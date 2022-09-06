Netflix kripto para reklamları göstermeyecek

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Netflix, rakiplerinin artmasıyla birlikte abone kaybetmeye başlamıştı. Abone sayısında ciddi bir düşüş yaşayan Netflix, uzun bir süredir daha uygun fiyatlı reklamlı bir abonelik paketi üzerinde çalışıyor. Netflix’in reklamlı paketi, diğer paketlere göre bazı özelliklerden yoksun olacak ve kullanıcılar içeriklerin başında reklam görecek.

Netflix son dönemde Blockchain teknolojileri ile yakından ilgilenmeye başlamıştı. Ancak iddialara göre Netflix kripto para ile arasına mesafe koymayı düşünüyor. Önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak Netflix’in reklamlı paketi için reklamverenlerle görüşmeler başladı.

Reklamlı Netflix hakkında fiyat bilgisi sızdırıldı 1 hf. önce eklendi

Avustralya'daki yerel reklamverenlerin aktardığına göre Netflix; siyaset, kripto para ve ilaç reklamlarını göstermeyecek. Ayrıca çocuklara yönelik reklamlara da izin verilmeyecek.

İddialara göre 1 Kasım 2022’de Netflix’in reklam destekli paketi Avustralya, Kanada, ABD ve Almanya’da kullanıma sunulacak. Netflix’in reklamlı paketi henüz kesin olmamakla birlikte 7 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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Netflix, kripto para reklamlarına yer vermeyecek