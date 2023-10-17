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    Anlık Bildirim

    Toyota, elektrikli pickup model Toyota HiLux BEV için çalışmalarını arttırdı

    Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Japon merkezli Toyota, tanıtımını kısa süre önce yaptığı tamamen elektrikli pickup model Toyota HiLux BEV için çalışmalarını arttırdı.

    Toyota, %100 elektrikli pickup için çalışmalarını arttırdı Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Japon merkezli Toyota, tanıtımını kısa süre önce yaptığı pickup model Toyota HiLux BEV için çalışmalarını arttırdı.

    2022 yılının sonlarında tanıtımı yapılan elektrikli pickup model için çalışmalar arttı. Toyota tamamen elektrikli olan bu model için çalışmalarını Avustralya’da yapıyor.

    Toyota’nın Avustralya'da Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sean Hanley yaptığı açıklamada “Konsept olmasına rağmen bir üretim modeli gibi görünüyor, öyle hissettiriyor ve güzelce sürülüyor.” dedi.

    Japon firmanın Avustralya’da yapılan testlerden ciddi ve önemli veriler elde edeceği ve tamamen elektrikli pickup modeli için çalışmaları buna göre yönlendireceği söylendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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