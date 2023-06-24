TSMC, Apple ve Nvidia için 2nm işlemci üretimine hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör TSMC’nin 2nm işlemcilerin üretimi için Tayvan’daki yeni fabrikasına 1000 Ar-Ge elemanı gönderdiği biliniyor. Bu tesis hâlâ yapım aşamasında ancak yakında tamamlanması bekleniyor. Tesis, son teknoloji ürünü bir yarı iletken üretim tesisi olacak. TSMC, 2025 yılında 2 nm işlemcilerin seri üretimine geçmeyi planlıyor.

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TSMC 2nm işlemci neler sunacak?

TSMC'nin 2nm işlemcilerinin hem hız hem de güç tüketimi açısından önceki 3nm işlemcilerden önemli ölçüde daha iyi performans göstermesi bekleniyor. 2nm yongalar, %10 - 15 daha hızlı olacak. Ayrıca, 3nm yongalarla aynı hızda çalışmalarına rağmen %25 - 30 daha az güç tüketecekler.

TSMC'nin 2nm üretimine hazırlanma hamlesi ilk bakışta önemsiz gibi görünse de aslında çok büyük bir olay. TSMC, aralarında Apple ve Nvidia'nın da bulunduğu onlarca teknoloji devi için çip üretiyor. Çok daha güçlü telefonlar, bilgisayarlar, ekran kartları ve oyun konsolları göreceğiz. 2nm yongaların daha küçük boyutlu olması ve daha az enerji tüketmesi de aşırı ısınma sorunlarını çözecektir.

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TSMC, 2nm işlemcilerin deneme üretimine başlıyor