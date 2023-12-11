Toyota, elektrikli araçlara manuel vites getiriyor

Tam Boyutta Gör Modern otomobillerde giderek azaldığını gördüğümüz manuel vites sistemleri elektrikli araçların gelişiyle birlikte artık tozlu raflara doğru bir yolculuğa çıkmış durumda. Şehirleşmeyle birlikte artan trafik şartlarında otomatik vites, sürücüler arasında daha fazla yaygınlaşsa da halen önemli büyüklükteki sürücü kitlesi manuel vitesi kaybetmek istemediklerini ifade ediyor. Görünüşe göre Toyota bu sürücülerin sesini duymuş olmalı ki elektrikli araçlar için sanal manuel şanzıman üzerinde çalışıyor.

Toyota elektrikli araçlar için sanal manuel şanzıman geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Bu yazın başlarında Toyota, bataryalı elektrikli araçları için hem sürüş kontrolü hem de debriyaj işlevleriyle donatılacak bir dizi yeni fütüristik teknolojiyi duyurmuştu. Bu patent de söz konusu girişimin bir parçası gibi görünüyor. Patent başvurusunun ayrıntılarına göre sanal manuel şanzımanın altı vitesle sınırlı olmayacağı, bunun yerine sürücülerin sürüş tarzlarına uyacak şekilde çeşitli tork modellerinden seçim yapabilecekleri görülüyor. Belirtilenlere göre bu teknoloji sayesinde 14 vites seçilebilecek.

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Patent, kullanıcının tıpkı normal manuel bir arabada olduğu gibi bir vites seçtiği, ancak vitesler arasında ilerledikçe sanal bir modelin bir sonraki oran dizisini sunduğu bir senaryoyu açıklıyor. Yani altıncı vites seçilirse, ekranda diğer mevcut oranlar gösterilecek ve sürücünün yedinci vitese veya daha ilerisine geçmesine olanak sağlanacak.

Tam Boyutta Gör Toyota, geçen yıl yeni Lexus UX 300e üzerinde teknolojiyi test ediyor. Sanal manuel viteslerin 2026’dan önce gelmesi beklenmezken teknolojiyi deneyimleyenler sistemin gerçeğine hayli benzer bir şekilde çalıştığını söylüyor. Elbette her şey sanal olarak işletiliyor ancak Toyota mühendislerinin yeterince gaz verilmediğinde aracın durmasını dahi taklit ettikleri belirtiliyor. Bununla birlikte sabit bir devir seçimi yapılabildiği ve devir sesinin hoparlörler tarafından sağlandığı bildiriliyor.

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Toyota, elektrikli araçlara manuel vites getiriyor