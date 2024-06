Makyajlı Toyota Yaris Hybrid ve Yaris Cross Hybrid Türkiye'de

Toyota, B segmentinde yenilikçi tam hibrit teknolojisiyle yüksek verimliliği ve performansı bir araya getiren Yaris Hybrid ve Yaris Cross Hybrid modellerini yenilenen ürün gamıyla Türkiye’de satışa sundu.

B hatchback modeli yeni Toyota Yaris Hybrid fiyatı 1 milyon 255 bin TL’den, B-SUV modeli yeni Toyota Yaris Cross Hybrid fiyatı 1 milyon 490 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla kullanıcıları bekliyor.

Yeni Yaris Hybrid ve Yaris Cross Hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Yaris Hybrid ve Yaris Cross Hybrid, son teknolojiye sahip bilgi ve eğlence sistemleriyle tamamen yeni bir dijital kullanıcı deneyimi sunuyor. Yenilenen modellerde, versiyona göre 12.3 inç dijital göstergenin yanı sıra daha sezgisel tepkiler veren 10.5 inç multimedya ekranı yer alıyor.

Sınıfında öne çıkan ölçülerdeki ekranlar, her koşulda en iyi görüntüyü sağlayacak şekilde konumlandırıldı. Yaris Hybrid ve Yaris Cross Hybrid’in gelişmiş multimedya sistemi, artırılmış işlemci gücü sayesinde komutlara daha hızlı yanıt vererek kolay ve sezgisel kullanım için tasarlandı.

Sistemde; geliştirilmiş, daha duyarlı bir ses tanıma sistemi ve doğal konuşma dilini tanıyabilen yerleşik bir “Hey Toyota” sesli asistan da yer alacak. Hem Apple CarPlay hem de Android Auto için kablosuz akıllı telefon entegrasyonu ile kolay bağlantı sağlayan sistem her zaman pratik bir kullanım sunuyor.

İki farklı güce sahip tam hibrit seçeneği

Tam Boyutta Gör Yenilenerek iddiasını daha ileriye taşıyan yeni Yaris Hybrid ve yeni Yaris Cross Hybrid, yüksek verimliliğiyle öne çıkan 116 HP tam hibrit ve yüksek performansı düşük yakıt tüketimiyle bir araya getiren 130 HP tam hibrit versiyonuyla tercih edilebiliyor.

Daha performanslı tam hibrit versiyonlar, yüzde 12 artışla 130 HP motor gücüne ve yüzde 30 artışla 185 Nm maksimum torka ulaştı. Bu sayede Yaris Hybrid 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede tamamlarken Yaris Cross Hybrid 10.7 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını gerçekleştiriyor.

Her iki model de düşük tüketimleri ve düşük CO 2 emisyonlarıyla dikkat çekiyor. Yaris Hybrid’in tüketimi 3.9 lt/100 km’ye kadar düşerken B-SUV modeli Yaris Cross Hybrid sadece 4.5 lt/100 km tüketime sahip. Yeni Yaris Hybrid, 96-116 g/km düşük CO 2 emisyonuyla da dikkat çekerken, Yaris Cross Hybrid 101-116 g/km CO 2 emisyonu ile sınıfının en düşük değerlerini sunuyor.

116 HP’lik tam hibrit versiyonu ise, 116 HP gücü ve 141 Nm torkuyla düşük hızlarda daha keskin tepkiler verecek ve elektrik motorunu daha uzun süre kullanarak verimliliği artıracak şekilde geliştirildi.

Yaris Hybrid iki donanım seviyesine sahip

Tam Boyutta Gör Toyota, Yaris Hybrid modelini 116 HP Hybrid Flame ve 130 HP Hybrid Passion X-Pack olmak üzere Türkiye’de iki donanım seviyesiyle satışa sundu. Her iki donanım seviyesi de yüksek standartlarıyla öne çıkıyor. Hybrid Flame 9 inç multimedya sistemi, otomatik klima, Geri Görüş Monitörü, Kablosuz Apple Car Play ve Android Auto ve LED Stop Lambaları olmak üzere birçok standart donanımla geliyor.

Hybrid Passion X-Pack donanım seviyesinde ise Hybrid Flame versiyonuna ek olarak 15 inç alüminyum alaşım jantlar, 10.5 inç Multimedya Sistemi, Panoramik Cam Tavan, LED Ön Farlar, Kablosuz Şarj Ünitesi, 12.3 inç Dijital Gösterge Ekranı ve Nanoe-X teknolojili çift bölgeli otomatik klima gibi özellikler sunuluyor.

Yaris Cross Hybrid’de dört donanım seçeneği sunuluyor

Kısa zamanda büyük beğeni toplayan ve sayısız ödülün sahibi olan Yaris Cross Hybrid, yenilenen versiyonuyla 116 HP Hybrid Dream, 116 HP Hybrid Flame, 116 HP Flame X-Pack ve 130 HP Hybrid Passion X-Pack olmak üzere dört donanım seçeneğine sahip.

Giriş seviyesi olanı Hybrid Dream’den itibaren zengin donanımlar sunan Yaris Cross Hybrid’de, Akıllı giriş sistemi, 9 inç Multimedya Sistemi, 7 inç renkli TFT Gösterge Ekranı, Geri Görüş Monitörü, Kablosuz Apple Car Play ve Android Auto, Kablosuz Şarj Ünitesi ve Ambiyans Aydınlatma standart olarak sunuluyor.

Hybrid Flame donanımda tüm bunlara ek olarak 10.5 inç Multimedya Sistemi, LED Ön Farlar, LED Ön Sinyal Lambası ve Tavan Rayları yer alıyor. Ayrıca Hybrid Flame X-Pack ile 17 inç alaşım jantlar ve cam tavan tercih edilebiliyor.

Ürün gamının en üstünde yer alan ve 130 HP’lik tam hibrit versiyonla sunulan Hybrid Passion X-Pack ise, tüm bu özelliklere ek olarak 12.3 inç Dijital gösterge paneli, 17 inç siyah alüminyum alaşımlı jantlar, çift renk gövde, Akıllı bagaj açma, 10 inç ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı, Nanoe X Hava Temizleme Teknolojili Çift Bölgeli Otomatik Klima, Yeni “Granit Gri” Renginde Çizgi Detaylı, Kumaş/Deri Parçalı Koltuklar, Siyah iç tavan döşemesi, Sürücü ve ön yolcu koltuk ısıtma ve Sürücü Koltuğunda Elektrikli Bel Desteği gibi premium donanımlarla geliyor.

Güvenlikte yüksek standart

Tam Boyutta Gör Toyota, tüm modellerinde olduğu gibi Yaris Hybrid ve Yaris Cross Hybrid modellerinde de eksiksiz ve yüksek güvenlik özelliklerini standart olarak sunuyor. Her iki model de en gelişmiş Toyota Safety Sense 3 ile donatıldı.

Güvenlik sistemleri arasında Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Tüm hızlarda) (ACC), Sollama Desteği, Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB), Yaya, Bisikletli Ve Motosikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi (ITA), Karşı Yönden Gelen Araç Çarpışma Önleme Sistemi, Acil Durum Direksiyon Desteği (ESA), Trafik İşareti Algılama Sistemi (RSA), Düşük Hızlarda Ani Hızlanmanın Kontrol Altına Alınması Sistemi, Viraj Hızı Yönetimine Sahip Radar Seyir Kontrolü, Acil Durum Durdurma Sistemi (EDSS), Proaktif Sürüş Desteği (PDA) ve Aktif Viraj Yardımcısı (ACA) standart olarak yer alıyor.

Bayilerin yanı sıra online rezervasyonla alınabiliyor

Toyota, tüketicilerin yeni Yaris Hybrid ve yeni Yaris Cross Hybrid modeline daha hızlı ulaşmalarını sağlamak adına bu modelleri Toyota plazaların yanı sıra online rezervasyon ile de satışa sundu. Yeni Yaris Hybrid’in tüm versiyonları ve yeni Yaris Cross Hybrid’in ise Passion X Pack versiyonu online rezervasyon kanalında sunularak, markanın yıllar boyunca geliştirdiği güçlü satış ve servis ağını dijital platformlara taşınıyor.

Bu modelleri satın almak isteyen müşteriler online rezervasyon yoluyla oldukça kolay bir şekilde satın alma yolculuklarına başlayabiliyorlar. Toyota müşterileri beğendikleri aracı, donanımı ve rengi seçtikten sonra kredi kartı veya dijital bankacılık kanalıyla araçlarını www.toyota.com.tr adresinden 30 bin TL kapora ile rezerve edebiliyorlar.

