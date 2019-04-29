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Yeni Toyota Camry Hybrid ve RAV4 Hybrid Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri:

Yeni Toyota Camry Hybrid ve Toyota RAV4 Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu. Yalnızca hibrit motorlarla satışa sunulan Toyota Camry Hybrid ve Toyota RAV4 Hybrid fiyatı ve özellikleri haberimizde:
3 hf.
29,7b
1
59
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Toyota Camry Hybrid ve RAV4 Hybrid Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri:
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Toyota’nın ülkemizdeki hibrit ürün gamı iki yeni modelle genişliyor. E segment sedan modeli Toyota Camry ve SUV modeli Toyota RAV4 Türkiye’de satışa sunuldu. Araçlar ülkemizde yalnızca hibrit motorla satılacak. Toyota Camry Hybrid’in fiyatı 479 bin TL olarak açıklandı. Toyota RAV4 Hybrid fiyatı 336 bin TL’den başlıyor.

Toyota Camry Hybrid özellikleri 

Türkiye’de satışa sunulan Toyota Camry Hybrid’de 2.5 litrelik hibrit motor görev yapıyor. Diğer tüm Toyota modellerinde olduğu gibi kendi kendini şarj edebilen bu sistem, 218 beygir güç üretiyor. Yalnızca Passion adı verilen donanım paketiyle satın alınabilecek Toyota Camry Hybrid’de e-CVT şanzıman kullanılıyor. Otomobilin ortalama yakıt tüketimi 100 km’de 4.3 litre, emisyon değeri de 98 g/km olarak açıklandı.

E segmentinin önemli temsilcilerinden biri olan Toyota Camry Hybrid, şirketin yeni global mimarisi olan TNGA üzerine yükseliyor. Sportif bir görünüme ve düşük ağırlık merkezine sahip olan araçta 18 inç alüminyum alaşım jantlar ve 8 farklı gövde rengi sunuluyor. Kabininde yüksek kaliteli deri ve ahşap malzemeler kullanılan Toyota Camry Hybrid, geniş bir yaşam alanı ve 500 litre bagaj hacmi vadediyor. Kablosuz şarj özelliği bulunan otomobilde arka koltuktan dijital kumandalı dokunmatik konfor modülü özelliği sayesinde klima, müzik sistemi, arka güneşlik ve arka koltuk sırt ayarı yapılabiliyor. Araçta 'Toyota Safety Sense' güvenlik teknolojisi de standart olarak sunuluyor.

Toyota RAV4 Hybrid özellikleri 

Beşinci nesliyle karşımızda duran Toyota RAV4 Hybrid de Türkiye’de. Camry’deki gibi 2.5 litre hibrit motorla gelen araç, 4 tekerlekten çekişli olarak üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor: Flame, Passion ve Passion X-Pack. E-CVT şanzımanla sunulan Toyota RAV4 Hybrid’in 0-100 km/s hızlanma süresinin 8.1 saniye, ortalama yakıt tüketiminin 100 km’de 4.5 litre, emisyon değerinin de 103 g/km olduğu açıklandı. Yeni Toyota RAV4 Hybrid’in daha kompakt hale getirilen hibrit sisteminde, yeni bataryaların yüzde 11 daha hafif ve şanzıman kaybının öncekine oranla yüzde 25 daha az olduğu söyleniyor.

Yeni Toyota Camry Hybrid ve RAV4 Hybrid Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri:

Japon üreticinin TNGA-K platformunu kullanan ilk SUV modeli olan yeni Toyota RAV4 Hybrid; daha alçak ağırlık merkezi, artan gövde dayanımı, daha iyi yol tutuş, yüksek konfor, geniş yaşam alanı ve 580 litre bagaj hacmi ile dikkat çekiyor. Toyota’da ilk kez kullanılan bir özelliğe de sahip olan yeni RAV4 Hybrid’de kameralı dikiz aynası bulunuyor. İstenildiğinde konvansiyonel otomatik kararan ayna olarak, direkt arkadaki yolu ve trafiği yansıtacak şekilde kullanılabiliyor. Toyota Safety Sense’in ikinci jenerasyonu da RAV4 Hybrid’de standart olarak bulunuyor.

Toyota Camry Hybrid fiyatı:

 . FiyatLansman Fiyatı 
 2.5 Hybrid Passion e-CVT555.000 TL479.000 TL 

Toyota RAV4 Hybrid fiyatı:

 . FiyatLansman Fiyatı 
2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT368.850 TL336.000 TL 
2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT442.350 TL385.000 TL 
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT467.350 TL405.300 TL
 

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bulentcandan 3 hf. en beğenilen
Camry, E segment, siyah renk, yüksek kalite deri ve ahşap, hibrit, arka koltuktan klima ve müzik sistemi kontrolü, milletvekili, belediye başkanı, kaymakam...
1 Yanıt Yanıtla +30
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en1gma 3 hf. yeni yorumcu
Kemri kemirdi bizi
1 Yanıt Yanıtla +26
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alperdgal 3 hf. bulentcandan
Evet tokyo belediyesinde olur😊Bızımkıler a6, e 250 varlen binmez buna
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1 Avatar
Mendieta58 2 hf.
Rakamlara bak küfür gibi

Bu fiyatlarla geldikleri gibi giderler.500bin tl yi basıp kaç kişi toyota alır,istediği kadar konforlu teknolojik vs vs olsun
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haberelectro 2 hf.
çok satan modeller bile alıcı bulamıyor artık. Bunların sadece ismini duymakla kalırız.
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DH Misafiri 2 hf.
Hacı abi bende 2 böbrek 1 ciğer var sağda solda kol var dişler de sağlam göz retina var o da az kullanıldı anlaşırmıyız.. :) tövbee estağ...
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Dehşetengiz 2 hf.
ABD' de $5000 peşin, $28000 / 72 ay sıfır faizli taksitle almıştı biri 1-2 sene önceki youtube videosunda
düşünün 5 bin lira verip arabayı alıp 6 sene boyunca ayda 400 lira ödeyerek bu arabayı alıyorsunuz

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redbul_540 2 hf.

Pizzacı arabası,muz cumhuriyetin e gelince Milyoner arabası olmuş.Siyasi dava !
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strathmorea 2 hf.
Bir Amerikalı veya Avrupalıya soralım 500 bin dolara camry satılıyor alır mısınız diye. Sen t,,, k mı geçiyorsun deme zahmetine bile girmez cevap verirken. Yarım milyon liralara bu sınıf arabaları konuşur oldukya, Allah topyekun ekonomi ve vergileri bu hale getirenlerin belasını versin.
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sevozgur 3 hf.
İkisi de boşuna gelmiş. Amerikada sıradan aile hanımı arabası olan araçların fiyatları çok yüksek. Büyük ihtimal vergi olayından dolayı bu şekilde. Lexus olsa neyse de camry. Tamam güzel araç ama bu fiyatlara enayi olmak lazım.
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deryadeniz76 3 hf.
camry, rav4 vs fiyatları pahalı, bana uymaz, o yüzden saçma araçlar, boş yere getirmesinler, ben almayı düşünmüyorum, zaten param da yetmez..
ayrıca traktör, kamyon, mobilet, otobüs falan da gelmesin çünkü almayı düşünmüyorum, ilgi alanıma da girmiyor, o yüzden çok saçmalar..egea ya da clio falan alabilirim, onları getirebiliriler, satabilirler, izin veriyorum..
(ironi nedir bilmeyen saf yoktur umarım
)
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apollo34 3 hf.
Yeni rav 4.ün hybrid olmayanı da varmış. 2.0 benzinli Almanya'da satılıyor. linki toyota.de/... Türkiye'de de sadece hybrid olanı değil 2.0 benzinli olanı da satılsa fiyatı da biraz uygun olsa bu araç çok satardı.
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darkaura 3 hf. apollo34
hybrid olanni ciddi vergi indirimleri var. mevcut vergi sistemiyle 2.0 benzinlinin uygun fiyata gelmesi zor oldugu icin turkiyeye sadece hybrid secenegini getiriyorlar.
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rCoder 3 hf.
480.000 tl verip Camry almak istiyorum, umarım sıra olmaz.
(Şaka bir yana bu fiyata 1-2 tane numune dışında kimsenin almayacağını Toyota'da biliyor, bunlar Türkiye özelinde marka değeri ve algısı için pazarlama argümanıdır)
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