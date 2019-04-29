Yeni Toyota Camry Hybrid ve RAV4 Hybrid Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri:

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Toyota’nın ülkemizdeki hibrit ürün gamı iki yeni modelle genişliyor. E segment sedan modeli Toyota Camry ve SUV modeli Toyota RAV4 Türkiye’de satışa sunuldu. Araçlar ülkemizde yalnızca hibrit motorla satılacak. Toyota Camry Hybrid’in fiyatı 479 bin TL olarak açıklandı. Toyota RAV4 Hybrid fiyatı 336 bin TL’den başlıyor.

Toyota Camry Hybrid özellikleri

Türkiye’de satışa sunulan Toyota Camry Hybrid’de 2.5 litrelik hibrit motor görev yapıyor. Diğer tüm Toyota modellerinde olduğu gibi kendi kendini şarj edebilen bu sistem, 218 beygir güç üretiyor. Yalnızca Passion adı verilen donanım paketiyle satın alınabilecek Toyota Camry Hybrid’de e-CVT şanzıman kullanılıyor. Otomobilin ortalama yakıt tüketimi 100 km’de 4.3 litre, emisyon değeri de 98 g/km olarak açıklandı.

E segmentinin önemli temsilcilerinden biri olan Toyota Camry Hybrid, şirketin yeni global mimarisi olan TNGA üzerine yükseliyor. Sportif bir görünüme ve düşük ağırlık merkezine sahip olan araçta 18 inç alüminyum alaşım jantlar ve 8 farklı gövde rengi sunuluyor. Kabininde yüksek kaliteli deri ve ahşap malzemeler kullanılan Toyota Camry Hybrid, geniş bir yaşam alanı ve 500 litre bagaj hacmi vadediyor. Kablosuz şarj özelliği bulunan otomobilde arka koltuktan dijital kumandalı dokunmatik konfor modülü özelliği sayesinde klima, müzik sistemi, arka güneşlik ve arka koltuk sırt ayarı yapılabiliyor. Araçta 'Toyota Safety Sense' güvenlik teknolojisi de standart olarak sunuluyor.

Toyota RAV4 Hybrid özellikleri

Beşinci nesliyle karşımızda duran Toyota RAV4 Hybrid de Türkiye’de. Camry’deki gibi 2.5 litre hibrit motorla gelen araç, 4 tekerlekten çekişli olarak üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor: Flame, Passion ve Passion X-Pack. E-CVT şanzımanla sunulan Toyota RAV4 Hybrid’in 0-100 km/s hızlanma süresinin 8.1 saniye, ortalama yakıt tüketiminin 100 km’de 4.5 litre, emisyon değerinin de 103 g/km olduğu açıklandı. Yeni Toyota RAV4 Hybrid’in daha kompakt hale getirilen hibrit sisteminde, yeni bataryaların yüzde 11 daha hafif ve şanzıman kaybının öncekine oranla yüzde 25 daha az olduğu söyleniyor.

Japon üreticinin TNGA-K platformunu kullanan ilk SUV modeli olan yeni Toyota RAV4 Hybrid; daha alçak ağırlık merkezi, artan gövde dayanımı, daha iyi yol tutuş, yüksek konfor, geniş yaşam alanı ve 580 litre bagaj hacmi ile dikkat çekiyor. Toyota’da ilk kez kullanılan bir özelliğe de sahip olan yeni RAV4 Hybrid’de kameralı dikiz aynası bulunuyor. İstenildiğinde konvansiyonel otomatik kararan ayna olarak, direkt arkadaki yolu ve trafiği yansıtacak şekilde kullanılabiliyor. Toyota Safety Sense’in ikinci jenerasyonu da RAV4 Hybrid’de standart olarak bulunuyor.

Toyota Camry Hybrid fiyatı:

. Fiyat Lansman Fiyatı 2.5 Hybrid Passion e-CVT 555.000 TL 479.000 TL

Toyota RAV4 Hybrid fiyatı:

. Fiyat Lansman Fiyatı 2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT 368.850 TL 336.000 TL 2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT 442.350 TL 385.000 TL 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 467.350 TL 405.300 TL