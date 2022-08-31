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    Toyota'dan batarya üretimi için 5.6 milyar dolarlık yatırım

    Elektrifikasyon trendi kapsamında atılımlarına devam eden Toyota, kendi Japonya'da ve ABD'de batarya üretimi gerçekleştirmek üzere 5.6 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.
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    Toyota'dan batarya üretimi için 5.6 milyar dolarlık yatırım
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    Toyota yöneticileri otomotiv dünyasındaki elektrifikasyon süreciyle ilgili karışık sinyaller verseler de elektrikli araçlar konusunda yeni adımlar atmaktan geri kalmıyorlar. Toyota, Japonya ve ABD'de batarya üretimi gerçekleştirmek üzere 730 milyar Yen yani yaklaşık 5.6 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

    Toyota'nın bu büyük yatırımımın 2.5 milyar dolarlık kısmı Kuzey Karolina'da kurulacak olan batarya üretim tesisine ayrılmış. Bu yeni yatırım sayesinde şirketin Japonya ve ABD'deki toplam batarya üretim kapasitesi 40 gigawatt-saate kadar artırılacak. Ayrıca yatırım kapsamında öncekilere kıyasla daha verimli üretim hatları kurulacak ve çalışanlar batarya üretimi konusunda eğitilecek.

    Açıklanan bu yatırımın ardından batarya üretiminin 2024 ve 2026 yılları arasında başlaması bekleniyor. Toyota'nın Japonya ve ABD'de ürettiği bataryalar sadece bu ülkelerde değil şirketin elektrikli araç sattığı tüm pazarlarda kullanılacak.

    Yakında ülkemizde de satışa sunulması planlanan bZ4X şu anda Toyota'nın tek tamamen elektrikli modeli. Yakında ikinci model olarak Çin kaynaklı fotoğraflarını gördüğümüz bZ3 sedan da aileye katılacak. Ardından Toyota'nın geçtiğimiz yıl konsept formunda tanıttığı diğer araçlar da birer birer hayata geçirilecek.

    Öte yandan Toyota, 'yeni enerjili' araçlar konusunda sadece BEV yani bataryalı elektrikli araçlara bağlı kalmıyor. Hidrojen yakıt hücreli araçlara da yönelen Japon üretici kısa süre önce BMW ile birlikte geliştirdikleri hidrojenli araçların 2025'te piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 6 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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