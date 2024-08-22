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    Anlık Bildirim

    TROY logolu kart sayısı 35 milyona ulaştı: Hedef 50 milyon

    TROY logolu kart sayısı 2024'ün ilk yarısında 10 milyon artışla 35 milyona ulaştı. Yıl sonunda hedeflenen ise; 50 milyon kart sayısına ulaşmak.                  
    troy kart sayısı 35 milyona ulaştı Tam Boyutta Gör
    2016'da faaliyete geçen yerli kart TROY’un kullanımı ve kart sayısı 2024 yılının ilk yarısında 35 milyona ulaştı. BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, TROY logolu kart sayısının 2023 sonu itibarıyla 25 milyona yükseldiğini, bu yılın ilk yarısında da 10 milyon artışla 35 milyona ulaştığını belirterek, Temmuz sonu itibarıyla 36 milyon TROY logolu kart (9 milyonu kredi kartı, 19 milyonu banka kartı, 8 milyonu ön ödemeli kart) bulunduğunu söyledi.

    TROY kartlarla gerçekleştirilen alışverişlerin kartlı ödemeler ciro payının Haziran ayı sonunda yüzde 12'yi aştığı bildirildi. Hedef %20’ye çıkarmak. Bu arada her 8 liralık kartlı ödemenin 1 lirasının yerli kart TROY ile yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

    Ozan Deniz, "TROY'un milli markamızı kullanıyor olma gururu yaşatması başlı başına kıymet taşıyor. TROY geliştirilirken en önemli hedefimiz yerli ve milli bir markamızın oluşmasıydı. Başlı başına değerli olan bu özelliğinin yanı sıra TROY'un ülkemiz için sağlayacağı çok önemli ekonomik faydalar da bulunuyor. Yurt içinde gerçekleşen kartlı ve dijital ödemelerin tamamını TROY altyapısı ile gerçekleştirebilir durumdayız. Dolayısıyla TROY kullanımıyla bu işlemlerin gerçekleşmesi için ödenen şema ücret ve komisyonlarının yine ülkemizde kalmasını sağlayabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Deniz’in açıklamasına göre, TROY’un hedefi 3-5 yıl içinde kart sayısında ve ciro hacminde liderliğe ulaşmak. Bu hedefe ulaşıldığında ülke ekonomisine sağlayıcı katkı milyarlarca TL ile ifade edilecek. TROY şu anda kamu bankaları, özel bankalar ve finans kurumlarıyla ortak bir çalışma içerisinde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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