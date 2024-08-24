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Tam Boyutta Gör Toyota, ilk olarak Tesla ile karşımıza çıkan gigacasting yöntemini kendi araçlarında benimseyecek. Bu yöntem ile arka ve ön şasiler tek parça halinde üretilerek hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edilecek.

Yarım saatlik üretim süresi 100 saniyeye düşecek

Nikkei'nin haberine göre Toyota, bu yıl içinde Japonya'nın Aichi vilayetindeki bir araç üretim merkezine bir gigacasting makinesi kurmaya hazırlanıyor. 9000 ton sıkıştırma basıncına sahip olacak olan makine, Tesla Model Y'nin arka alt gövdesi için kullanılan 6000 ton kuvvete sahip makineden çok daha güçlü olacak. Bu makine sayesinde Toyota, yarım saatte üretilebilen 86 parçalık arka şasiyi 100 saniyede tek parça halinde üretilebilecek. Ayrıca, araç kütlesinde de azalma sağlanacak.

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IDRA ve ana şirketi LK Technology tarafından üretilen Tesla'nın gigacasting makinelerinin aksine, Toyota'nın 9.000 tonluk giga presi Ube Machinery tarafından üretilecek. Devasa boyutlu makine, 10 metre genişliğinde, 22 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğinde olacak.

Tam Boyutta Gör Toyota'nın gigacasting yöntemi ilk olarak 2026'da piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil elektrikli Lexus LF-ZC'de kullanılacak. LF-ZC'nin ön ve arka şasisi gigacasting kullanılarak üretilecek. İlk olarak Lexus LF-ZC gibi düşük hacimli üretilen modellerde kullanılacak yöntem, daha sonra diğer seri üretim modellere entegre edilecek.

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Toyota, Tesla gibi gigacasting yöntemine geçiş yapıyor