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    Toyota yeni elektrikli spor otomobilini görücüye çıkardı

    Japonya merkezli dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, yeni elektrikli spor aracı FT-Se’nin tanıtım görüntülerini Japonya Mobilite Fuarı öncesi ilk kez yayınladı.

    Toyota yeni elektrikli spor otomobilini görücüye çıkardı Tam Boyutta Gör

    Japonya merkezli dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, yeni elektrikli spor aracı FT-Se’nin tanıtım görüntülerini ilk kez yayınladı.

    Elektrikli spor aracı konseptinde yepyeni bir tarz geçen Japon firma, araca Gazoo Racing logosunu koydu.

    Toyota’nın yeni tasarım harikası aracı FT-Se, 27 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenecek olan Japonya Mobilite Fuarı’nda resmi olarak tanıtılacak.

    FT-Se’nin bugün satışta olan GR86 veya Supra modellerinden tamamen farklı bir tasarımda olması otomobil severlerde büyük bir heyecan yarattı.

    Toyota, FT-Se ile hem çevreciliği hem de yüksek performansı vadederek otomobil yelpazesini ciddi anlamda geliştirmeyi hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 13 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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