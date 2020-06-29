Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Mayıs'ta yüzde 29,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Ocak-Mayıs döneminde 311 bin 998 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken 18 bin 702 taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylece söz konusu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 293 bin 296 artış gösterdi.

Mayıs sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artarak 23 milyon 448 bin 381’e yükseldi. Bu araçların yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,4’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 29,6 artış söz konusu

Mayıs’ta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 52 bin 80 oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 29,6 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 15,7, motosiklette yüzde 71,1, traktörde yüzde 30,6, otomobilde yüzde 15,7, kamyonette yüzde 3,5, minibüste ise yüzde 2,6 oldu.

Mayıs ayını geçen yılın aynı ayıyla kıyasladığımızda ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 9,8 oranında azalış söz konusu. Bu dönemde traktör ve kamyon sayısı artarken; otomobilde yüzde 16,2 ve motosiklette yüzde 0,4 oranında azalış yaşandı.

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Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 22 bin 748 adet otomobilin markalara göre yüzdelik dağılımı şöyle (İlk 10):

%19,1 Renault

%15,2 Peugeot

%9 Opel

%9 Fiat

%6,3 Citroen

%5,3 Volkswagen

%5 Honda

%4,5 Mercedes-Benz

%3,6 Hyundai

%3,1 Dacia

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 12 bin 452 adeti yüzde 54,7 payla benzinli otomobiller oldu. 8 bin 833 adet ve yüzde 38,8 payla dizel ikinci sırada yer alırken, 899 adet ve yüzde 4 payla LPG üçüncü sırada, 564 adet ve yüzde 2,5 payla elektrikli-hibrit son sırada yer aldı.

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