Trump’ın zaferi sonrası Nvidia, 3.6 trilyon dolarlık değeri aşan ilk şirket oldu

Nvidia’dan bir rekor daha
Trump’ın seçim zaferinin ardından yatırımcıların vergi indirimleri ve daha düşük düzenlemelerle ilgili olumlu beklentileri, teknoloji hisselerine olan talebi artırdı. 3.65 trilyon doları gören Nvidia’nın piyasa değeri, Apple’ın 21 Ekim'de kırdığı 3,57 trilyon dolarlık rekoru geride bırakarak küresel ölçekte en yüksek piyasa değerine sahip şirket haline geldi. Aynı gün Apple hisseleri de %2,1 oranında yükselerek şirketin piyasa değerini 3,44 trilyon dolara çıkardı.
Yarışa devam
Borsa verilerine göre, Nvidia’nın değeri şu anda Eli Lilly, Walmart, JPMorgan, Visa, UnitedHealth Group ve Netflix gibi devlerin toplam piyasa değerini aşıyor. Şirketin 20 Kasım'da açıklanacak çeyrek sonuçlarında yüzde 80’in üzerinde bir gelir artışıyla 32,9 milyar dolar gelir bekleniyor. Analistler, yapay zeka çiplerine olan talebin artmasıyla şirketin gelecekte de büyümeye devam edeceğini öngörüyorlar.
Haziran ayında Nvidia kısa bir süreliğine dünyanın en değerli şirketi unvanını almış, ancak Microsoft ve Apple’ın rekabetiyle bu pozisyonunu kaybetmişti. Piyasa değerleri birbirine yakın seyreden bu üç teknoloji devi arasındaki yarış, hisse senetlerinin değer kazanmasıyla yeniden kızışıyor. Microsoft’un piyasa değeri şu anda 3,16 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.
Dünyanın en değerli 10 şirketi
- Nvidia: 3.652 trilyon dolar
- Apple: 3.438 trilyon dolar
- Microsoft: 3.163 trilyon dolar
- Alphabet (Google): 2.221 trilyon dolar
- Amazon: 2.208 trilyon dolar
- Saudi Aramco: 1.805 trilyon dolar
- Meta: 1.493 trilyon dolar
- TSMC: 1.043 trilyon dolar
- Berkshire Hathaway: 991.15 milyar dolar
- Tesla: 953.09 milyar dolar
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über