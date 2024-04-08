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    Stellantis Pro One, Avrupa lideri Hysetco'ya hidrojenli araçların teslimatına başladı

    Stelantis Pro One, stratejik atağı kapsamında hidrojen ulaşımında Avrupa lideri Hysetco’ya Peugeot e-Expert hidrojen filosunu teslim ederek hidrojen çözümlerinde önemli bir adım daha attı.

    2024 yılına hızlı bir başlangıç yapan Stellantis Pro One, Avrupa hafif ticari araç pazarında yüzde 20,6’lık hacim artışıyla lider konumunu sürdürüyor. Ocak ayında Avrupa (AB29) elektrikli araç pazarında yüzde 33’ün üzerinde ve tüm enerji pazarında yüzde 31’in üzerinde pazar payıyla yıla hızlı bir başlangıç yaptı.

    Stellantis, Fransa, İtalya ve İspanya’nın hem elektrikli hem de diğer tüm enerjili otomobil pazarının en çok satan üreticisi konumunda olmasıyla dikkat çekiyor. Grup, İtalya pazarında en çok satan hafif ticari araç markası Fiat Professional ile lider konumda yer alırken, Fransa elektrikli araç pazarında ise Peugeot markası ve elektrikli B segmentinde Peugeot e-208 ile lider konumunda bulunuyor. Peugeot Partner/Rifter ise 2024 yılının ilk ayında yüzde 9,7 pazar payına ulaşarak İspanya’da tüm enerji pazarında en çok satan model oldu.

    Stellantis Pro One'dan hidrojenli ticarı araç teslimatı Tam Boyutta Gör
    İngiltere’nin tamamen elektrikli araç pazarında yüzde 33’ün üzerinde bir pay ile lider konumda olan Stellantis, tüm enerji pazarında güçlenerek yüzde 27,17 pazar payına ulaştı ve 2. sıraya yerleşti. Opel/Vauxhall da aynı şekilde başarılı bir performans sergiledi. Geçen yıla göre pazar payını yüzde 1 puan arttırarak yüzde 9,85’e yükselten Opel/Vauxhall, İngiltere’nin en çok satan üçüncü hafif ticari araç üreticisi oldu.

    Stellantis, Almanya’da Citroën, Fiat Professional, Peugeot ve Opel markalarıyla özellikle hafif ticari araç pazarında başarılı bir performans sergiledi. Stellantis Pro One, yaklaşık yüzde 58 artışla satışlarında önemli bir ivme yakaladı ve pazar payını arttırdı. Almanya’da yüzde 22,6 pazar payı ile ocak ayında tescil edilen yeni hafif ticari araçların neredeyse dörtte birinin satışını gerçekleştiren Stellantis, yüzde 48,6 pazar payı ile ise Portekiz’de tüm enerji pazarının tartışmasız lideri konumunda.

    Ayrıca Stellantis Pro One, ocak ayı satışlarında yüzde 22,4 artışla yüzde 46,2 pazar payı elde ederek elektrikli araç pazarındaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Peugeot ise Portekiz’de en çok satan marka olarak öne çıkıyor.

    Hidrojenli araç ulaşımında Avrupa’nın lideri

    Stellantis Pro One'dan hidrojenli ticarı araç teslimatı Tam Boyutta Gör
    Yıla güçlü bir başlangıç yapan Stellantis, önümüzdeki aylarda, hidrojenli araç ulaşımında Avrupa’nın lideri Fransız şirketi Hysetco’ya,Peugeot e-Expert Hydrogen filosunu teslim edecek. Hidrojenli araçlar Hysetco paketi kapsamında profesyonellerin kullanımına sunulacak. Bu anlaşmaya; servis, bakım ve onarım, sigorta, ikame araçlar, idari formaliteler, eğitim gibi tüm ilgili hizmetler de dâhil edilecek.

    Ayrıca bu araçlar yolcu taşımacılığı (tekerlekli sandalyeyle erişilebilen taksiler ve servisler gibi), lojistik veya diğer profesyonel kullanımlar (ticari araç olarak) için özel olarak tasarlanacaklar. Böylece bu tür kullanımlara yönelik en kapsamlı hidrojenli hafif ticari araç filosu kullanıma sunulmuş olacak.

    Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Stellantis Pro One İş Birimi Direktörü Xavier Peugeot,

    “Stellantis Pro One olarak bir başka hidrojenli araç teslimatıyla, 2024’ün başlarında elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla profesyonel müşterilerimizi sıfır emisyonlu ulaşıma geçişlerinde desteklediğimizi bir kez daha göstermiş olduk. Dünyada iki segmenti kapsayan hidrojenli elektrikli araç pazarlayan ve müşterilerine elektrikli araçları tamamlayacak birbaşka çözümü beraberinde sunan ilk üreticiyiz” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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