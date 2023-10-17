Toyota, elektrikli pickup model Toyota HiLux BEV için çalışmalarını arttırdı

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Japon merkezli Toyota, tanıtımını kısa süre önce yaptığı pickup model Toyota HiLux BEV için çalışmalarını arttırdı.
2022 yılının sonlarında tanıtımı yapılan elektrikli pickup model için çalışmalar arttı. Toyota tamamen elektrikli olan bu model için çalışmalarını Avustralya’da yapıyor.
Toyota’nın Avustralya'da Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sean Hanley yaptığı açıklamada “Konsept olmasına rağmen bir üretim modeli gibi görünüyor, öyle hissettiriyor ve güzelce sürülüyor.” dedi.
Japon firmanın Avustralya’da yapılan testlerden ciddi ve önemli veriler elde edeceği ve tamamen elektrikli pickup modeli için çalışmaları buna göre yönlendireceği söylendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.