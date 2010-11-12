Toyota elektrikle çalışan RAV4 EV modeline ait ilk görüntüleri yayınladı

Toyota yaklaşan Los Angeles Otomobil Fuarı öncesinde endüstrinin merakla beklediği RAV4 EV (Electric Vehicle) modeline ait ilk görselleri yayınladı. Elektrikli süper-spor otomobil üreticisi Tesla ile birlikte geliştirdiği RAV4 EV, kompakt crossover segmentine iddialı bir giriş yapacak gibi görünüyor. Aracın detayları henüz çok sınırlı olsa da Tesla tepe yöneticisi Elon Musk, RAV4'ün sadece elektrikle çalışan EV versiyonu için yaptığı açıklamasında "...[RAV4 EV] mesafe ve hızlanma konularında sınıfındaki diğer elektrikli araçlardan fazlasını sunacak." ifadelerine yer verdi.

Toyota sadece elektrikle çalışan RAV4 EV modelini 2012'de pazara sunmayı planlarken, teknik detayların bu ayın 17'sinde açıklanması bekleniyor.