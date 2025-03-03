Netflix'in büyük bütçeli bilim-kurgu filmi The Electric State'ten yeni fragman yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan Millie Bobby Brown ile Chris Pratt (Jurassic World, Guardians of the Galaxy)'in başrollerini paylaştığı bilim kurgu filmi Sanal Ülke (The Electric State), 14 Mart'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak. Filmin çıkışına artık günler kala, Netflix filmden son bir fragman daha yayınladı.

The Electric State, Netflix'in Bugüne Kadarki En Büyük Bütçeli Filmi

The Electric State, 300 milyon doları aşan bütçesiyle Netflix'in bugüne kadarki en maliyetli filmi olma özelliğini taşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Avengers filmleriyle tanınan Russo Kardeşler oturuyor.

The Electric State, retro fütüristik tasarımlarıyla tanınan İsveçli sanatçı Simon Stålenhag'in aynı adlı eserinden uyarlandı. Birbirinden tuhaf tasarımlı robotların insanlarla birlikte yaşadığı alternatif bir gerçeklikte geçen bilim kurgu filmi, küçük kardeşini bulmak için Amerika'nın batısı boyunca uzanan bir maceraya atılan genç bir kadına odaklanıyor. Bu yolculukta ona robot arkadaşı da eşlik ediyor.

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Filmin oyuncu kadrosunda Millie Bobby Brown ve Chris Pratt'e Huy Quan, Jason Alexander, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Giancarlo Esposito ve Stanley Tucci gibi isimler eşlik ediyor.

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Netflix'in The Electric State filminden yeni fragman geldi