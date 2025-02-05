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    TSMC, yükselen giderleri tüketiciye yansıtmayı planlıyor: Fiyatlar yüzde 15 artabilir

    ABD’nin Tayvan için ufukta bekleyen gümrük vergileri ve artan üretim maliyetleri tüketicilere zam olarak geri dönecek. Zira TSMC’nin fiyatları yüzde 15 artıracağı bildirildi.
    TSMC, yükselen giderleri tüketiciye yansıtmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, artan maliyetleri karşılamak için bu yıl çip fiyatlarını yüzde 15 oranında artırmayı planlıyor. Üretim maliyetleri ve ABD'nin uygulamayı planladığı yeni tarifeler, bu artışın ana sebepleri arasında yer alıyor. TSMC'nin bu hamlesi, ürün fiyatlarını daha da yükseltebilir. Zira firmanın ürettiği çipler, neredeyse her gelişmiş teknolojik cihazın içinde bulunuyor.

    Gümrük tarifleri çip fiyatlarını artırabilir

    Aktarılanlara göre Tayvanlı dev TSMC, 7nm ve daha gelişmiş çip üretim hatları için fiyat artışı yapmayı düşünüyor. 7nm, hala gelişmiş ancak nispeten olgun bir teknoloji olarak kabul edilirken halihazırdaki wafer yani yonga plakası fiyatı yaklaşık 10.000 dolar civarında bulunuyor. Apple, TSMC'nin en büyük ve ayrıcalıklı müşterisi olarak 3nm wafer başına yaklaşık 18.000 dolar ödüyor. Ancak yeni tarifelerle birlikte, bu fiyatların 3nm wafer'lar için 20.000-23.000 dolar arasında değişebileceği öngörülüyor.

    Bu fiyat artışları, son yıllarda daha pahalı olan ancak performans artışı konusunda beklentileri karşılamayan cihazlarla sonuçlandı. Özellikle yeni nesil iPhone çipleri, önceki modellerine göre beklenen performans sıçramalarını gerçekleştirememişken, Nvidia'nın yeni RTX 50 serisi grafik kartları da teknoloji dünyasında saf performans artışı anlamında hayal kırıklığı yarattı.

    ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uyguladığı yüzde 10'luk tarifeyi geçtiğimiz günlerde yürürlüğe koymuştu ve bu tarifeler, Tayvanlı çip üreticilerinin ürünlerini dolaylı olarak etkilemeye devam ediyor. Çin, modern elektronikler için kritik bileşenleri monte eden ve nadir toprak elementlerini sağlayan önemli bir tedarikçi olmaya devam ediyor. Ek olarak 18 Şubat'ta, TSMC ve diğer çip üreticilerini hedef alan yeni bir tarifeler turunun başlatılması bekleniyor.

    ABD’de üretim başlıyor ancak en gelişmişler Tayvan’da

    Başkan Trump, bu tarifelerin yabancı şirketleri ABD'de üretim tesisi kurmaya teşvik edeceğini savunsa da, yarı iletken fabrikalarının inşa edilmesinin yıllar süreceği göz önünde bulundurulduğunda, TSMC'nin bu değişikliklere vereceği anlamlı yanıtlar Başkan'ın görev süresi bitmeden somutlaşmayacak gibi görünüyor.

    Artan üretim maliyetleri, daha pahalı cihazlar ve fiyata bağlı olarak daha düşük performans artışları anlamına geliyor. Bu arada TSMC, bu yıl Arizona'da 4nm çip üretimine başlamayı ve on yılın geri kalanında ABD’de 3nm ve 2nm gibi daha gelişmiş süreçlere geçmeyi planlıyor. Ancak, bu yarı iletkenler Tayvan'da üretilen en gelişmiş çiplerin gerisinde kalacak. Zira son söylentiler TSMC'nin Tayvan'ın Tainan şehrinde 1nm üretim tesisi inşa edeceğini gösteriyor.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    O
    onurkula 1 saat önce

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