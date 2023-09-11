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    Türkiye Kart kullanıma sunuluyor: Her şey tek kartta toplanıyor

    Harç ve vergi ödemesi, raylı sistemler, toplu taşıma, yiyecek-içecek otomatı gibi pek çok alanda ve tüm şehirlerimizde kullanabileceğimiz Türkiye Kart kullanıma açılıyor. 
    Türkiye Kart Tam Boyutta Gör
    Ülkemizin hemen her şehrinde genelde toplu ulaşımda ancak bazı şehirlerde daha geniş alanda olmak üzere akıllı kartlar kullanıma sunuldu. Bununla birlikte her şehrin kartı diğer şehirde geçerli olmuyor. Bunu ortadan kaldıracak Türkiye Kart, yeni bir dönemi başlatmaya hazır.

    Türkiye Kart nedir?

    Türkiye Kart vatandaşlara pek çok işlemi tek bir yerden yapma imkânı sunuyor. POS cihazlarında, ATM’lerde, bankalarda, harç ödemelerinde, vergi ödemelerinde, yiyecek-içecek otomatlarında, toplu taşımada, ulaşımda vatandaşlar sadece Türkiye Kart ile ülkemizin yer yerinde kullanım sağlayabilecek.

    Para yükleme işlemleri ise PTT şubeleri, bankalar, çevrim içi platformlar ve anlaşmalı iş yerlerinden yapılabilecek. Troy ödeme sistemleri temelinde geliştirilen Türkiye Kart aslında ön ödeme kartını ve ulaşım kartını bir araya getiriyor.

    Teknik altyapı testleri Konya’da tamamlanan Türkiye Kart yıl sonuna kadar 6 şehirde kullanıma sunulmuş olacak. TCDD ve TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tüm raylı sistemlerde Türkiye Kart'ın devreye alınmasına yönelik çatı sözleşme süreçleri de devam ediyor. GAZİRAY, BAŞKENTRAY ve İZBAN hatlarında sözleşme sonrası entegrasyon süreçleri başlatılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 8 dakika önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

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