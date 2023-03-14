1 milyondan fazla oyuncu yeni DOOM ile tanışmayı bekliyor

Tam Boyutta Gör DOOM'un mobil oyunu büyük bir kitlenin ilgisini çekmiş görünüyor. Bethesda'nın Android ve iOS mobil platformlarına yönelik yeni projesi 21 Mart 2023'te kullanıcılarla buluşacak. Çıkış tarihi için geri sayım başlarken ön kayıt sayısı 1 milyon kullanıcı barajını aştı.

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İzometrik bakış açısına sahip bir nişancı oyunu olan Mighty DOOM, animasyonlu DOOM evreninde geçiyor. Amacınız iblislerle savaşmak ve evcil tavşanınız Daisy'yi kurtarmak olacak. Bethesda'nın ünlü Doom Slayer'a dayanan "minyatürleştirilmiş ama güçlü bir karakter" olarak tanımladığı Mini Slayer rolünü üstleneceksiniz.

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Tartışmalara yol açtı

Ön kayıt yaptıran oyuncular, Mighty Doom'da kullanılacak para birimi olan 80 kristalin yanı sıra silah ve ekipman da dahil olmak üzere çeşitli bonuslar kazanacaklar.

Tam Boyutta Gör Şubat ayı sonunda duyurulan proje bazı tartışmalara yol açtı. Oyuncuların bir kısmı stüdyonun bu formatla serinin orijinal bölümlerinin tarzını mahvettiğini düşünüyor. Buna karşın spin-off'un mobil cihazlarda yayınlanmasının oyuncuların seriye olan ilgisini artıracağı görüşünde olanlar da var.

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