TSMC, 2nm üretimin 2025 yılında başlayacağını duyurdu

Apple, Nvidia ve AMD gibi teknoloji devlerine yonga tedariki sağlayan dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, yeni nesil üretim teknolojilerinde büyük bir ilerleme kaydettiğini duyurdu. İlk 3nm sürecini 2022 sonlarında üretime geçirmeyi hedefleyen şirket, 2025 yılının sonlarında ise 2nm’ye geçiş yapmayı planlıyor.
Performans ve verimlilik artacak
Analist şirketi Goldman Sachs tarafından yöneltilen soruları yanıtlayan TSMC CEO’su CC Wei, şirketin 2nm üretim teknolojisi hakkında ''N2'nin müşteri büyümesini desteklemek için teknoloji liderliğimizi sürdüreceğinden eminiz. Ve hala 2025'te üretimi planlıyoruz" sözlerini dile getirdi ve ön üretimin 2024 yılında başlayacağını da sözlerine ekledi.
Şirketin yeni N2 üretim sürecinin FinFETT (Kanat biçimli alan etkili transistörü) yerine GAA (Çok yönlü kapı) transistörlerini kullanan ilk TSMC işlemi olması bekleniyor. Bununla birlikte şirket, günümüzde kendi GAA sürümünü kullanan Samsung'a benzer şekilde büyük bir verimlilik ve performans kazanımı sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler