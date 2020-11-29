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    2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları ne kadar olacak?

    1 Ocak 2021'de diğer vergi ve harçlar gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) matrah ve oranlarının da yüzde 9,11 oranında artması bekleniyor. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2021 tutarları nasıl olacak
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları ne kadar olacak?
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    Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre 1 Ocak 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 oranında zam gelecek. Bu kapsam da Cumhurbaşkanlığı tarafından aksi bir karar alınmazsa Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021 matrah ve oranları da aynı oranda artacak.

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    Söz konusu zam oranı doğrultusunda araç gruplarının MTV değişimlerine baktığımızda 1-3 yaş grubu araçlardan alınacak en düşük MTV tutarının 1052 liraya yükseleceğini görüyoruz. Şu anda bu tutar 964 lira. 2018 öncesi tescil edilen ve 1.3 - 1.6 litre arasında kalan araçların MTV tutarı ise 1678 liradan 1831 liraya yükselecek.

    2018 sonrası tescil edilen araçlarda yaş ve motor hacminin yanı sıra vergisiz fiyatına da bakılıyor. Buna göre vergisiz fiyatı 56 bin 519 ila 99 bin 72 lira arasında, motor hacmi ise 1.3 -  1.6 litre olan 1 - 3 yaş grubu araçlarda 2021 MTV'si 1846 liradan 2014 liraya yükselecek.

    Ayrıca Bkz. "Zam oranı resmen açıklandı: 2021'de vergiler ne kadar artacak?"

    2018 sonrası tescil edilen araçlar için 2021 MTV oranları

    Motor silindir hacmi Vergisiz fiyat (TL) 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 yaş ve üzeri
    <1300 cc <56519 1052 733 410 310 109
    - 56519 - 99072 1155 806 451 343 121
    - 99072< 1261 879 492 372 131
    1301 - 1600 cc <56519 1831 1373 797 563 216
    - 56519 - 99072 2014 1510 876 618 237
    - 99072< 2197 1648 955 674 259
    1601 - 1800 cc <141625 3557 2781 1636 998 387
    - 141625< 3881 3032 1786 1090 422
    1801 - 2000 cc <141625 5604 4315 2537 1510 595
    - 141625< 6113 4709 2767 1648 648
    2001 - 2500 cc < 176867 8406 6103 3812 2277 901
    - 176867< 9171 6657 4158 2486 983
    2501 - 3000 cc <353953 11720 10196 6370 3426 1257
    - 353953< 12788 11123 6949 3738 1372
    3001 - 3500 cc <353953 17848 16061 9675 4829 1770
    - 353953< 19473 17520 10553 5268 1932
    3501 - 4000 cc <566499 28065 24233 14272 6370 2537
    - 566499< 30616 26435 15571 6949 2767
    4001 cc < <672663 45932 34444 20399 9169 3557
    - 672663< 50108 37575 22254 10001 3881

    2018 öncesi tescil edilen araçların 2021 MTV oranları

    Motor silindir hacmi 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 yaş ve üzeri
    <1300 cc 1052 733 410 310 109
    1301 - 1600 cc 1831 1373 797 563 216
    1601 - 1800 cc 3234 2527 1488 907 351
    1801 - 2000 cc 5095 3924 2307 1373 541
    2001 - 2500 cc 7641 5547 3466 2071 819
    2501 - 3000 cc 10656 9269 5790 3114 1143
    3001 - 3500 cc 16227 14600 8794 4389 1610
    3501 - 4000 cc 25513 22030 12974 5790 2307
    4001 cc <  41756 31312 18544 8334 3234

    2021 MTV oranının diğer vergi ve harçlar gibi yüzde 9,11 oranında artması beklense de bu oran Cumhurbaşkanlığı tarafından değiştirilebilir. Zira geçtiğimiz yıl yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlense de MTV'deki artış yüzde 12 olarak değiştirilmişti.



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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    18 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Araban varmı derdin var vergisi sigortası muayenesi kaskosu cezası peryodik bakımı tamiri park sorunu Allah göstermesin kazası vs.. araba almamak için bir süre neden.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Spider_hip (Doğan Eray) 14 dk. ( Mesaj Silindi ) joven
    Aynen öyle. Özellikle İstanbul gibi bir şehir planlaması 0 olan metropolde yaşıyorsanız. Her yere 50 katlı gökdelenler dikip, önüne 1 gidiş 1 gelişlik yola cadde diyorsanız. Hala 1 arabanın zor sığacağı şekilde yeni yerleşimlere bile sokak diyorsanız. Hala doğru düzgün bina başına otopark zorunluluğu getirmiyorsanız tamamen işkence oluyor. Benim arabam var ama sadece iş için İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna gittiğim nadir zamanlarda kullanıyorum. Bir de çocuğa gece acil hastane gerekirse diye. Onun dışında %99 otobüs, metro, metrobüs, yürüyüş. Çok daha hızlı, kolay. Hele pandemi sonrası o kadar trafik arttı ki. 3 saatte mecidiyeköyden kadıköye geliniyor. Metrobüs ise aynı mesafeyi yarım saatte tamamlıyor. Millet 20TL otopark ücreti yere arabasını bırakabilmek için bile hiç abartmıyorum 1 saat otopark boşalsın kuyruğu bekliyor. Sözde yeni yerleşim akp döneminde hadımköyü yaptılar. Hiç bir ders alınmıyor. sokaklar 1 şerit, caddeler 1 er şerit. Hiç mi ileriyi düşünmezsiniz be, bu kadar mı her şey rant.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ErdalBrN (Honda Civic) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sari site ikinci el araba fiyatlarina bakmiyosunuz karistirmayin!
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    fhrstw 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden vergi zam haberleri binlerce kez okunurdu demek ki artık insanlar alışmış ben devlet olsam %100 zam yapar soğuk duş aldırırım herkese :d madem %10 zam sizi kesmiyor alın şılak diye %100 zam
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Esas motorlu olan taşıtlar değil. Az durun da motorunuz soğusun !
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