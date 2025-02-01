Bilim-kurgu filmi Ash'in ilk fragmanı yayınlandı

Ash, Flying Lotus sahne adıyla tanınan Amerikalı rapçi Steven D. Bingley-Ellison'ın imzasını taşıyor. Filmin yapımcıları arasında daha önce District 9 ve Elysium gibi bilim-kurgu filmlerine imza atan Neill Blomkamp da bulunuyor.
Ash, Gizemli Bir Gezegende Geçiyor
Film Ash adlı gizemli bir gezegende geçiyor. Eiza Gonzalez, bu gezegende gözlerini açıp tüm ekibinin öldürüldüğünü gören bir astronota hayat veriyor. Aaron Paul ise onu kurtarmak için gelen Brion'u canlandırıyor. Ash'te hem psikolojik hem de fiziki olarak sınanan ikili bir yandan hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan birbirlerine güvenip güvenemeyeceklerini anlamaya çalışıyor.
ABD'de 31 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak olan Ash'in ülkemizde vizyona girmesi beklenmiyor. Ancak ABD'deki vizyon tarihinden birkaç hafta sonra öde-izle servislerinde yerini alacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P