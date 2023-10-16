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Japonya merkezli dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, yeni elektrikli spor aracı FT-Se’nin tanıtım görüntülerini ilk kez yayınladı.

Elektrikli spor aracı konseptinde yepyeni bir tarz geçen Japon firma, araca Gazoo Racing logosunu koydu.

Toyota’nın yeni tasarım harikası aracı FT-Se, 27 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenecek olan Japonya Mobilite Fuarı’nda resmi olarak tanıtılacak.

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FT-Se’nin bugün satışta olan GR86 veya Supra modellerinden tamamen farklı bir tasarımda olması otomobil severlerde büyük bir heyecan yarattı.

Toyota, FT-Se ile hem çevreciliği hem de yüksek performansı vadederek otomobil yelpazesini ciddi anlamda geliştirmeyi hedefliyor.

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Toyota yeni elektrikli spor otomobilini görücüye çıkardı