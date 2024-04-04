Enerji Bakanlığı tarafından mini HES geliştirildi

Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı enerji şirketi TEMSAN, taşınabilir mini hidroelektrik santrali (HES) geliştirdiğini duyurdu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mini HES, 1 megavat kurulu güce ulaşabiliyor.

HİDROTEM adı verilen mini HES, su kaynakları üzerinden hızlı, ekonomik ve kolay enerji üretmek için tasarlandı. Taşınabilir ve kompakt yapısı sayesinde kolaylıkla her yere kurulabiliyor. İnşaat gerektirmeden kullanılabiliyor. Zamandan ve alandan tasarruf sağlıyor. Belediye isale ve tarımsal sulama hatlarında, içme suyu arıtma tesislerinde, su deposu giriş-çıkışlarında, soğutma suyu kullanılan tesislerde ve deniz deşarj noktalarına kurulumu yapılarak elektrik üretecek.

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Mini HES, 1 megavatlık kurulu güce ulaşabiliyor. Bu güç sayesinde yaklaşık 200 evin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de HİDROTEM’in kullanılabileceği 1000 megavatın üzerinde potansiyel olduğu belirlendi.

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Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan köyünde ve Zonduldak’ta çeşitli bölgelerde kullanılmaya başlandı. Yakın zamanda Trabzon’un Arsin ilçesinde elektrik üretimine başlayacak.

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