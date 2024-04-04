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    Enerji Bakanlığı tarafından mini HES geliştirildi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı TEMSAN şirketi tarafından kompakt mini HES geliştirildi. Bakanlık bünyesindeki Ar-Ge çalışmaları sonucunda HİDROTEM üretildi.
    Enerji Bakanlığı tarafından mini HES geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı enerji şirketi TEMSAN, taşınabilir mini hidroelektrik santrali (HES) geliştirdiğini duyurdu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mini HES, 1 megavat kurulu güce ulaşabiliyor.

    HİDROTEM adı verilen mini HES, su kaynakları üzerinden hızlı, ekonomik ve kolay enerji üretmek için tasarlandı. Taşınabilir ve kompakt yapısı sayesinde kolaylıkla her yere kurulabiliyor. İnşaat gerektirmeden kullanılabiliyor. Zamandan ve alandan tasarruf sağlıyor. Belediye isale ve tarımsal sulama hatlarında, içme suyu arıtma tesislerinde, su deposu giriş-çıkışlarında, soğutma suyu kullanılan tesislerde ve deniz deşarj noktalarına kurulumu yapılarak elektrik üretecek.

    Mini HES, 1 megavatlık kurulu güce ulaşabiliyor. Bu güç sayesinde yaklaşık 200 evin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de HİDROTEM’in kullanılabileceği 1000 megavatın üzerinde potansiyel olduğu belirlendi.

    Enerji Bakanlığı tarafından mini HES geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan köyünde ve Zonduldak’ta çeşitli bölgelerde kullanılmaya başlandı. Yakın zamanda Trabzon’un Arsin ilçesinde elektrik üretimine başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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