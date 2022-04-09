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    Apple'ın çip tedarikçisi TSMC ilk çeyrek için rekor gelir açıkladı: Para basıyor

    Apple yonga üreticisi TSMC, Çin'de devam eden bileşen sıkıntısına ve COVID kapanmalarına rağmen, 2022 yılının ilk çeyreği için rekor gelir açıkladı.             
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    Apple çip tedarikçisi TSMC ilk çeyrek için rekor gelir açıkladı
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    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi ve Apple'ın çip tedarikçisi TSMC, Çin'de devam eden bileşen kıtlığına ve karantina kısıtlamalarına rağmen 2022'nin ilk çeyreği için rekor kazanç bildirdi.

    TSMC durdurulamıyor

    Şirket, 2022 yılının ilk çeyrek gelirinin, bir dizi zorluğa rağmen yıllık bazda %35 artarak 16.97 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Daha ayrıntılı bir rapor ise bu ayın sonunda yayınlanacak. Bloomberg, şirketin talepteki değişikliklere göre üretimi yeniden yapılandırarak Çin'deki kapanmaları ve bileşen eksikliğini aşmayı başardığını belirtiyor.

    Apple çip tedarikçisi TSMC ilk çeyrek için rekor gelir açıkladı
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    Daha önce TSMC Başkanı Mark Liu, şirketin 2022 satışlarını ve sermaye harcaması tahminlerini aşağı yönlü revize etme planı olmadığını söyledi. TSMC'nin yakında Apple'ın 2023 iPhone'ları için kendi 5G modemleri için sipariş alması bekleniyor.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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