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    Toyota, elektrikli araçlara manuel vites getiriyor

    Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birisi olan Toyota, elektrikli otomobillerine manuel vites eklemek için çalışmalar yürüyor. Alınan yeni patent manuel olarak 14 vitese işaret ediyor.
    Toyota, elektrikli araçlara manuel vites getiriyor Tam Boyutta Gör
    Modern otomobillerde giderek azaldığını gördüğümüz manuel vites sistemleri elektrikli araçların gelişiyle birlikte artık tozlu raflara doğru bir yolculuğa çıkmış durumda. Şehirleşmeyle birlikte artan trafik şartlarında otomatik vites, sürücüler arasında daha fazla yaygınlaşsa da halen önemli büyüklükteki sürücü kitlesi manuel vitesi kaybetmek istemediklerini ifade ediyor. Görünüşe göre Toyota bu sürücülerin sesini duymuş olmalı ki elektrikli araçlar için sanal manuel şanzıman üzerinde çalışıyor.

    Toyota elektrikli araçlar için sanal manuel şanzıman geliştiriyor

    Toyota, elektrikli araçlara manuel vites getiriyor Tam Boyutta Gör
    Bu yazın başlarında Toyota, bataryalı elektrikli araçları için hem sürüş kontrolü hem de debriyaj işlevleriyle donatılacak bir dizi yeni fütüristik teknolojiyi duyurmuştu. Bu patent de söz konusu girişimin bir parçası gibi görünüyor. Patent başvurusunun ayrıntılarına göre sanal manuel şanzımanın altı vitesle sınırlı olmayacağı, bunun yerine sürücülerin sürüş tarzlarına uyacak şekilde çeşitli tork modellerinden seçim yapabilecekleri görülüyor. Belirtilenlere göre bu teknoloji sayesinde 14 vites seçilebilecek.

    Patent, kullanıcının tıpkı normal manuel bir arabada olduğu gibi bir vites seçtiği, ancak vitesler arasında ilerledikçe sanal bir modelin bir sonraki oran dizisini sunduğu bir senaryoyu açıklıyor. Yani altıncı vites seçilirse, ekranda diğer mevcut oranlar gösterilecek ve sürücünün yedinci vitese veya daha ilerisine geçmesine olanak sağlanacak.

    Toyota, elektrikli araçlara manuel vites getiriyor Tam Boyutta Gör
    Toyota, geçen yıl yeni Lexus UX 300e üzerinde teknolojiyi test ediyor. Sanal manuel viteslerin 2026’dan önce gelmesi beklenmezken teknolojiyi deneyimleyenler sistemin gerçeğine hayli benzer bir şekilde çalıştığını söylüyor. Elbette her şey sanal olarak işletiliyor ancak Toyota mühendislerinin yeterince gaz verilmediğinde aracın durmasını dahi taklit ettikleri belirtiliyor. Bununla birlikte sabit bir devir seçimi yapılabildiği ve devir sesinin hoparlörler tarafından sağlandığı bildiriliyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Beiti2ol 2 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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