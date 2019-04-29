Yeni Toyota Camry Hybrid ve RAV4 Hybrid Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri:

Toyota Camry Hybrid özellikleri
Türkiye’de satışa sunulan Toyota Camry Hybrid’de 2.5 litrelik hibrit motor görev yapıyor. Diğer tüm Toyota modellerinde olduğu gibi kendi kendini şarj edebilen bu sistem, 218 beygir güç üretiyor. Yalnızca Passion adı verilen donanım paketiyle satın alınabilecek Toyota Camry Hybrid’de e-CVT şanzıman kullanılıyor. Otomobilin ortalama yakıt tüketimi 100 km’de 4.3 litre, emisyon değeri de 98 g/km olarak açıklandı.
E segmentinin önemli temsilcilerinden biri olan Toyota Camry Hybrid, şirketin yeni global mimarisi olan TNGA üzerine yükseliyor. Sportif bir görünüme ve düşük ağırlık merkezine sahip olan araçta 18 inç alüminyum alaşım jantlar ve 8 farklı gövde rengi sunuluyor. Kabininde yüksek kaliteli deri ve ahşap malzemeler kullanılan Toyota Camry Hybrid, geniş bir yaşam alanı ve 500 litre bagaj hacmi vadediyor. Kablosuz şarj özelliği bulunan otomobilde arka koltuktan dijital kumandalı dokunmatik konfor modülü özelliği sayesinde klima, müzik sistemi, arka güneşlik ve arka koltuk sırt ayarı yapılabiliyor. Araçta 'Toyota Safety Sense' güvenlik teknolojisi de standart olarak sunuluyor.
Toyota RAV4 Hybrid özellikleri
Beşinci nesliyle karşımızda duran Toyota RAV4 Hybrid de Türkiye’de. Camry’deki gibi 2.5 litre hibrit motorla gelen araç, 4 tekerlekten çekişli olarak üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor: Flame, Passion ve Passion X-Pack. E-CVT şanzımanla sunulan Toyota RAV4 Hybrid’in 0-100 km/s hızlanma süresinin 8.1 saniye, ortalama yakıt tüketiminin 100 km’de 4.5 litre, emisyon değerinin de 103 g/km olduğu açıklandı. Yeni Toyota RAV4 Hybrid’in daha kompakt hale getirilen hibrit sisteminde, yeni bataryaların yüzde 11 daha hafif ve şanzıman kaybının öncekine oranla yüzde 25 daha az olduğu söyleniyor.
Japon üreticinin TNGA-K platformunu kullanan ilk SUV modeli olan yeni Toyota RAV4 Hybrid; daha alçak ağırlık merkezi, artan gövde dayanımı, daha iyi yol tutuş, yüksek konfor, geniş yaşam alanı ve 580 litre bagaj hacmi ile dikkat çekiyor. Toyota’da ilk kez kullanılan bir özelliğe de sahip olan yeni RAV4 Hybrid’de kameralı dikiz aynası bulunuyor. İstenildiğinde konvansiyonel otomatik kararan ayna olarak, direkt arkadaki yolu ve trafiği yansıtacak şekilde kullanılabiliyor. Toyota Safety Sense’in ikinci jenerasyonu da RAV4 Hybrid’de standart olarak bulunuyor.
Toyota Camry Hybrid fiyatı:
|.
|Fiyat
|Lansman Fiyatı
|2.5 Hybrid Passion e-CVT
|555.000 TL
|479.000 TL
Toyota RAV4 Hybrid fiyatı:
|.
|Fiyat
|Lansman Fiyatı
|2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT
|368.850 TL
|336.000 TL
|2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT
|442.350 TL
|385.000 TL
|2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT
|467.350 TL
|405.300 TL
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu fiyatlarla geldikleri gibi giderler.500bin tl yi basıp kaç kişi toyota alır,istediği kadar konforlu teknolojik vs vs olsun
düşünün 5 bin lira verip arabayı alıp 6 sene boyunca ayda 400 lira ödeyerek bu arabayı alıyorsunuz
Pizzacı arabası,muz cumhuriyetin e gelince Milyoner arabası olmuş.Siyasi dava !
ayrıca traktör, kamyon, mobilet, otobüs falan da gelmesin çünkü almayı düşünmüyorum, ilgi alanıma da girmiyor, o yüzden çok saçmalar..egea ya da clio falan alabilirim, onları getirebiliriler, satabilirler, izin veriyorum..
(ironi nedir bilmeyen saf yoktur umarım )
(Şaka bir yana bu fiyata 1-2 tane numune dışında kimsenin almayacağını Toyota'da biliyor, bunlar Türkiye özelinde marka değeri ve algısı için pazarlama argümanıdır)
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
29674 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
hibrit, yeni toyota camry ne kadar ve