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Toyota ve Redwood Materials, yeni bir geri dönüşüm programı için iş birliği yapacaklarını açıkladılar. İş birliği kapsamında elektrikli araçlar(EV) için eski ve yıpranmış piller toplanarak, yeniden kullanım için hazır hale getirilecek.

Yeni EV'ler için piller geri dönüştürülecek

Toyota, yeni anlaşmanın dairesel bir pil ekosistemi yaratarak sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturabileceğini söyledi. Bu kapsamda pillerin toplanması, test edilmesi ve ham maddelere dönüştürülmesine odaklanılacak. Ayrıca pil sağlığı taraması ve veri yönetimiyle yeniden üretilmiş ve başka bir amaca yönelik Toyota elektrikli araç pilleri için ikinci yaşam fırsatları geliştirilecek.

Toyota İş Geliştirme Grup Başkan Yardımcısı Christopher Yan: "Akülerimizin elektrikli bir araçta ilk yaşam döngüsünün ötesinde değer sağlamasına olanak tanıyan sürdürülebilir çözümler geliştirmeye kararlıyız. Bu aynı zamanda karbon nötrlüğü hedeflerimize ve herkes için daha sürdürülebilir bir dünya inşa etme misyonumuza da katkıda bulunuyor." ifadelerinde bulundu.

Redwood, geri dönüşüm için yılda 6 GWh'den fazla kullanım ömrü sona ermiş pil topluyor ve bunları daha sonra rafine ederek yeni piller için ham maddelere dönüştürüyor. Şirket, 2025 yılına kadar anot ve katot bileşenlerinin üretimini yılda 100 GWh'ye çıkarmak istiyor. Bu, yılda bir milyondan fazla elektrikli araç üretimi için gerekli kapasitenin sağlanması anlamına geliyor.

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Toyota, 2030 yılına kadar küresel elektrikli araç satışlarını sekiz milyona çıkarmayı ve bunların geliştirilmesi için 70 milyar dolar yatırım yapmayı amaçlıyor. Redwood ise ikinci bir geri dönüşüm tesisi açmayı aktif olarak düşündüğünü söyledi.

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Toyota, EV pillerinin geri dönüşümü için Redwood ile çalışacak