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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 BMW i4 tanıtıldı: 590 km sürüş menzili ve daha fazlası

    Bu yılın sonuna doğru satışa sunulması planlanan elektrikli BMW i4 bugün resmi olarak tanıtıldı. Otomobilin iç mekanı ve teknik detayları ise daha sonra paylaşılacak.
    17 Mart 2021, 14:00 (7 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 BMW i4 tanıtıldı: 590 km sürüş menzili ve daha fazlası
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    Alman otomotiv devi BMW'nin yüzde 100 elektrikli 4 kapılı Gran Coupe modeli yeni BMW i4 üzerindeki örtü kısmen de olsa kaldırıldı. Yeni BMW i4'ün seri üretim versiyonunun yüzde 85 oranında konsept modele benzeyeceğini şirket sözünü tutmuş gibi görünüyor.

    Beklendiği gibi yeni BMW i4'ün ön tasarımı şirketin elektrikli SUV modeli iX'tekine benzer şekilde karşımıza çıkıyor. Kapalı bir panel şeklinde tasarlanan devasa böbrek panjur tasarımı otomobildeki pek çok sensöre ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra tamponun kenarlarındaki dikey hava kanalları da konseptten aşina olduğumuz detaylardan.

    Ayrıca Bkz. "EPDK'dan akaryakıtta 'tavan fiyat' kararı"

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    Yeni BMW i4'ün gövde tasarımında, şirketin diğer modellerinde olduğu gibi 'elektrik' gücünü temsil eden mavi detaylar görmekteyiz. Yan tarafta geriye doğru fazlasıyla eğim kazanan bir çatı hattı, yüksek omuz çizgisi ve aerodinamik odaklı tasarlanan jantlar dikkat çekiyor. Arkada ise diğer modellerden tanıdığımız grafiklere sahip stop lambaları göze çarpıyor.

    2021 BMW i4 tanıtıldı: 590 km sürüş menzili ve daha fazlası
    Tam Boyutta Gör

    Elektrikli 4 kapılı Gran Coupe modelin iç mekanı henüz paylaşılmadı. Fakat bu alanda tasarım anlamında çok büyük bir sürpriz beklemiyoruz. En büyük fark yeni BMW i4'ün şirketin yeni tanıttığı yeni nesil iDrive 8 bilgi-eğlence sistemiyle donatılacak olması olacak. Gelişmiş bir arayüz ve OTA güncelleme desteği gibi özellikler barındıran bu sistemde 14.9 inç multimedya ekranı ve 12.3 inç dijital gösterge ekranı bulunuyor.

    Yeni BMW i4'ün teknik detayları da henüz paylaşılmadı. Fakat farklı güç ve menzil değerleri sunan konfigürasyonlarla satılacağını biliyoruz. Bu konfigürasyonlar WLTP'ye göre 590 kilometreye kadar menzil ve 530 HP'ye kadar güç değerleri sunabilecek. Açıklanan bilgilere göre yeni i4, 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlayabilecek.

    BMW i4 ile ilgili detaylı bilgi ilerleyen haftalarda paylaşılacak. Otomobilin bu yılın sonuna doğru satışa sunulması planlanıyor. Bu arada versiyonlar arasında BMW M Performance versiyonu da bulunacak.



    https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0327873EN/a-glimpse-of-the-first-ever-all-electric-bmw-i4-at-the-bmw-group-annual-conference
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    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    daswagen (Daswagen ) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Otomobili almanlar yapıyor, diğerleri kopyalıyor.



    Paran varsa Alman, yoksa alma.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ölene kadar çalışsak alamayız
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    HBeg 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar güzel bir döneme tanıklık ediyoruz her ne kadar güzel bir zamanda doğmasak da buna tanıklık etmek güzel.
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    oguz298 (Oguz B) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    M Miu (miu ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tesla hisse fiyatlarını tüm analistler über yüksek olarak niteliyor, tabi bunda Elon Musk ın "one man show" yapmasının katkısı da var ama öyle konular var ki diğer otomotiv üreticileri çok gerideler veya yoklar..

    Mesela otonom sürüşe Tesla en baştan beri çok önem veriyordu, çünkü biliyor ki diğer üreticiler bir çırpıda elektrikli geleneksel arabalar üretebilir, bu nedenle otonom sürüşe büyük önem verdiler ve halen rakipleri yok

    Kamyon üretecekler ve pekçok lojistik firması sıraya girmiş durumda, yük taşımacılığını kökten değiştirebilir...

    Pil teknolojisinde Panasonic ile işbirliği ile %50 daha yüksek enerji kapasiteli piller üretmeyi hedefliyor Testla, lab da değil, gerçek üretim 3-4 yıl içinde yapılacak deniyor. Bu hedef tutarsa çok büyük avantaj elde eder, hatta elektrikli uçak üretme hedefi de var.

    Tesla dışında uzay çalışmalarında Elon yine şov yapıyor, spacex çok başarılı ve dünyada alternatifi yok, uyduları uzaya en ucuza taşıyan şirket ve marsa gitmeye çalışıyorlar, her hafta deneme uçuşu yapıyor spacex..

    Ya starlink, yüzlerce uydu yolladılar, başarılı olursa dünyayı değiştirecek...

    Bütün bunlar bir araya gelince Teslanın başarısı süpriz değil, aşırı yüksek hisse fiyatları da bu projeler sayesinde bence...ilerde bu balon patlar mı göreceğiz, ben de merak ediyorum..
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Miu
    1) Pil teknolojisi;
    Umarım aşağıya şu linkini attığım sektörden herkesin bir tarafıyla güldüğü tamamen çarpıtma sunuma çok büyük avantaj demiyorsunuzdur. Adam videoda 1875 pil yerine 2170 pil gösterip kapasite %50 arttı diyor ve bunu devrimmiş gibi sunuyor. Ulan zaten pilin hacmi %50 daha büyük 330 ml kutu kola 250 ml kutu koladan %32 daha fazla sıvı içeriyor demekle tamamen aynı şey. Aynı pil boyutunda adamların geliştirme yaptığı yok ki.
    Elon Musk REVEALS Tesla&#39;s new battery design! (Full presentation) - YouTube
    2) SpaceX ucuza taşıma;
    Aşağıdaki linkten SpaceX'in kg başına 80 bin dolar gibi über pahalı bir fiyattan taşımacılık yaptığını görebilirsin.
    NASA - NASA Awards Space Station Commercial Resupply Services Contracts
    Peki NASA kg başına ne kadar para harcıyormuş? Al ikinci kaynak;
    NASA - Advanced Space Transportation Program fact sheet
    Pound başına (0.45kg) 10 bin dolar diyor. Yani kg başına 22 bin dolar. Kendi tanıtım videolarına bakın bu adamın, NASA'dan 10 kat ucuza taşıyoruz diyor hep. FAKAT NASANIN 60 YIL ÖNCESİNDEKİ MALİYETLERLE KIYASLIYOR! Bu fiyatın yüksek olmasında devamlı aynı roketin kullanılmasının katkısı büyük. Aynı roketin kullanımı yeni fikir de değil, maliyet uçukluğu sebebiyle kullanılmayan, ama laf çarpıtmayı seven Musk tarafından über alles son teknoloji rakipsiz şeklinde lanse edilen bir şey. Uçakların bile uçuş sonrası bakım masrafları çok büyük masraf kalemiyken uzaya çıkan roketlerinkini varın siz hayal edin. Zaten NASA kaynağında ücretler açık. NASA'nın amacı teknoloji devriyle kendi üzerinden olayı atmak. Yap-İşlet-Devret modeli gibi.
    3) Otonom sürüş:
    Şu an otonom sürüşe dair seviye 4 testleri yapılıyor. Trafikte kullanılan seviye 4 otonom araç yok, Tesla da dahil. Diğer firmalar önem vermedi demek ise son derece saçma. Zira Chevrolet, Ford gibi araçlar da farklı firmalar tarafından seviye 4 testlerini gerçekleştiriyor şu anda. Yani halihazırda gelişmişlik olarak diğer firmalar da Tesla'nın gerisinde değil. Farkı ne diyecek olursanız Tesla kendisi yapıyor, diğer firmalar dışarıya yaptırıyor. Buradaki artısı bundan kaynaklanıyor. Ama gelişmişlik olarak aynı standartlara sahipler.

    Daha ayrıntısına girecek çok şey var da BMW konusu diye uzatmıyorum. Sadece bahsettiğiniz maddelere örnekler verdim. Yaptığı iş iyidir veya kötüdür de çoğunluğu balondur orası kesin. Sadece sesi fazla çıkıyor. Adam bir gecede batan Gamestop hissesini hoplattı kendisini mi pompalamayı bilemiycek.
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    BOLDVIPER 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Millet inanıyodu bu elektrikli araclar gelecek ucuza bınıcez laflarına heytt yavrum heytt Yedirirlermi o aracları bize hiç şu aracı 200 bine almamız lazımdı kuru yükselttiler yetmedi vergiyi yükselttiler şimdi bajaja tuktuka fln elektrıklı motor takıp binin
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    haberelectro 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 grancoupedeki tombul görüntü bunda da var. eskisi daha atletik duruyodu
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    sonofisiris2 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    jantlar modifiyeli şahin edition...
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    E emir_sezer (emir sezer) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    ne bekliyoruz ilk önce menzil sonra diğer araçlarda olduğu gibi güvenlik ve konfor sanırım bu araç bunları verecek
    sonuçta bir bmw güvenliğide konforu da sağlar menzil de baya iyi bence

    tek handikapı fiyatı olabilir oda kişiye göre değişir
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    deniz_sea (Deniz ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu böbreklerini çalsalar daha güzel olur o araba....
    Nedir bu kocaman böbrek sevdası,
    Arkasında böbrek yok daha derli toplu ve güzel duruyor arkası.
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    3637 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    Galeri, elektrikli bmw i4 ve
    4 etiket daha elektrikli araçlar BMW yeni i4 özellikleri Bilim ve Teknoloji
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