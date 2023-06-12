Satılan her 7 otomobilden 1’i artık elektrikli: Zirvede ise Tesla yok!

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil piyasası büyüyüşünü sürdürüyor. Elektrikli araç arzının hızla artıyor olması ve fiyatların giderek düşmesi talebin de canlanmasına katkıda bulunuyor. Elektrikli otomobil devi Tesla, halen en popüler marka olsa da Çin’in büyük yükselişi ABD’li firma için risk teşkil ediyor.

Satılan 7 otomobilden 1’i elektrikli oldu

Counterpoint Research tarafından yayınlanan rapora göre bu yılın ilk çeyreğinde satılan her 7 otomobilden 1’i elektrikli otomobil oldu. 2023'ün ilk çeyreğinde tüm dünyada elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 32 arttı. Satılan elektrikli araçların yüzde 73’ü tamamen elektrikli modeller (BEV) olurken geri kalanı plug-in hibrit elektrikli araçlar (PHEV) oluşturdu.

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Elektrikli araç satışlarının 2023 yılı sonuna kadar 14,5 milyon adedin üzerine çıkması bekleniyor. Bununla birlikte ilk çeyrek verilerine göre, ABD, Almanya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç pazarı olurken Çin, yüzde 56’lık pazar payıyla tartışmasız liderliğini korudu. İlk üç ayda dünyada en çok elektrikli otomobil satan marka BYD olurken Tesla ikinci sırada yer aldı. Dünyada en çok satan elektrikli otomobil ise Model Y.

En çok elektrikli otomobil satan markalar

Tam Boyutta Gör Tesla Ocak ayında küresel çapta modellerinin fiyatlarını düşürdü, ardından diğer otomotiv markaları da Şubat ayından itibaren otomobil modelleri için benzer indirimler açıkladı ve bu da elektrikli araç satışlarında bir iyileşmeye yol açtı. Çin, satışların yüzde 56’sından sorumlu olurken Şubat ve Mart aylarında aralarında BYD, NIO, Xpeng, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Honda ve Toyota'nın da bulunduğu yaklaşık 40 otomobil üreticisi araç fiyatlarını birkaç yüz dolardan on binlerce dolara kadar düşürdü

2023’ün ilk üç ayında dünyada en çok elektrikli otomobil satan markalar şu şekilde:

BYD - %21,10 Tesla - %16,01 VW - %6,88 Geely - %5,86 GM - %4,71 Mercedes - %4,28 BMW - %4,16 Stellantis - %3,97 Hyundai - %3,96 Renault - %3,82

En çok satan 10 elektrikli otomobil

Tam Boyutta Gör Model bazlı baktığımızda ise en çok satan elektrikli otomobiller sıralamasının ilk ikisinde Tesla bulunuyor. Model Y sadece en çok satan elektrikli otomobil değil, aynı zamanda dünyada en çok satan otomobil konumunda. İkinci sırada ise Model 3 yer alıyor. Üçüncü sırada ise Çinli BYD’nin Song modeli yer alıyor. Bu arada listede bulunan 10 aracın 8’i Çinli firmalara ait. Sadece 2 tanesi ABD menşeili ve sadece Tesla’ya ait modeller.

2023’ün ilk üç ayında en çok satan 10 elektrikli otomobiller ise şu şekilde:

Tesla Model Y Tesla Model 3 BYD Song BYD Yuan Plus BYD Qin Wuling Hongguang Mini EV BYD Dolphin GAC Aion S BYD Han Changan Lumin

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Satılan her 7 otomobilden 1’i elektrikli: Zirvede sürpriz var!