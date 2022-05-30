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    Toyota ve Stellantis'in ticari araç ortaklığı yeni bir modelle genişliyor

    İki şirket arasındaki anlaşma kapsamında Stellantis tarafından üretilecek olan büyük van model Toyota logosuyla da satılacak. 2024'te satışa sunulacak modelin elektrikli versiyonu da bulunacak.
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    Toyota ve Stellantis'in ticari araç ortaklığı genişliyor
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    Stellantis ve Toyota, Avrupa pazarında satışa sunulacak yeni bir ticari araç modeli duyurdu. Şimdilik detaylar belli değil ancak söz konusu modelin Ducato boyutlarında büyük van tipi bir araç olacağı belirtiliyor. 

    İki otomotiv devi arasında Avrupa'yı hedef alan bir ticari araç ortaklığı zaten mevcut. Proace ve Proace City modelleri de bu ortaklığın güncel örneklerinden. Satışa sunulacak olan yeni van model de Stellantis tarafından Polonya ve İtalya'daki fabrikalarda üretilecek. Anlaşma kapsamında Toyota da aynı aracı kendi logosuyla satacak.

    2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanan model, Toyota'nın büyük ticari araç sınıfındaki ilk ürünü olacak. Şu anda Stellantis bünyesinde Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Opel Movano ve RAM ProMaster modelleri aynı araç olarak karşımıza çıkıyor. 2024'te piyasaya sürülecek yeni araçta Toyota da bu ekibe dahil olacak. Söz konusu modelin tamamen elektrikli versiyonu da bulunacak.

    Toyota'nın ticaria araç ailesi Hilux, Proace City ve Proace modellerinden oluşuyor. Yeni büyük van model, şirketin ticari araç tarafındaki yelpazesini tamamlaması açısından büyük öneme sahip. 

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 4 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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