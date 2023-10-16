Toyota yeni elektrikli spor otomobilini görücüye çıkardı

Japonya merkezli dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, yeni elektrikli spor aracı FT-Se’nin tanıtım görüntülerini ilk kez yayınladı.
Elektrikli spor aracı konseptinde yepyeni bir tarz geçen Japon firma, araca Gazoo Racing logosunu koydu.
Toyota’nın yeni tasarım harikası aracı FT-Se, 27 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenecek olan Japonya Mobilite Fuarı’nda resmi olarak tanıtılacak.
FT-Se’nin bugün satışta olan GR86 veya Supra modellerinden tamamen farklı bir tasarımda olması otomobil severlerde büyük bir heyecan yarattı.
Toyota, FT-Se ile hem çevreciliği hem de yüksek performansı vadederek otomobil yelpazesini ciddi anlamda geliştirmeyi hedefliyor.
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.