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    TSMC, Apple ve Nvidia için 2nm işlemci üretimine hazırlanıyor

    TSMC, 2nm işlemcilerin deneme üretimi için hazırlıklara başladı. Apple ve Nvidia, TSMC’nin yeni işlemcisini ilk alan şirketler olacak. Peki, 2nm işlemciler neler sunacak?
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    tsmc 2nm işlemci deneme üretimi apple nvidia Tam Boyutta Gör
    TSMC’nin 2nm işlemcilerin üretimi için Tayvan’daki yeni fabrikasına 1000 Ar-Ge elemanı gönderdiği biliniyor. Bu tesis hâlâ yapım aşamasında ancak yakında tamamlanması bekleniyor. Tesis, son teknoloji ürünü bir yarı iletken üretim tesisi olacak. TSMC, 2025 yılında 2 nm işlemcilerin seri üretimine geçmeyi planlıyor.

    TSMC 2nm işlemci neler sunacak?

    TSMC'nin 2nm işlemcilerinin hem hız hem de güç tüketimi açısından önceki 3nm işlemcilerden önemli ölçüde daha iyi performans göstermesi bekleniyor. 2nm yongalar, %10 - 15 daha hızlı olacak. Ayrıca, 3nm yongalarla aynı hızda çalışmalarına rağmen %25 - 30 daha az güç tüketecekler.

    TSMC'nin 2nm üretimine hazırlanma hamlesi ilk bakışta önemsiz gibi görünse de aslında çok büyük bir olay. TSMC, aralarında Apple ve Nvidia'nın da bulunduğu onlarca teknoloji devi için çip üretiyor. Çok daha güçlü telefonlar, bilgisayarlar, ekran kartları ve oyun konsolları göreceğiz. 2nm yongaların daha küçük boyutlu olması ve daha az enerji tüketmesi de aşırı ısınma sorunlarını çözecektir.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 7 saat önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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