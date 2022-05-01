Pekin'de sürücüsüz taksi hizmeti başladı

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Baidu ve Pony.ai, sürücüsüz taksi hizmeti sunma izni aldı. Robotaksilerdeki sürücü koltuğunda bir sürücüye ihtiyaç duyulmasa da, arabada bir gözetmen bulunması hala gerekli.

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Otonom taksi hizmeti için önemli bir adım

Baidu ve Pony.ai henüz Pekin genelinde faaliyet gösteremiyorlar ve yaklaşık 300.000 kişinin yaşadığı Yizhuang'da 60 kilometrekarelik bir alanla sınırlılar. CNBC'ye göre Baidu bölgeye 10 otonom araç yerleştirebilirken, Pony.ai sadece dört araç çalıştırabiliyor. Her iki şirket de yollardaki araç sayısını artırmayı planlıyor ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil.

Pekin yöneticileri, Baidu ve Pony.ai'nin geçen Kasım ayında Yizhuang bölgesindeki robot taksi hizmetleri için ücret almalarına izin vermeye başladı. Yayınlanan bilgilere göre yolcular, Baidu'nun Apollo Go uygulaması aracılığıyla 10.00-16.00 saatleri arasında veya Pony.ai PonyPilot Plus uygulaması aracılığıyla 09.00-17.00 saatleri arasında robotik taksi çağırabiliyor.

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