Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Opel Astra Eylül'de Türkiye'de olacak

    Almanya’da üretimi başlayan 2022 Opel Astra Türkiye yollarına çıkmak için gün sayıyor. Yeni Astra, Opel Vizör tasarımı, ileri teknolojileri ve PHEV dahil yenilikçi motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.
    Oy Ver

    Yeni 2022 Opel Astra Eylül'de Türkiye'de olacak
    Tam Boyutta Gör

    Geçen yıl Temmuz ayında örtüsü kaldırılan yeni Opel Astra, aradan geçen bir yıllık sürenin ardından Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Almanya’da üretimi başlayan altıncı nesil Astra Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

    Opel'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Opel CEO’su Florian Huettl, 2022 Opel Astra'nın en küçük ayrıntısına kadar tutku ve özveriyle geliştirildiğini belirterek, "Rüsselsheim’daki merkezimizde tasarlanan, geliştirilen ve üretilen bu yeni ürün, bize ek bir ivme kazandıracak.” ifadelerini kullandı.

    Yeni 2022 Opel Astra, marka için yeni bir tasarım felsefesinin başlangıcını temsil ediyor. Yeni Astra yalın, keskin yüzeyler, gereksiz unsurlardan arındırılmış çizgiler ve yeni marka yüzü Opel Vizör ile daha önce hiç olmadığı kadar dinamik bir tasarıma sahip görünüyor.

    Kullanıcıların sadece üst segment araçlardan tanıdığı yeniliklerin en dikkat çekeni ise; uyarlanabilir, parlamayan Intelli-Lux LED® Pixel Far teknolojisi. Far teknolojisi doğrudan Opel'in amiral gemileri Insignia ile Grandland’dan geliyor ve 168 LED hücresiyle oldukça yüksek bir aydınlatma gücü sunuyor.

    Yeni 2022 Opel Astra Eylül'de Türkiye'de olacak
    Tam Boyutta Gör

    Tamamen dijital Pure Panel sayesinde analog göstergeler tarihe karışıyor. Kullanıcı dostu ve modern grafiklere sahip yeni arayüz (HMI), otomobil tutkunlarına sade ve daha sezgisel bir deneyim sunuyor. Sistem, geniş bir dokunmatik ekran üzerinden kullanılırken klima kontrolü gibi önemli ayarlar, fiziki düğmeler ile doğrudan seçilebiliyor.

    Yeni kompakt modelin oturma ergonomisi de Opel’e özgü detaylardan biri. Şirket içinde geliştirilen AGR sertifikalı ön koltuklar özellikle uzun yolculuklarda rakipsiz konfor ve ergonomi sunuyor.

    2022 Opel Astra'nın kaputu altında 110 ve 130 beygirlik güç seçeneklerine sahip 1.2 litre turbo üç silindirli benzinli motor ile 130 beygirlik dört silindirli turbo dizel motor görmekteyiz. Bunun yanında 180 ve 225 beygirlik PHEV yani şarj edilebilir hibrit seçenekler de mevcut. Yeni Astra'nın tanıtımında açıklanan bilgileri buradaki haberimizden inceleyebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 11 saat önce

    Çok güzel yaw

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X4 Pro 5G
    Xiaomi POCO X4 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 81VU006STX
    Lenovo IdeaPad 1 81VU006STX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız