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    Trump’ın zaferi sonrası Nvidia, 3.6 trilyon dolarlık değeri aşan ilk şirket oldu

    Donald Trump'ın yeniden ABD Başkan’ı seçilmesinin ardından teknoloji hisseleri yükselişte. Dünyanın en değerli şirketi Nvidia ise 3.6 trilyon dolarlık değeri aşan ilk şirket oldu.
    Trump’ın zaferi sonrası Nvidia, 3.6 trilyon dolar değere ulaştı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en değerli yarı iletken üreticisi ve şirketi olan Nvidia,  ABD borsasında tarihi bir eşiği daha aştı. Şirket, Wall Street’te Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından başlayan rallinin etkisiyle, rekor seviyede bir yükselişle piyasa değerini 3,6 trilyon doların üzerine çıkardı. Nvidia’nın hisseleri yüzde 2,2 oranında artarken firma, bu değeri aşan ilk şirket oldu.

    Nvidia’dan bir rekor daha

    Trump’ın seçim zaferinin ardından yatırımcıların vergi indirimleri ve daha düşük düzenlemelerle ilgili olumlu beklentileri, teknoloji hisselerine olan talebi artırdı. 3.65 trilyon doları gören Nvidia’nın piyasa değeri, Apple’ın 21 Ekim'de kırdığı 3,57 trilyon dolarlık rekoru geride bırakarak küresel ölçekte en yüksek piyasa değerine sahip şirket haline geldi. Aynı gün Apple hisseleri de %2,1 oranında yükselerek şirketin piyasa değerini 3,44 trilyon dolara çıkardı.

    Trump’ın zaferi sonrası Nvidia, 3.6 trilyon dolar değere ulaştı Tam Boyutta Gör
    Trump’ın seçim zaferi sonrası S&P 500 teknoloji endeksi, iki işlem gününde yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı. Nvidia, yapay zeka alanındaki yatırımlarda Microsoft, Alphabet gibi devlerle yarışarak ABD borsasında yılın en çok kazanan şirketi oldu. Yalnızca Kasım ayında yüzde 12 oranında yükselen Nvidia hisseleri, 2024 yılında değerini üç katına çıkardı.

    Yarışa devam

    Borsa verilerine göre, Nvidia’nın değeri şu anda Eli Lilly, Walmart, JPMorgan, Visa, UnitedHealth Group ve Netflix gibi devlerin toplam piyasa değerini aşıyor. Şirketin 20 Kasım'da açıklanacak çeyrek sonuçlarında yüzde 80’in üzerinde bir gelir artışıyla 32,9 milyar dolar gelir bekleniyor. Analistler, yapay zeka çiplerine olan talebin artmasıyla şirketin gelecekte de büyümeye devam edeceğini öngörüyorlar.

    Haziran ayında Nvidia kısa bir süreliğine dünyanın en değerli şirketi unvanını almış, ancak Microsoft ve Apple’ın rekabetiyle bu pozisyonunu kaybetmişti. Piyasa değerleri birbirine yakın seyreden bu üç teknoloji devi arasındaki yarış, hisse senetlerinin değer kazanmasıyla yeniden kızışıyor. Microsoft’un piyasa değeri şu anda 3,16 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

    Dünyanın en değerli 10 şirketi

    • Nvidia: 3.652 trilyon dolar
    • Apple: 3.438 trilyon dolar
    • Microsoft: 3.163 trilyon dolar
    • Alphabet (Google): 2.221 trilyon dolar
    • Amazon: 2.208 trilyon dolar
    • Saudi Aramco: 1.805 trilyon dolar
    • Meta: 1.493 trilyon dolar
    • TSMC: 1.043 trilyon dolar
    • Berkshire Hathaway: 991.15 milyar dolar
    • Tesla: 953.09 milyar dolar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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