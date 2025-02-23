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Tam Boyutta Gör Trump yönetimi, ABD'deki tüm federal hükümet binalarındaki elektrikli şarj istasyonlarını kapatmayı ve ayrıca Genel Hizmetler İdaresi'nin (GSA) yeni satın aldığı elektrikli araçları satmayı planlıyor.

8 bin şarj noktası kapatılacak

Tüm federal hükümete ait binaları yöneten GSA, bu binalardaki şarj cihazlarını da işletiyor. Federal hükümete ait elektrikli araçlar ile federal çalışanlara ait şahsi elektrikli araçlar bu 8.000 şarj portundan şarj ediliyor.

Hükümette dolaşan bir e-posta, federal çalışanların önümüzdeki haftadan itibaren şarj cihazlarını kapatmaya başlayacağını gösteriyor. E-postada, "GSA mevcut yönetimle uyumlu hale gelmek için çalışırken, GSA'ya ait tüm şarj istasyonlarının kritik öneme sahip olmadığı yönünde talimat aldık GSA, EV şarj cihazlarını çalışır durumda tutan mevcut ağ sözleşmelerinin iptal zamanlaması üzerinde çalışıyor. Bu sözleşmeler iptal edildiğinde, istasyonlar hizmet dışı bırakılacak. Hizmet dışı kaldıklarında bu şarj istasyonlarında ne kamuya ait araçlar ne de özel araçlar şarj edilemeyecek." sözlerine yer veriliyor.

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Elektrikli araçlara karşıtlığıyla bilinen Donald Trump, son seçim kampanyasında, Elon Musk'ın kendisini desteklemesi dolayısıyla, elektrikli araçlara karşı olmadığını söylemişti. Ancak söylemlerinin tam tersi eylemlerde bulunmaya devam ediyor. Federal hızlı şarj fonunu durduran Trump, yakında elektrikli araç vergi kredilerini de sonlandırabilir.

GSA, Biden hükümetince fosil yakıtla çalışan araçlarının çoğunu sıfır emisyonlu araçlarla aşama aşama değiştirmek üzere görevlendirilmiş ve 2027 sonuna kadar tüm federal hafif hizmet araç alımlarının elektrikli veya şarjlı hibrit olması şart koşulmuştu.

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Trump, hükümet binalarındaki şarj istasyonlarını kapatıyor