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    1 milyondan fazla oyuncu yeni DOOM ile tanışmayı bekliyor

    DOOM'un mobil oyunu geçtiğimiz ayın sonlarına doğru duyurulmuştu. Çok yakında yayınlanacak Mighty DOOM isimli oyunu oynamak için ön kayıt yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti.
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    1 milyondan fazla oyuncu yeni DOOM ile tanışmayı bekliyor Tam Boyutta Gör
    DOOM'un mobil oyunu büyük bir kitlenin ilgisini çekmiş görünüyor. Bethesda'nın Android ve iOS mobil platformlarına yönelik yeni projesi 21 Mart 2023'te kullanıcılarla buluşacak. Çıkış tarihi için geri sayım başlarken ön kayıt sayısı 1 milyon kullanıcı barajını aştı.

    İzometrik bakış açısına sahip bir nişancı oyunu olan Mighty DOOM, animasyonlu DOOM evreninde geçiyor. Amacınız iblislerle savaşmak ve evcil tavşanınız Daisy'yi kurtarmak olacak. Bethesda'nın ünlü Doom Slayer'a dayanan "minyatürleştirilmiş ama güçlü bir karakter" olarak tanımladığı Mini Slayer rolünü üstleneceksiniz.

    1 milyondan fazla oyuncu yeni DOOM ile tanışmayı bekliyor Tam Boyutta Gör

    Tartışmalara yol açtı

    Ön kayıt yaptıran oyuncular, Mighty Doom'da kullanılacak para birimi olan 80 kristalin yanı sıra silah ve ekipman da dahil olmak üzere çeşitli bonuslar kazanacaklar.

    1 milyondan fazla oyuncu yeni DOOM ile tanışmayı bekliyor Tam Boyutta Gör
    Şubat ayı sonunda duyurulan proje bazı tartışmalara yol açtı. Oyuncuların bir kısmı stüdyonun bu formatla serinin orijinal bölümlerinin tarzını mahvettiğini düşünüyor. Buna karşın spin-off'un mobil cihazlarda yayınlanmasının oyuncuların seriye olan ilgisini artıracağı görüşünde olanlar da var.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 3 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 3 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

    Profil resmi
    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 hafta önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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