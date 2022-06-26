Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota, EV pillerinin geri dönüşümü için Redwood ile çalışacak

    Elektrikli araç pillerini geri dönüştürerek kapalı bir ekosistem yaratmayı amaçlayan Toyota, bu doğrultuda Redwood Materials ile iş birliği yapacak.             
    Oy Ver

    Toyota, EV pillerinin geri dönüşümü için Redwood ile çalışacak
    Tam Boyutta Gör

    Toyota ve Redwood Materials, yeni bir geri dönüşüm programı için iş birliği yapacaklarını açıkladılar. İş birliği kapsamında elektrikli araçlar(EV) için eski ve yıpranmış piller toplanarak, yeniden kullanım için hazır hale getirilecek.

    Yeni EV'ler için piller geri dönüştürülecek

    Toyota, yeni anlaşmanın dairesel bir pil ekosistemi yaratarak sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturabileceğini söyledi. Bu kapsamda pillerin toplanması, test edilmesi ve ham maddelere dönüştürülmesine odaklanılacak. Ayrıca pil sağlığı taraması ve veri yönetimiyle yeniden üretilmiş ve başka bir amaca yönelik Toyota elektrikli araç pilleri için ikinci yaşam fırsatları geliştirilecek.

    Toyota İş Geliştirme Grup Başkan Yardımcısı Christopher Yan: "Akülerimizin elektrikli bir araçta ilk yaşam döngüsünün ötesinde değer sağlamasına olanak tanıyan sürdürülebilir çözümler geliştirmeye kararlıyız. Bu aynı zamanda karbon nötrlüğü hedeflerimize ve herkes için daha sürdürülebilir bir dünya inşa etme misyonumuza da katkıda bulunuyor." ifadelerinde bulundu.

    Redwood, geri dönüşüm için yılda 6 GWh'den fazla kullanım ömrü sona ermiş pil topluyor ve bunları daha sonra rafine ederek yeni piller için ham maddelere dönüştürüyor. Şirket, 2025 yılına kadar anot ve katot bileşenlerinin üretimini yılda 100 GWh'ye çıkarmak istiyor. Bu, yılda bir milyondan fazla elektrikli araç üretimi için gerekli kapasitenin sağlanması anlamına geliyor.

    Toyota, 2030 yılına kadar küresel elektrikli araç satışlarını sekiz milyona çıkarmayı ve bunların geliştirilmesi için 70 milyar dolar yatırım yapmayı amaçlıyor. Redwood ise ikinci bir geri dönüşüm tesisi açmayı aktif olarak düşündüğünü söyledi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Örtüsü kaldırıldı: Yeni Peugeot 408

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 16 in&#231;
    2021 Apple MacBook Pro 16 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız