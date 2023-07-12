Süper Ligin yeni ismi Trendyol oldu: Dev sponsor anlaşması

Trendyol Süper Lig
Mehmet Büyükekşi tarafından yapılan açıklamaya göre 2023-2024 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru Trendyol olacak. Yeni sezonda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig şeklinde isimlendirme göreceğiz.
Anlaşmanın 1+1 yıllık olacağı açıklandı. Yani 2024-2025 sezonunda da görüş birliğine varılırsa Trendyol isim sponsoru olmaya devam edecek. Trendyol’un anlaşma için 700 milyon TL ödeme yapacağı belirtildi. Bu rakam kapsam dahilindeki tüm takımlarımıza eşit miktarda dağıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)