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    Anlık Bildirim

    TSMC, 1nm üretim teknolojisi için hazırlıklara başladı

    Yarı iletken devi TSMC 1nm üretimine hazırlanırken aynı zamanda Tayvan'da son teknoloji bir fabrikanın geliştirilmesini planlamaya başladı. Maliyetler ise onlar milyar dolar olacak.
    TSMC, 1nm üretim teknolojisi için hazırlıklara başladı Tam Boyutta Gör
    TSMC yarı iletken yarışını çok daha ilginç bir hale getirdi çünkü şirket 1nm üretim için hazırlanmaya başlayan dünyanın ilk dökümhanesi oldu. Yarı iletkenler alanında 1nm bir eşik olarak bilindiği için bu gerçekten de sektör için yeni bir ölçüt niteliğinde. Ek olarak TSMC böylece Intel ve Samsung Foundry gibi şirketleri geride bırakarak burada da liderliği ele geçirecek gibi görünüyor.

    TSMC, 1nm için düğmeye bastı

    TSMC, 1nm teknolojisinin yanında bir de Tayvan’da yeni bir tesis kuracak. Aktarılanlara göre bu tesis, performans ve verimlilik artışları açısından teknoloji endüstrisine bir devrim getirecek. Ancak tesise geçmeden önce 1nm sürecinin üzerine biraz daha eğilelim.

    TSMC, 1nm üretim teknolojisi için hazırlıklara başladı Tam Boyutta Gör
    Öncelikle 1nm sürecinde üretilen yongaları 2030’dan önce göremeyeceğiz. IEDM konferansında TSMC, 2030 yılına kadar 1nm nodunu geliştirme planlarını paylaştı. Aktarılanlara göre firma, birden fazla 3D yığınlı yonga seti aracılığıyla “1 trilyon transistör” hedefinde bulunuyor. Ancak 1nm teknolojisine erişmek TSMC’ye pahalıya patlayacak. Tahminlere göre 1nm’nin maliyeti 32 milyar doları aşacak.

    Tayvan’da kurulacak olan 1nm fabrikasında paketleme üretimi de gerçekleştirilecek. Öte yandan TSMC, ana vatanında birden fazla 2nm fabrika açılışı da yapacak. Tabii TSMC elbette rakipsiz kalmayacak. Intel, dört yılda beş üretim teknolojisi hedefiyle önemli bir rakip olacak. Samsung’un da benzer yıllar için hedefleri bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 8 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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