TSMC, 1nm üretim teknolojisi için hazırlıklara başladı

TSMC, 1nm için düğmeye bastı
TSMC, 1nm teknolojisinin yanında bir de Tayvan’da yeni bir tesis kuracak. Aktarılanlara göre bu tesis, performans ve verimlilik artışları açısından teknoloji endüstrisine bir devrim getirecek. Ancak tesise geçmeden önce 1nm sürecinin üzerine biraz daha eğilelim.
Tayvan’da kurulacak olan 1nm fabrikasında paketleme üretimi de gerçekleştirilecek. Öte yandan TSMC, ana vatanında birden fazla 2nm fabrika açılışı da yapacak. Tabii TSMC elbette rakipsiz kalmayacak. Intel, dört yılda beş üretim teknolojisi hedefiyle önemli bir rakip olacak. Samsung’un da benzer yıllar için hedefleri bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.