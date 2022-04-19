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    TSMC, 2nm üretimin 2025 yılında başlayacağını duyurdu

    Dev yonga üreticisi TSMC, yarı iletken üretiminde büyük bir gelişim sağlayacak 2nm teknolojisi için tarih verdi. Şirket 2025 yılının sonlarında üretime başlayacak.
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    TSMC, 2nm çiplerin üretimi için tarih verdi: İşte detaylar
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    Apple, Nvidia ve AMD gibi teknoloji devlerine yonga tedariki sağlayan dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, yeni nesil üretim teknolojilerinde büyük bir ilerleme kaydettiğini duyurdu. İlk 3nm sürecini 2022 sonlarında üretime geçirmeyi hedefleyen şirket, 2025 yılının sonlarında ise 2nm’ye geçiş yapmayı planlıyor.

    Performans ve verimlilik artacak

    Analist şirketi Goldman Sachs tarafından yöneltilen soruları yanıtlayan TSMC CEO’su CC Wei, şirketin 2nm üretim teknolojisi hakkında ''N2'nin müşteri büyümesini desteklemek için teknoloji liderliğimizi sürdüreceğinden eminiz. Ve hala 2025'te üretimi planlıyoruz" sözlerini dile getirdi ve ön üretimin 2024 yılında başlayacağını da sözlerine ekledi.

    Şirketin yeni N2 üretim sürecinin FinFETT (Kanat biçimli alan etkili transistörü) yerine GAA (Çok yönlü kapı) transistörlerini kullanan ilk TSMC işlemi olması bekleniyor. Bununla birlikte şirket, günümüzde kendi GAA sürümünü kullanan Samsung'a benzer şekilde büyük bir verimlilik ve performans kazanımı sağlayacak. 

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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