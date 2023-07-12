Süper Ligin yeni ismi Trendyol oldu: Dev sponsor anlaşması

Tam Boyutta Gör Türkiye Futbol Federasyonu, liglerimiz için yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Ülkemizin ilk decacorn yani 10 milyar dolar değerlemeyi geçen şirketi Trendyol, Türkiye Süper Lig ve 1. Lig için isim hakkını satın aldı.

Trendyol Süper Lig

Mehmet Büyükekşi tarafından yapılan açıklamaya göre 2023-2024 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru Trendyol olacak. Yeni sezonda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig şeklinde isimlendirme göreceğiz.

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Anlaşmanın 1+1 yıllık olacağı açıklandı. Yani 2024-2025 sezonunda da görüş birliğine varılırsa Trendyol isim sponsoru olmaya devam edecek. Trendyol’un anlaşma için 700 milyon TL ödeme yapacağı belirtildi. Bu rakam kapsam dahilindeki tüm takımlarımıza eşit miktarda dağıtılacak.

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