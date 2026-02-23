Trump'tan Netflix'e sert uyarı: Susan Rice'ı kovmazsanız sonuçlarına katlanırsınız

Tam Boyutta Gör Hollywood'un en büyük stüdyolarından Warner Bros.'u satın almak için 82 milyar dolarlık dev bir anlaşmaya imza atan Netflix, şu anda bu anlaşmayı hem Warner Bros. hissedarlarına hem de ABD'nin denetleyici kurumlarına kabul ettirmeye çalışıyor. Netflix'in bu anlaşmayı tamamlayabilmesi için Donald Trump'ı da ikna etmesi gerekeceği konuşuluyor. Trump da bunun farkında olsa gerek kielindeki bu kozu kullanmaya başladı.

Dün sosyal medya hesabından Netflix'e yönelik son derece sert bir uyarı yayımlayan Donald Trump, Netflix'ten yönetim kurulu üyesi Susan Rice'ı kovmasını istedi. "Kovmazsanız sonuçlarına katlanırsınız!" diyerek pek de üstü olmayan bir şekilde Netflix'i tehdit etmeyi de ihmal etmedi.

"Netflix ırkçı, Trump ile kafayı bozmuş Susan Rice'ı HEMEN kovmalı; ya da sonuçlarına katlanırlar. Ne bir yeteneği var ne bir mahareti. Tamamen partizan bir aparat. Elindeki güç gitti ve hiçbir zaman geri dönmeyecek. Ne kadar para alıyor ve ne için???"

Netflix, Warner Bros. Anlaşması İçin Donald Trump'a Muhtaç

Onay bekleyen Warner Bros. anlaşması, Netflix'in bu konuda zor bir pozisyona sokmuş durumda. Bir yandan bu isteğe karşı çıkarsa en ihtiyaç duyduğu anda Donald Trump'ı karşısına almış olacak; ama diğer yandan sırf bu yüzden bir yönetim kurulu üyesini kovarsa da hem zayıf görünecek hem de Trump karşıtlarını kızdırmış olacak. Bu yüzden şirketin nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

Paramount, Warner Bros'u Netflix'ten kapmak için teklif verdi 2 ay önce eklendi

Şu anda muhalefet partisi konumunda olan Demokrat Parti'nin önemli bürokratlarından biri olan Susan Rice, bu hafta katıldığı bir podcast'te Trump'ın yanında yer alan şirketlerin ve medya kuruluşlarının Demokratlar iktidara döndüğünde hesap vereceğini söyledi. Trump'ın bu sert çıkışını da Rice'ın bu açıklamasının tetiklediği düşünülüyor.

