TSMC kara günleri atlattı, tünelin sonu göründü

TSMC umutlu
Yapay zekâ trendinin patlama yapması ile Nvidia ilk kez trilyon dolar değere ulaşan yonga şirketi olmuştu. Peynir ekmek gibi satan yapay zekâ yongaları dolaylı olarak TSMC’ye de kazandırmaya başladı.
Firmanın yaptığı açıklamaya göre Mayıs ayında elde edilen gelir 5.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayındaki 4.8 milyar dolara göre yüzde 19 artış elde edildi. Yılın 5 aylık döneminde ise 27.6 milyar dolar gelire ulaşıldı.
Geçen yıla göre bir miktar düşüş görünüyor ancak firmanın finans tarihinde ilk kez Nisan ve Mayıs aylarındaki ardışık büyüme iki haneli rakamlara ulaştı. Yapay zekâ trendinin yanı sıra gelirlerin yüzde 25’ini oluşturan Apple da satışlarını arttırmaya başladı. Bu da TSMC tarafına olumlu yansıyor. Haziran ayında stok temizliği nedeniyle bir miktar düşüş beklense de yılın ikinci çeyreği TSMC açısından başarılı sayılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi