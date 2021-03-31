TSMC 4 nm’de hacimli üretime bu yıl sonunda geçebilir: Yeni Mac'ler yolda

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Son dönemde donanım dünyasının sık konuşulan isimlerinden TSMC kullanıcıları yeni üretim tekniklerine geçmekte bir hayli aceleci.

TSMC 4 nm'ye geçiyor

Son rapora göre N5 nesli olarak adlandırılan ve birden fazla üretim sürecini kapsayan tekniğe yakında geçilecek. N5, N5+ ve N4’ü kapsayan N5 neslinin 4 nm adımında hacimli üretime bu yıl sonunda geçilebilir.

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Tahminlere göre Apple N5 nodunun en büyük müşterilerinden birisi olacak. Yeni nesil iPhone’lara güç verecek Apple A15 SoC’unda N5P sürecini tercih edecek Apple kendi tasarladığı yongaların güç vereceği yeni Mac’lerde ise 4 nm nodunu kullanacak.

https://www.techpowerup.com/280389/tsmc-to-enter-4-nm-node-volume-production-in-q4-of-2021#g280389

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