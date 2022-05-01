Pekin'de sürücüsüz taksi hizmeti başladı

Baidu ve Pony.ai, sürücüsüz taksi hizmeti sunma izni aldı. Robotaksilerdeki sürücü koltuğunda bir sürücüye ihtiyaç duyulmasa da, arabada bir gözetmen bulunması hala gerekli.
Otonom taksi hizmeti için önemli bir adım
Baidu ve Pony.ai henüz Pekin genelinde faaliyet gösteremiyorlar ve yaklaşık 300.000 kişinin yaşadığı Yizhuang'da 60 kilometrekarelik bir alanla sınırlılar. CNBC'ye göre Baidu bölgeye 10 otonom araç yerleştirebilirken, Pony.ai sadece dört araç çalıştırabiliyor. Her iki şirket de yollardaki araç sayısını artırmayı planlıyor ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil.
Pekin yöneticileri, Baidu ve Pony.ai'nin geçen Kasım ayında Yizhuang bölgesindeki robot taksi hizmetleri için ücret almalarına izin vermeye başladı. Yayınlanan bilgilere göre yolcular, Baidu'nun Apollo Go uygulaması aracılığıyla 10.00-16.00 saatleri arasında veya Pony.ai PonyPilot Plus uygulaması aracılığıyla 09.00-17.00 saatleri arasında robotik taksi çağırabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.