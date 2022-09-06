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    Trezor ve Wasabi, Bitcoin gizliliği için güçlerini birleştirdi

    Soğuk cüzdan platformlarından Trezor ve Wasabi Wallet, Bitcoin'i daha güvenli hale getirilmesi için güçlerini birleştirdi. Trezor, Wasabi'nin Coinjoin altyapısını kullanacak.
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    Trezor ve Wasabi, Bitcoin gizliliği için güçlerini birleştirdi
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    Popüler soğuk cüzdanlardan biri olan Trezor ve dijital kripto para cüzdanı Wasabi Wallet, kripto para güvenliğini sağlamak için iş birliği yaptı. Bu iş birliği sayesinde Bitcoin’i daha güvenli bir şekilde saklamak mümkün olacak.

    Art arda gelen hack saldırıları sonrasında soğuk cüzdanlar, yatırımcıların güvenli limanı olmuş durumda. Bu noktada soğuk cüzdanların güvenliği de oldukça büyük önem arz ediyor. Popüler soğuk cüzdan Trezor, Wasabi Wallet ile el ele verdi.

    Yapılan açıklamaya göre gelecek yıldan itibaren Trezor soğuk cüzdanlarında Wasabi'nin CoinJoin teknolojisi kullanılabilecek. Coinjoin teknolojisi, bir kripto karıştırma teknolojisi olduğu için transfer işlemlerinin daha güvenli ve daha gizli hale gelmesini sağlıyor. 

    Twitter üzerinden yapılan açıklamanın ardından zkSNACK ve Wasabi Wallet üzerinde çalışan geliştiriciler günümüzde kripto gizliliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayarak bu iş birliğine olumlu tepki verdi.

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    G
    gokhanw10 2 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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