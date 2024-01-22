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    Yıllık 25 milyon üretim hedefi: Türkiye’de tasarlanan RISC-V çipini TSMC üretecek

    Türkiye, elektronik cihazların kalbini oluşturan çip tasarım ve üretim sürecinde geride kalmış olsa da açığı kapatmaya çalışıyor. YONGATEK Microelectronics, ÇENTİK çipinde üretime geçiyor.
    Türkiye’de tasarlanan çip TSMC tarafından üretilecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin elektronik cihazların kalbini oluşturan çip tasarım ve üretim sürecinde geride kaldığı bilinen bir gerçek olsa da bu açığın kapatılması ve en azından belirli ürünlerde kullanılmak üzere yerli çiplerin geliştirilmesi noktasında adımlar atılmakta. Bu bağlamda 2014 yılında Türkiye'nin çip tasarım ve üretim merkezi olma misyonuyla kurulan YONGATEK Microelectronics, kritik üretim sürecine geçiş yapıyor.

    YONGATEK Çentik üretime geçiyor

    YONGATEK, halihazırda çip alanında birden fazla proje üzerinde çalışıyor. Türkiye’nin 5G projelerinde de bulunan firma halihazırda mikrodenetleyici ÇENTİK, video işleme çipi KIRMIK ve donanım olarak programlanabilir çip SAKA gibi üç ana proje yürütüyor. ÇENTİK ise firmanın üretimden çıkan ilk çipi olacak. BAE’den alınan sipariş doğrultusunda ilk parti üretimi tamamlanan ve paketleme aşamasında olan ÇENTİK, yakın zamanda Dubai merkezli kullanıcıya sunulacak.

    ÇENTİK aynı zamanda Türkiye’de adı henüz açıklanmayan ancak beyaz eşya sektörünün öncü firmalarından birisiyle de anlaşmaya varmış durumda. Bu anlaşma doğrultusunda ÇENTİK, çamaşır makinası, bulaşık makinası ve buzdolabında kullanılan ithal ürünün yerine kullanılacak. Beyaz eşya ve robotik alanı daha basit çiplere ihtiyaç duyduğundan çok rekabetçi üretim süreçlerine ihtiyaç duyulmuyor.

    YONGATEK, beyaz eşya üreticisiyle yaptığı anlaşma kapsamında yılda yaklaşık 25 milyon adet ÇENTİK teslimatı yapacak. İki Türk şirketinin anlaşması doğrultusunda milli çip tasarım ve üretiminde ilk kez bu rakamlara çıkılacak. Aktarılanlara göre çip tasarımı tümüyle YONGATEK tarafından yapılacak ve başlangıçta küçük hacimli prototip üretimler gerçekleşecek.

    Üretim TSMC’de gerçekleştirilecek

    Türkiye’de tasarlanan çip TSMC tarafından üretilecek
    Üretim faaliyeti Avrupa'nın önde gelen mikroelektronik araştırma merkezi IMEC üzerinden Tayvan'da bulunan dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC'de yürütülecek. Üretime yönelik tüm anlaşmalar da yapıldı. Üretimi tamamlanacak çipler YONGATEK ve kullanıcı firma tarafından test edilecek. Numune ürünlere konulacak çiplerle saha testleri gerçekleştirilecek.

    YONGATEK’in resmi sitesinde ÇENTİK’in ilk deneme sürümünün 130nm sürecinde üretildiği belirtiliyor. Ancak seri üretim süreci için bu konuyu netleştirmek adına firma ile iletişime geçtim. YongaTek Kurucu Ortağı ve CTO'su Rıfat Demircioğlu, 32-bit ÇENTİK’inTSMC 55nm sürecinde üretileceğini söyledi. Açıkçası bu üretim süreci beyaz eşya alanı için yeterli diyebiliriz.

    Öte yandan üretilen çiplerin testlerinin ardından teslimatları gerçekleştirilecek. Seri üretimden çıkan ÇENTİK çiplerini ise 2025 sonundan itibaren beyaz eşyalarda göremeye başlayacağız.

    RISC-V kullanılıyor, ARM mimarisi de yolda

    Türkiye’de tasarlanan çip TSMC tarafından üretilecek Tam Boyutta Gör
    ÇENTİK, ayrıca yurt içinde ve dışında robotik, otomotiv ve IoT (nesnelerin interneti) alanlarında kullanılabilecek temel bir ürün ihtiyacını karşılayacak. Bununla birlikte ÇENTİK’in RISC-V tabanlı bir ürün olduğunu yani açık kaynaklardan edinilmiş ve geliştirilmiş mimarileri kullandığını belirtelim. Ancak firma sadece RISC-V mimarisini değil IoT alanında ARM tabanlı mimarileri de kullanmayı hedefliyor.

    Firmanın web sitesinden aldığımız bilgilere göre KIRMIK Intelligent Video Analytics (KIVA) yongası ise akıllı şehir uygulamaları için geliştirilen ve yapay zeka destekli bir çözüm olacak. KIVA SoC, 4K görüntü işleme kapasitesine sahip bir görüntü işlemcisi (ISP), 4 TOPS sinir ağı işleme motoru (NPU) ve bir H.265 Video Codec içerecek. Aktarılanlara göre bu yonganın da 2024 yılında TSMC 22nm sürecinde üretime girmesi hedefleniyor. Bunun yanında KIRMIK yongası ise 65nm sürecinde yine TSMC bantlarında halihazırda üretiliyor. Bu yonganın Türkiye'de video uygulamaları için geliştirilen ilk yonga olduğu belirtiliyor.

    Demircioğlu'nun birkaç ay önce Defense Here'e vermiş olduğu bir röportajdan projeler hakkında ek bilgi de alabilirsiniz. Videoyu hemen alttan izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-cipte-kritik-esik-donuluyor/3115415 https://www.yongatek.com/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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