Satılan her 7 otomobilden 1’i artık elektrikli: Zirvede ise Tesla yok!

- Satılan 7 otomobilden 1’i elektrikli oldu
- En çok elektrikli otomobil satan markalar
- En çok satan 10 elektrikli otomobil
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Satılan 7 otomobilden 1’i elektrikli oldu
Counterpoint Research tarafından yayınlanan rapora göre bu yılın ilk çeyreğinde satılan her 7 otomobilden 1’i elektrikli otomobil oldu. 2023'ün ilk çeyreğinde tüm dünyada elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 32 arttı. Satılan elektrikli araçların yüzde 73’ü tamamen elektrikli modeller (BEV) olurken geri kalanı plug-in hibrit elektrikli araçlar (PHEV) oluşturdu.
Elektrikli araç satışlarının 2023 yılı sonuna kadar 14,5 milyon adedin üzerine çıkması bekleniyor. Bununla birlikte ilk çeyrek verilerine göre, ABD, Almanya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç pazarı olurken Çin, yüzde 56’lık pazar payıyla tartışmasız liderliğini korudu. İlk üç ayda dünyada en çok elektrikli otomobil satan marka BYD olurken Tesla ikinci sırada yer aldı. Dünyada en çok satan elektrikli otomobil ise Model Y.
En çok elektrikli otomobil satan markalar
2023’ün ilk üç ayında dünyada en çok elektrikli otomobil satan markalar şu şekilde:
- BYD - %21,10
- Tesla - %16,01
- VW - %6,88
- Geely - %5,86
- GM - %4,71
- Mercedes - %4,28
- BMW - %4,16
- Stellantis - %3,97
- Hyundai - %3,96
- Renault - %3,82
En çok satan 10 elektrikli otomobil
2023’ün ilk üç ayında en çok satan 10 elektrikli otomobiller ise şu şekilde:
- Tesla Model Y
- Tesla Model 3
- BYD Song
- BYD Yuan Plus
- BYD Qin
- Wuling Hongguang Mini EV
- BYD Dolphin
- GAC Aion S
- BYD Han
- Changan Lumin
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi