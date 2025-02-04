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    TSMC, 1nm üretim süreci için düğmeye basıyor

    TSMC yarı iletken hedeflerine bir yenisini daha ekleyerek 1nm üretim süreci için düğmeye basıyor. Firmanın 1nm için Tayvan’da yeni fabrikalar kuracağı belirtiliyor.
    TSMC, 1nm üretim süreci için düğmeye basıyor Tam Boyutta Gör
    Tayvanlı yarı iletken devi TSMC, çip üretiminde yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Şirket, 1nm sürecine geçiş için büyük yatırımlar yaparken, bu devrim niteliğindeki üretim sürecini desteklemek amacıyla Tayvan’da yeni üretim tesisleri kurmayı planlıyor. Firma, 1nm süreci ile halihazırdaki liderliğini gelecek yıllar için de pekiştirmek istiyor.

    TSMC, yarı iletken sektöründe liderliğini koruyarak rakiplerine büyük bir fark atmış durumda. Özellikle Nvidia’nın yapay zeka çipleri için aldığı yüksek siparişler, Samsung ve Intel gibi rakiplerine karşı büyük bir avantaj sağlamasına neden oldu. Şimdi ise şirket, 1nm üretimini gerçekleştirebilmek için Tayvan’ın Tainan kentinde son teknolojiye sahip bir üretim tesisi kurmayı planlıyor.

    Yeni hedef 2030’da 1nm’ye ulaşmak

    TSMC, 1nm üretim süreci için düğmeye basıyor Tam Boyutta Gör
    Tayvan Economic Daily'nin haberine göre, “Fab 25” adı verilen bu yeni tesis, 12 inçlik wafer üretimine odaklanacak ve toplamda altı üretim hattına sahip olacak. Bununla birlikte TSMC, 1nm’nin yanı sıra 2nm ve 1.4nm süreçleri için de yeni tesisler inşa edecek. Tayvan hükümetinin bölgeye sağladığı teşvikler ve Tainan’ın bir “yarı iletken vadisi” haline gelmesi, bu kararın alınmasında önemli rol oynuyor.

    TSMC, geçtiğimiz yıl düzenlenen IEDM konferansında, 1nm üretim planlarını duyurmuş ve bu sürecin 2030’a kadar tamamlanacağını açıklamıştı. Şirket, bu süreçte “trilyon transistör” seviyesine ulaşmayı ve çok katmanlı 3D yonga teknolojisini entegre etmeyi hedefliyor.

    Öte yandan, TSMC’nin 1nm sürecini nasıl yöneteceği büyük bir soru işareti. Yarı iletken endüstrisinde üretim verimliliği ve tedarik zinciri sıkıntıları önemli bir problem olmaya devam ediyor. Üstelik, üretim maliyetlerinin oldukça yüksek olacağı tahmin ediliyor. Daha önce TSMC'nin 1nm planlarının pahalı olacağı ve tahmini maliyetlerin yaklaşık 32 milyar doları aşacağı söylenmişti.

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