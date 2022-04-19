TSMC, 2nm üretimin 2025 yılında başlayacağını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Apple, Nvidia ve AMD gibi teknoloji devlerine yonga tedariki sağlayan dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, yeni nesil üretim teknolojilerinde büyük bir ilerleme kaydettiğini duyurdu. İlk 3nm sürecini 2022 sonlarında üretime geçirmeyi hedefleyen şirket, 2025 yılının sonlarında ise 2nm’ye geçiş yapmayı planlıyor.

Performans ve verimlilik artacak

Analist şirketi Goldman Sachs tarafından yöneltilen soruları yanıtlayan TSMC CEO’su CC Wei, şirketin 2nm üretim teknolojisi hakkında ''N2'nin müşteri büyümesini desteklemek için teknoloji liderliğimizi sürdüreceğinden eminiz. Ve hala 2025'te üretimi planlıyoruz" sözlerini dile getirdi ve ön üretimin 2024 yılında başlayacağını da sözlerine ekledi.

Apple çip tedarikçisi TSMC ilk çeyrek için rekor gelir açıkladı 1 hf. önce eklendi

Şirketin yeni N2 üretim sürecinin FinFETT (Kanat biçimli alan etkili transistörü) yerine GAA (Çok yönlü kapı) transistörlerini kullanan ilk TSMC işlemi olması bekleniyor. Bununla birlikte şirket, günümüzde kendi GAA sürümünü kullanan Samsung'a benzer şekilde büyük bir verimlilik ve performans kazanımı sağlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TSMC, 2nm çiplerin üretimi için tarih verdi: İşte detaylar