Yeni Opel Astra Eylül'de Türkiye'de olacak

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Geçen yıl Temmuz ayında örtüsü kaldırılan yeni Opel Astra, aradan geçen bir yıllık sürenin ardından Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Almanya’da üretimi başlayan altıncı nesil Astra Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

Opel'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Opel CEO’su Florian Huettl, 2022 Opel Astra'nın en küçük ayrıntısına kadar tutku ve özveriyle geliştirildiğini belirterek, "Rüsselsheim’daki merkezimizde tasarlanan, geliştirilen ve üretilen bu yeni ürün, bize ek bir ivme kazandıracak.” ifadelerini kullandı.

Yeni 2022 Opel Astra, marka için yeni bir tasarım felsefesinin başlangıcını temsil ediyor. Yeni Astra yalın, keskin yüzeyler, gereksiz unsurlardan arındırılmış çizgiler ve yeni marka yüzü Opel Vizör ile daha önce hiç olmadığı kadar dinamik bir tasarıma sahip görünüyor.

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Kullanıcıların sadece üst segment araçlardan tanıdığı yeniliklerin en dikkat çekeni ise; uyarlanabilir, parlamayan Intelli-Lux LED® Pixel Far teknolojisi. Far teknolojisi doğrudan Opel'in amiral gemileri Insignia ile Grandland’dan geliyor ve 168 LED hücresiyle oldukça yüksek bir aydınlatma gücü sunuyor.

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Tamamen dijital Pure Panel sayesinde analog göstergeler tarihe karışıyor. Kullanıcı dostu ve modern grafiklere sahip yeni arayüz (HMI), otomobil tutkunlarına sade ve daha sezgisel bir deneyim sunuyor. Sistem, geniş bir dokunmatik ekran üzerinden kullanılırken klima kontrolü gibi önemli ayarlar, fiziki düğmeler ile doğrudan seçilebiliyor.

Yeni kompakt modelin oturma ergonomisi de Opel’e özgü detaylardan biri. Şirket içinde geliştirilen AGR sertifikalı ön koltuklar özellikle uzun yolculuklarda rakipsiz konfor ve ergonomi sunuyor.

2022 Opel Astra'nın kaputu altında 110 ve 130 beygirlik güç seçeneklerine sahip 1.2 litre turbo üç silindirli benzinli motor ile 130 beygirlik dört silindirli turbo dizel motor görmekteyiz. Bunun yanında 180 ve 225 beygirlik PHEV yani şarj edilebilir hibrit seçenekler de mevcut. Yeni Astra'nın tanıtımında açıklanan bilgileri buradaki haberimizden inceleyebilirsiniz.

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Yeni 2022 Opel Astra Eylül'de Türkiye'de olacak