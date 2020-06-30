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    Toyota Türkiye'ye "Altın Fabrika" ödülü

    Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından yapılan bir kalite araştırmasına göre Avrupa ve Afrika bölgesinin en iyi fabrikası seçildi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Toyota Türkiye'ye
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    Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından yapılan ve Amerikan otomotiv pazarında satılan araçları değerlendiren Initial Quality Study (IQS) araştırmasında C-HR modeli ile Avrupa ve Afrika bölgesinin en iyi fabrikası seçildi.

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    Yapılan açıklamaya göre, C-HR kullanan müşterilerle yapılan IQS araştırmasında kullanıcıların ilk üç aylık deneyimlerinin ardından görüşlerini değerlendiren JD Power, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’yi “Golden Plant” yani Altın Fabrika ödülüne layık gördü. Ayrıca, bu yılki IQS değerlendirmesine göre Avrupa ve Afrika bölgesinde üretilen tüm araçlar arasında kalite açısından en iyi araç Toyota C-HR olarak belirlendi.

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    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo, “Bu başarı, Türkiye’deki otomotiv sektörünün geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli bir anlam taşıyor. Bütün çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçteki hedefimiz sadece Avrupa ve Afrika bölgesinde değil, tüm dünyadaki en iyi üretim tesisi olup bu pozisyonu istikrarlı ve güçlü bir şekilde korumak olacaktır” şeklinde konuştu.

    Üretiminin yüzde 90’ını dünyanın 148 ülkesine ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de, 5 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 3 sa.
    Bir an önce Türkiye'deki otomobil fabrikaları üretime başlasın da ikinci el arabalar düşsün
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    MaDMaxiBo 5 sa.
    kalite iyi de çok güçük oldu araç. biraz geniş yapmadılar ki alak bi hibrit yakmadan gezek şehirde.
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