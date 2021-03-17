2021 BMW i4 tanıtıldı: 590 km sürüş menzili ve daha fazlası

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Alman otomotiv devi BMW'nin yüzde 100 elektrikli 4 kapılı Gran Coupe modeli yeni BMW i4 üzerindeki örtü kısmen de olsa kaldırıldı. Yeni BMW i4'ün seri üretim versiyonunun yüzde 85 oranında konsept modele benzeyeceğini şirket sözünü tutmuş gibi görünüyor.

Beklendiği gibi yeni BMW i4'ün ön tasarımı şirketin elektrikli SUV modeli iX'tekine benzer şekilde karşımıza çıkıyor. Kapalı bir panel şeklinde tasarlanan devasa böbrek panjur tasarımı otomobildeki pek çok sensöre ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra tamponun kenarlarındaki dikey hava kanalları da konseptten aşina olduğumuz detaylardan.

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Yeni BMW i4'ün gövde tasarımında, şirketin diğer modellerinde olduğu gibi 'elektrik' gücünü temsil eden mavi detaylar görmekteyiz. Yan tarafta geriye doğru fazlasıyla eğim kazanan bir çatı hattı, yüksek omuz çizgisi ve aerodinamik odaklı tasarlanan jantlar dikkat çekiyor. Arkada ise diğer modellerden tanıdığımız grafiklere sahip stop lambaları göze çarpıyor.

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Elektrikli 4 kapılı Gran Coupe modelin iç mekanı henüz paylaşılmadı. Fakat bu alanda tasarım anlamında çok büyük bir sürpriz beklemiyoruz. En büyük fark yeni BMW i4'ün şirketin yeni tanıttığı yeni nesil iDrive 8 bilgi-eğlence sistemiyle donatılacak olması olacak. Gelişmiş bir arayüz ve OTA güncelleme desteği gibi özellikler barındıran bu sistemde 14.9 inç multimedya ekranı ve 12.3 inç dijital gösterge ekranı bulunuyor.

Yeni BMW i4'ün teknik detayları da henüz paylaşılmadı. Fakat farklı güç ve menzil değerleri sunan konfigürasyonlarla satılacağını biliyoruz. Bu konfigürasyonlar WLTP'ye göre 590 kilometreye kadar menzil ve 530 HP'ye kadar güç değerleri sunabilecek. Açıklanan bilgilere göre yeni i4, 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlayabilecek.

BMW i4 ile ilgili detaylı bilgi ilerleyen haftalarda paylaşılacak. Otomobilin bu yılın sonuna doğru satışa sunulması planlanıyor. Bu arada versiyonlar arasında BMW M Performance versiyonu da bulunacak.

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0327873EN/a-glimpse-of-the-first-ever-all-electric-bmw-i4-at-the-bmw-group-annual-conference

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