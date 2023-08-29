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    Toyota, Japonya'daki 14 fabrikasında üretimi askıya aldı

    Toyota, üretim sistemi arızası nedeniyle Japonya'daki tüm montaj fabrikalarında üretimi geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Son yapılan güncellemeye göre üretime yarın devam edilmesi öngörülüyor.
    Toyota, Japonya'daki 14 fabrikasında üretimi askıya aldı Tam Boyutta Gör
    Japon otomotiv devi Toyota, bugün yaptığı açıklamada, üretim sistemi arızası nedeniyle Japonya'daki 14 montaj fabrikasının tümünde faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Bu durum, dünyanın en çok satan otomobil üreticisinin yurt içi üretimini durma noktasına getirdi.

    Adı açıklanmayan bir şirket sözcüsü, söz konusu aksaklığın Toyota'nın parça siparişi vermesini engellediğini, bunun sebebinin araştırıldığını ve şimdilik siber saldırı ihtimalinin söz konusu olmadığını dile getirdi. Japon üreticinin bu aksaklıktan ne kadar kaybı olacağı henüz belli değil ancak Çarşamba gününden itibaren üretime yeniden başlanabileceği öngörülüyor.

    Toyota'nın yerli üretimi, yarı iletken kıtlığından kaynaklanan kesintilerin ardından toparlanmaya başlamış, Ocak-Haziran döneminde %29 artış göstererek iki yıldır ilk kez artış göstermişti. Reuters'a göre, Toyota'nın Japonya'daki fabrikaları, küresel üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Üretimin yılın ilk yarısında günlük ortalama 13.500 araç civarında olduğu belirtiliyor.

    Bugünkü olay sadece Toyota'nın montaj fabrikalarını da etkilemiyor. Grubun bağlı şirketlerinden biri olan Toyota Industries, otomobil üreticisindeki hatanın yarattığı dalgalanma etkisiyle iki motor fabrikasındaki faaliyetlerini kısmen askıya almak zorunda kaldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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