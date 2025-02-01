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    Bilim-kurgu filmi Ash'in ilk fragmanı yayınlandı

    Aaron Paul ve Eiza Gonzalez'in başrollerini paylaştığı bilim-kurgu filmi Ash'ten ilk fragman yayınlandı. Film, Ash adını taşıyan gizemli bir gezegende geçiyor.           
    Ash Tam Boyutta Gör
    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak bilim-kurgu filmlerinden biri de Ash olacak. Breaking Bad dizisiyle tanınan Aaron Paul ile Eiza Gonzalez (3 Body Problem, Baby Dirver)'in başrollerini paylaştığı film, ABD'de önümüzdeki ay gösterime girecek. Vizyon tarihinin yaklaşmasıyla birlikte filmden ilk uzun fragman yayınlandı.

    Ash, Flying Lotus sahne adıyla tanınan Amerikalı rapçi Steven D. Bingley-Ellison'ın imzasını taşıyor. Filmin yapımcıları arasında daha önce District 9 ve Elysium gibi bilim-kurgu filmlerine imza atan Neill Blomkamp da bulunuyor.

    Ash, Gizemli Bir Gezegende Geçiyor

    Film Ash adlı gizemli bir gezegende geçiyor. Eiza Gonzalez, bu gezegende gözlerini açıp tüm ekibinin öldürüldüğünü gören bir astronota hayat veriyor. Aaron Paul ise onu kurtarmak için gelen Brion'u canlandırıyor. Ash'te hem psikolojik hem de fiziki olarak sınanan ikili bir yandan hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan birbirlerine güvenip güvenemeyeceklerini anlamaya çalışıyor.

    ABD'de 31 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak olan Ash'in ülkemizde vizyona girmesi beklenmiyor. Ancak ABD'deki vizyon tarihinden birkaç hafta sonra öde-izle servislerinde yerini alacaktır.

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