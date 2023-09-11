Türkiye Kart kullanıma sunuluyor: Her şey tek kartta toplanıyor

Türkiye Kart nedir?
Türkiye Kart vatandaşlara pek çok işlemi tek bir yerden yapma imkânı sunuyor. POS cihazlarında, ATM’lerde, bankalarda, harç ödemelerinde, vergi ödemelerinde, yiyecek-içecek otomatlarında, toplu taşımada, ulaşımda vatandaşlar sadece Türkiye Kart ile ülkemizin yer yerinde kullanım sağlayabilecek.
Para yükleme işlemleri ise PTT şubeleri, bankalar, çevrim içi platformlar ve anlaşmalı iş yerlerinden yapılabilecek. Troy ödeme sistemleri temelinde geliştirilen Türkiye Kart aslında ön ödeme kartını ve ulaşım kartını bir araya getiriyor.
Teknik altyapı testleri Konya’da tamamlanan Türkiye Kart yıl sonuna kadar 6 şehirde kullanıma sunulmuş olacak. TCDD ve TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tüm raylı sistemlerde Türkiye Kart'ın devreye alınmasına yönelik çatı sözleşme süreçleri de devam ediyor. GAZİRAY, BAŞKENTRAY ve İZBAN hatlarında sözleşme sonrası entegrasyon süreçleri başlatılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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