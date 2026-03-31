    Toyota'dan tarihi karar: Hayatta kalmak için kalite standartlarını gevşetiyor

    Toyota'nın üst yönetimi, yüzlerce tedarikçiye şirketin küresel pazarda varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı. Japon marka hayatta kalabilmek için kalite standartlarını esnetecek.

    Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, sektördeki konumunu korumak için benzeri görülmemiş bir öz eleştiri ve değişim sürecine giriyor. Şirketin görevi devretmeye hazırlanan CEO'su Koji Sato, 484 tedarikçinin katıldığı bir zirvede yaptığı konuşmada, verimlilik ve maliyet yapısında köklü değişiklikler yapılmaması durumunda dev şirketin hayatta kalamayacağı uyarısında bulundu.

    Toyota yıllardır benimsediği "yalın üretim" ve "kaizen" (sürekli iyileştirme) felsefesiyle tüm dünyaya örnek olmuştu. Ancak şirket, mevcut piyasa koşullarında bu yöntemlerin artık tek başına yeterli olmadığını kabul ediyor. Özellikle BYD ve Chery gibi Çinli üreticilerin üretim maliyetlerini geleneksel markaların yetişemeyeceği bir hızla aşağı çekmesi, Toyota'yı stratejilerini yeniden gözden geçirmeye zorlamış durumda.

    Artık "sıfır hata" politikası yok

    Bu kapsamda Japon marka, meşhur katı kalite standartlarını esneten "Smart Standard Activity" adını verdiği bir uygulamayı hayata geçiriyor. Şirket, artık aracın fonksiyonelliğini etkilemeyen ve son kullanıcının fark edemeyeceği küçük görsel kusurları "fire" (hata) olarak değerlendirmeyecek. Yeni uygulama kapsamında daha önce hurdaya ayrılan birçok parça artık kullanılabilir sayılacak.

    Örneğin tavan panellerindeki görünmeyen küçük koyu lekeler, artık ret sebebi sayılmayacak. Direksiyon üzerindeki küçük yüzey bozulmaları ve kırışıklıkları kabul edilecek. Daha önce sadece hafif bir renk bozukluğu nedeniyle ayda 10.000 adet kablo çöpe gidiyordu. Artın bunlar da üretime dahil edilecek.

    Yeni CEO da destekliyor

    Öte yandan 1 Nisan 2026 itibarıyla CEO'luk koltuğuna oturacak olan eski CFO Kenta Kon da bu mesajı destekleyenler arasında. Yılda 11 milyon araç satmasına ve sağlam kâr marjlarına sahip olmasına rağmen Kon, şirketin güvenli bir bölgede olmadığını vurguluyor. Yeni CEO'nun önceliği, şirketin başabaş noktasını (maliyetleri karşılamak için gereken minimum satış hacmi) düşürerek daha dirençli bir mali yapı kurmak olacak.

    Toyota'nın bu hamlesi sadece kendi geleceği için değil, Avrupa ve Japonya merkezli tüm geleneksel otomobil üreticileri için bir dönüm noktası niteliğinde. Çinli markaların teknolojik hızı ve agresif fiyat politikaları karşısında, sektörün en köklü oyuncusunun bile "hayatta kalma" mücadelesi vermesi, otomotiv dünyasında kuralların yeniden yazıldığını gösteriyor.

