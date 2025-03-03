Netflix'in büyük bütçeli bilim-kurgu filmi The Electric State'ten yeni fragman yayınlandı

The Electric State, Netflix'in Bugüne Kadarki En Büyük Bütçeli Filmi
The Electric State, 300 milyon doları aşan bütçesiyle Netflix'in bugüne kadarki en maliyetli filmi olma özelliğini taşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Avengers filmleriyle tanınan Russo Kardeşler oturuyor.
The Electric State, retro fütüristik tasarımlarıyla tanınan İsveçli sanatçı Simon Stålenhag'in aynı adlı eserinden uyarlandı. Birbirinden tuhaf tasarımlı robotların insanlarla birlikte yaşadığı alternatif bir gerçeklikte geçen bilim kurgu filmi, küçük kardeşini bulmak için Amerika'nın batısı boyunca uzanan bir maceraya atılan genç bir kadına odaklanıyor. Bu yolculukta ona robot arkadaşı da eşlik ediyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Millie Bobby Brown ve Chris Pratt'e Huy Quan, Jason Alexander, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Giancarlo Esposito ve Stanley Tucci gibi isimler eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum