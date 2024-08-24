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    Anlık Bildirim

    Toyota, Tesla gibi gigacasting yöntemine geçiş yapıyor

    Toyota, ilk olarak Tesla ile karşımıza çıkan gigacasting yöntemini kullanacak. Bu yöntem ile arka ve ön şasiler tek parça halinde üretilerek hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edilecek.
    Toyota, Tesla gibi gigacasting yöntemine geçiş yapıyor Tam Boyutta Gör
    Toyota, ilk olarak Tesla ile karşımıza çıkan gigacasting yöntemini kendi araçlarında benimseyecek. Bu yöntem ile arka ve ön şasiler tek parça halinde üretilerek hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edilecek.

    Yarım saatlik üretim süresi 100 saniyeye düşecek

    Nikkei'nin haberine göre Toyota, bu yıl içinde Japonya'nın Aichi vilayetindeki bir araç üretim merkezine bir gigacasting makinesi kurmaya hazırlanıyor. 9000 ton sıkıştırma basıncına sahip olacak olan makine, Tesla Model Y'nin arka alt gövdesi için kullanılan 6000 ton kuvvete sahip makineden çok daha güçlü olacak. Bu makine sayesinde Toyota, yarım saatte üretilebilen 86 parçalık arka şasiyi 100 saniyede tek parça halinde üretilebilecek. Ayrıca, araç kütlesinde de azalma sağlanacak.

    IDRA ve ana şirketi LK Technology tarafından üretilen Tesla'nın gigacasting makinelerinin aksine, Toyota'nın 9.000 tonluk giga presi Ube Machinery tarafından üretilecek. Devasa boyutlu makine, 10 metre genişliğinde, 22 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğinde olacak.

    Toyota, Tesla gibi gigacasting yöntemine geçiş yapıyor Tam Boyutta Gör
    Toyota'nın gigacasting yöntemi ilk olarak 2026'da piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil elektrikli Lexus LF-ZC'de kullanılacak. LF-ZC'nin ön ve arka şasisi gigacasting kullanılarak üretilecek. İlk olarak Lexus LF-ZC gibi düşük hacimli üretilen modellerde kullanılacak yöntem, daha sonra diğer seri üretim modellere entegre edilecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 20 dakika önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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