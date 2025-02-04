TSMC, 1nm üretim süreci için düğmeye basıyor

TSMC, yarı iletken sektöründe liderliğini koruyarak rakiplerine büyük bir fark atmış durumda. Özellikle Nvidia’nın yapay zeka çipleri için aldığı yüksek siparişler, Samsung ve Intel gibi rakiplerine karşı büyük bir avantaj sağlamasına neden oldu. Şimdi ise şirket, 1nm üretimini gerçekleştirebilmek için Tayvan’ın Tainan kentinde son teknolojiye sahip bir üretim tesisi kurmayı planlıyor.
Yeni hedef 2030’da 1nm’ye ulaşmak
TSMC, geçtiğimiz yıl düzenlenen IEDM konferansında, 1nm üretim planlarını duyurmuş ve bu sürecin 2030’a kadar tamamlanacağını açıklamıştı. Şirket, bu süreçte “trilyon transistör” seviyesine ulaşmayı ve çok katmanlı 3D yonga teknolojisini entegre etmeyi hedefliyor.
Öte yandan, TSMC’nin 1nm sürecini nasıl yöneteceği büyük bir soru işareti. Yarı iletken endüstrisinde üretim verimliliği ve tedarik zinciri sıkıntıları önemli bir problem olmaya devam ediyor. Üstelik, üretim maliyetlerinin oldukça yüksek olacağı tahmin ediliyor. Daha önce TSMC'nin 1nm planlarının pahalı olacağı ve tahmini maliyetlerin yaklaşık 32 milyar doları aşacağı söylenmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P