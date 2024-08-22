Tam Boyutta Gör 2016'da faaliyete geçen yerli kart TROY’un kullanımı ve kart sayısı 2024 yılının ilk yarısında 35 milyona ulaştı. BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, TROY logolu kart sayısının 2023 sonu itibarıyla 25 milyona yükseldiğini, bu yılın ilk yarısında da 10 milyon artışla 35 milyona ulaştığını belirterek, Temmuz sonu itibarıyla 36 milyon TROY logolu kart (9 milyonu kredi kartı, 19 milyonu banka kartı, 8 milyonu ön ödemeli kart) bulunduğunu söyledi.

TROY kartlarla gerçekleştirilen alışverişlerin kartlı ödemeler ciro payının Haziran ayı sonunda yüzde 12'yi aştığı bildirildi. Hedef %20’ye çıkarmak. Bu arada her 8 liralık kartlı ödemenin 1 lirasının yerli kart TROY ile yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ozan Deniz, "TROY'un milli markamızı kullanıyor olma gururu yaşatması başlı başına kıymet taşıyor. TROY geliştirilirken en önemli hedefimiz yerli ve milli bir markamızın oluşmasıydı. Başlı başına değerli olan bu özelliğinin yanı sıra TROY'un ülkemiz için sağlayacağı çok önemli ekonomik faydalar da bulunuyor. Yurt içinde gerçekleşen kartlı ve dijital ödemelerin tamamını TROY altyapısı ile gerçekleştirebilir durumdayız. Dolayısıyla TROY kullanımıyla bu işlemlerin gerçekleşmesi için ödenen şema ücret ve komisyonlarının yine ülkemizde kalmasını sağlayabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Deniz’in açıklamasına göre, TROY’un hedefi 3-5 yıl içinde kart sayısında ve ciro hacminde liderliğe ulaşmak. Bu hedefe ulaşıldığında ülke ekonomisine sağlayıcı katkı milyarlarca TL ile ifade edilecek. TROY şu anda kamu bankaları, özel bankalar ve finans kurumlarıyla ortak bir çalışma içerisinde.

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TROY logolu kart sayısı 35 milyona ulaştı: Hedef 50 milyon