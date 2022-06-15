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    TSMC fiyat artışına gidiyor, ödemeleri erken istiyor

    On milyarlarca dolarlık yatırım planlarını devreye almaya başlayan TSMC bir taraftan kaynak ayırmaya çalışıyor. Bunun için müşterilerinden daha sık ödeme alacak. 
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    TSMC
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan yüksek enflasyon zaten küresel çip krizi yaşayan elektronik dünyasını daha da zora sokuyor. Yonga üretiminde kilit nokta haline gelen Tayvanlı TSMC yakın zamanda müşterilerini sıkıştırmaya başlayacak.

    TSMC fiyatı mı arttıracak?

    Gelen bilgilere göre TSMC müşterilerine gönderdiği mesajda ödemelerin daha erkene çekilmesini istedi. Normalde ödeme zamanları imzalanan sözleşmeler ile belirleniyordu ancak TSMC’nin maliyetler için kaynak yaratması gerekiyor.

    Verilen siparişlerin büyüklüğüne göre ödeme sıklığının 30 günden 15 güne veya 45 günden 30 güne düşürüldüğü ifade ediliyor. Haliyle kendi bütçesini de buna göre hazırlayan müşteriler için daha sık ödeme zorlayıcı bir unsur haline gelecek.

    Diğer taraftan TSMC’nin gelecek yıl itibariyle yeni bir ücret artışına gideceği rapor ediliyor. Ödeme sıklıkları ve fiyat artışları ile birlikte müşteriler de kendi ürünlerine bu artışları yansıtmak zorunda kalacak. Yani önümüzdeki dönemde elektronik cihazlarda yeni zamlar göreceğiz.

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    WIPERRANTAN 2 gün önce

    oha

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 hafta önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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