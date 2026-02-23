Trump'tan Netflix'e sert uyarı: Susan Rice'ı kovmazsanız sonuçlarına katlanırsınız

Dün sosyal medya hesabından Netflix'e yönelik son derece sert bir uyarı yayımlayan Donald Trump, Netflix'ten yönetim kurulu üyesi Susan Rice'ı kovmasını istedi. "Kovmazsanız sonuçlarına katlanırsınız!" diyerek pek de üstü olmayan bir şekilde Netflix'i tehdit etmeyi de ihmal etmedi.
"Netflix ırkçı, Trump ile kafayı bozmuş Susan Rice'ı HEMEN kovmalı; ya da sonuçlarına katlanırlar. Ne bir yeteneği var ne bir mahareti. Tamamen partizan bir aparat. Elindeki güç gitti ve hiçbir zaman geri dönmeyecek. Ne kadar para alıyor ve ne için???"
Netflix, Warner Bros. Anlaşması İçin Donald Trump'a Muhtaç
Onay bekleyen Warner Bros. anlaşması, Netflix'in bu konuda zor bir pozisyona sokmuş durumda. Bir yandan bu isteğe karşı çıkarsa en ihtiyaç duyduğu anda Donald Trump'ı karşısına almış olacak; ama diğer yandan sırf bu yüzden bir yönetim kurulu üyesini kovarsa da hem zayıf görünecek hem de Trump karşıtlarını kızdırmış olacak. Bu yüzden şirketin nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.
Şu anda muhalefet partisi konumunda olan Demokrat Parti'nin önemli bürokratlarından biri olan Susan Rice, bu hafta katıldığı bir podcast'te Trump'ın yanında yer alan şirketlerin ve medya kuruluşlarının Demokratlar iktidara döndüğünde hesap vereceğini söyledi. Trump'ın bu sert çıkışını da Rice'ın bu açıklamasının tetiklediği düşünülüyor.