MY) 1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.545.600 TL 1.375.000 TL 1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 1.577.500 TL 1.407.500 TL 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.638.500 TL 1.468.500 TL 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.829.500 TL 1.659.500 TL

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Toyota C-HR Hibrit fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon Ocak 2024 (2023MY) Kampanya (2023MY) 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.800.000 TL 1.550.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 1.980.000 TL 1.730.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.080.000 TL 1.830.000 TL

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Toyota Yaris Fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon Ocak 2024 (2023MY) Kampanya (2023MY) 1.5 Dream Multidrive S 1.176.700 TL 1.035.000 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.240.000 TL 1.103.500 TL 1.5 Flame Multidrive S 1.260.000 TL 1.123.500 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.310.000 TL 1.173.500 TL

Toyota Yaris Hibrit fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024) Versiyon Ocak 2024 (2023MY) Kampanya (2023MY) 1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.473.500 TL 1.307.000 TL 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.538.500 TL 1.372.000 TL 1.5 Hybrid Passion e-CVT 1.658.000 TL 1.491.500 TL

Toyota Corolla Hatchback Hybrid fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon Ocak 2024 (2023MY) Kampanya (2023MY) Hybrid Flame e-CVT 1.466.500 TL 1.270.000 TL Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.626.500 TL 1.399.000 TL

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Toyota 2024 fiyat listesi: Sıfır Toyota fiyatları