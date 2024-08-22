TROY logolu kart sayısı 35 milyona ulaştı: Hedef 50 milyon

TROY kartlarla gerçekleştirilen alışverişlerin kartlı ödemeler ciro payının Haziran ayı sonunda yüzde 12'yi aştığı bildirildi. Hedef %20’ye çıkarmak. Bu arada her 8 liralık kartlı ödemenin 1 lirasının yerli kart TROY ile yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Ozan Deniz, "TROY'un milli markamızı kullanıyor olma gururu yaşatması başlı başına kıymet taşıyor. TROY geliştirilirken en önemli hedefimiz yerli ve milli bir markamızın oluşmasıydı. Başlı başına değerli olan bu özelliğinin yanı sıra TROY'un ülkemiz için sağlayacağı çok önemli ekonomik faydalar da bulunuyor. Yurt içinde gerçekleşen kartlı ve dijital ödemelerin tamamını TROY altyapısı ile gerçekleştirebilir durumdayız. Dolayısıyla TROY kullanımıyla bu işlemlerin gerçekleşmesi için ödenen şema ücret ve komisyonlarının yine ülkemizde kalmasını sağlayabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Deniz’in açıklamasına göre, TROY’un hedefi 3-5 yıl içinde kart sayısında ve ciro hacminde liderliğe ulaşmak. Bu hedefe ulaşıldığında ülke ekonomisine sağlayıcı katkı milyarlarca TL ile ifade edilecek. TROY şu anda kamu bankaları, özel bankalar ve finans kurumlarıyla ortak bir çalışma içerisinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.