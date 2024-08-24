Toyota, Tesla gibi gigacasting yöntemine geçiş yapıyor

Yarım saatlik üretim süresi 100 saniyeye düşecek
Nikkei'nin haberine göre Toyota, bu yıl içinde Japonya'nın Aichi vilayetindeki bir araç üretim merkezine bir gigacasting makinesi kurmaya hazırlanıyor. 9000 ton sıkıştırma basıncına sahip olacak olan makine, Tesla Model Y'nin arka alt gövdesi için kullanılan 6000 ton kuvvete sahip makineden çok daha güçlü olacak. Bu makine sayesinde Toyota, yarım saatte üretilebilen 86 parçalık arka şasiyi 100 saniyede tek parça halinde üretilebilecek. Ayrıca, araç kütlesinde de azalma sağlanacak.
IDRA ve ana şirketi LK Technology tarafından üretilen Tesla'nın gigacasting makinelerinin aksine, Toyota'nın 9.000 tonluk giga presi Ube Machinery tarafından üretilecek. Devasa boyutlu makine, 10 metre genişliğinde, 22 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğinde olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.