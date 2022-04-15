Trafik sigortası primlerinde yeni zam oranı belli oldu: Ne zaman uygulanacak?

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Sıfır otomobil almak pek çok kişi için ulaşılması zor bir hayale dönüştü. Ancak yeni otomobil almayı bırakın, elimizdeki aracı yürütmek bile artık zor bir hal aldı. Araç sahipleri akaryakıt zamlarıyla boğuşurken bu kez de Zorunlu Trafik Sigortası aylık pirim artışına düzenleme geldi.

Trafik sigortası primleri her ay %2.25 zamlanacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

(SED­DK), yayımladığı genelgeyle sigorta şirket­lerine trafik sigorta primlerini her ay yüzde 2.25 artırma yetkisi verdi. Yeni oran mayıs ayından itibaren geçerli olacak.

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31 Aralık 2021'e kadar trafik sigorta pirimlerindeki aylık artış yüzde 1 olarak uygulanıyordu. 2022 yılı için bu oran ilk etapta yüzde 1.25 olarak belirlendi. Ancak şubat ayında enflasyon ve kurdaki yükseliş nedeniyle primlerde tek seferlik yüzde 20 artış yapıldı ve söz konusu oran yüzde 1.5'e çıkarıldı.

Şubat'taki yüzde 20'lik zam da dikkate alındığında önümüzdeki 1 yıllık dönemde trafik poliçesi primi yüzde 51 zamlanmış olacak. Nisanda bin 235 liraya çıkan en düşük trafik sigortası primi mayısta 1.263 liraya, haziranda 1.291 liraya, temmuzda 1.320 liraya yükselecek.

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Trafik sigortası primlerinde yeni zam oranı belli oldu