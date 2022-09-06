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    Netflix kripto para reklamları göstermeyecek

    Netflix'in önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağı reklamlı abonelik seçeneğinde kullanıcılara kripto para, siyaset ve ilaç reklamları gösterilmeyecek.             
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    Netflix, kripto para reklamlarına yer vermeyecek
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    Netflix, rakiplerinin artmasıyla birlikte abone kaybetmeye başlamıştı. Abone sayısında ciddi bir düşüş yaşayan Netflix, uzun bir süredir daha uygun fiyatlı reklamlı bir abonelik paketi üzerinde çalışıyor. Netflix’in reklamlı paketi, diğer paketlere göre bazı özelliklerden yoksun olacak ve kullanıcılar içeriklerin başında reklam görecek.

    Netflix son dönemde Blockchain teknolojileri ile yakından ilgilenmeye başlamıştı. Ancak iddialara göre Netflix kripto para ile arasına mesafe koymayı düşünüyor. Önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak Netflix’in reklamlı paketi için reklamverenlerle görüşmeler başladı.

    Avustralya'daki yerel reklamverenlerin aktardığına göre Netflix; siyaset, kripto para ve ilaç reklamlarını göstermeyecek. Ayrıca çocuklara yönelik reklamlara da izin verilmeyecek.

    İddialara göre 1 Kasım 2022’de Netflix’in reklam destekli paketi Avustralya, Kanada, ABD ve Almanya’da kullanıma sunulacak. Netflix’in reklamlı paketi henüz kesin olmamakla birlikte 7 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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