Toyota, elektrikli pickup model Toyota HiLux BEV için çalışmalarını arttırdı

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Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Japon merkezli Toyota, tanıtımını kısa süre önce yaptığı pickup model Toyota HiLux BEV için çalışmalarını arttırdı.

2022 yılının sonlarında tanıtımı yapılan elektrikli pickup model için çalışmalar arttı. Toyota tamamen elektrikli olan bu model için çalışmalarını Avustralya’da yapıyor.

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Toyota’nın Avustralya'da Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sean Hanley yaptığı açıklamada “Konsept olmasına rağmen bir üretim modeli gibi görünüyor, öyle hissettiriyor ve güzelce sürülüyor.” dedi.

Japon firmanın Avustralya’da yapılan testlerden ciddi ve önemli veriler elde edeceği ve tamamen elektrikli pickup modeli için çalışmaları buna göre yönlendireceği söylendi.

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Toyota, %100 elektrikli pickup için çalışmalarını arttırdı