Trump’ın zaferi sonrası Nvidia, 3.6 trilyon dolarlık değeri aşan ilk şirket oldu

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en değerli yarı iletken üreticisi ve şirketi olan Nvidia, ABD borsasında tarihi bir eşiği daha aştı. Şirket, Wall Street’te Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından başlayan rallinin etkisiyle, rekor seviyede bir yükselişle piyasa değerini 3,6 trilyon doların üzerine çıkardı. Nvidia’nın hisseleri yüzde 2,2 oranında artarken firma, bu değeri aşan ilk şirket oldu.

Nvidia’dan bir rekor daha

Trump’ın seçim zaferinin ardından yatırımcıların vergi indirimleri ve daha düşük düzenlemelerle ilgili olumlu beklentileri, teknoloji hisselerine olan talebi artırdı. 3.65 trilyon doları gören Nvidia’nın piyasa değeri, Apple’ın 21 Ekim'de kırdığı 3,57 trilyon dolarlık rekoru geride bırakarak küresel ölçekte en yüksek piyasa değerine sahip şirket haline geldi. Aynı gün Apple hisseleri de %2,1 oranında yükselerek şirketin piyasa değerini 3,44 trilyon dolara çıkardı.

Tam Boyutta Gör Trump’ın seçim zaferi sonrası S&P 500 teknoloji endeksi, iki işlem gününde yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı. Nvidia, yapay zeka alanındaki yatırımlarda Microsoft, Alphabet gibi devlerle yarışarak ABD borsasında yılın en çok kazanan şirketi oldu. Yalnızca Kasım ayında yüzde 12 oranında yükselen Nvidia hisseleri, 2024 yılında değerini üç katına çıkardı.

Yarışa devam

Borsa verilerine göre, Nvidia’nın değeri şu anda Eli Lilly, Walmart, JPMorgan, Visa, UnitedHealth Group ve Netflix gibi devlerin toplam piyasa değerini aşıyor. Şirketin 20 Kasım'da açıklanacak çeyrek sonuçlarında yüzde 80’in üzerinde bir gelir artışıyla 32,9 milyar dolar gelir bekleniyor. Analistler, yapay zeka çiplerine olan talebin artmasıyla şirketin gelecekte de büyümeye devam edeceğini öngörüyorlar.

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Haziran ayında Nvidia kısa bir süreliğine dünyanın en değerli şirketi unvanını almış, ancak Microsoft ve Apple’ın rekabetiyle bu pozisyonunu kaybetmişti. Piyasa değerleri birbirine yakın seyreden bu üç teknoloji devi arasındaki yarış, hisse senetlerinin değer kazanmasıyla yeniden kızışıyor. Microsoft’un piyasa değeri şu anda 3,16 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünyanın en değerli 10 şirketi

Nvidia : 3.652 trilyon dolar

: 3.652 trilyon dolar Apple : 3.438 trilyon dolar

: 3.438 trilyon dolar Microsoft : 3.163 trilyon dolar

: 3.163 trilyon dolar Alphabet (Google): 2.221 trilyon dolar

(Google): 2.221 trilyon dolar Amazon : 2.208 trilyon dolar

: 2.208 trilyon dolar Saudi Aramco : 1.805 trilyon dolar

: 1.805 trilyon dolar Meta : 1.493 trilyon dolar

: 1.493 trilyon dolar TSMC : 1.043 trilyon dolar

: 1.043 trilyon dolar Berkshire Hathaway : 991.15 milyar dolar

: 991.15 milyar dolar Tesla: 953.09 milyar dolar

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Trump’ın zaferi sonrası Nvidia, 3.6 trilyon dolar değere ulaştı