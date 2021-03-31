Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC 4 nm’de hacimli üretime bu yıl sonunda geçebilir: Yeni Mac'ler yolda

    Tayvanlı yarıiletken üreticisi en ileri üretim tekniğinde çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Son rapora göre firma yeni nodlarda hacimli üretime yakında geçiyor.
    31 Mart 2021, 20:30 (3 sa.)
    626
    19
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    TSMC 4 nm’de hacimli üretime bu yıl sonunda geçebilir: Yeni Mac'ler yolda
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde donanım dünyasının sık konuşulan isimlerinden TSMC kullanıcıları yeni üretim tekniklerine geçmekte bir hayli aceleci.

    TSMC 4 nm'ye geçiyor

    Son rapora göre N5 nesli olarak adlandırılan ve birden fazla üretim sürecini kapsayan tekniğe yakında geçilecek. N5, N5+ ve N4’ü kapsayan N5 neslinin 4 nm adımında hacimli üretime bu yıl sonunda geçilebilir.

    Ayrıca Bkz. "TSMC fiyatları %25 arttırabilir"

    Tahminlere göre Apple N5 nodunun en büyük müşterilerinden birisi olacak. Yeni nesil iPhone’lara güç verecek Apple A15 SoC’unda  N5P sürecini tercih edecek Apple kendi tasarladığı yongaların güç vereceği yeni Mac’lerde ise 4 nm nodunu kullanacak.



    https://www.techpowerup.com/280389/tsmc-to-enter-4-nm-node-volume-production-in-q4-of-2021#g280389
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    OLED Ekranlı Dijital Metre

    cocainbar 7 saat önce

    Insaatcilar almasin. Betona surte surte ebesinin agzina doner metre :D

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 44 dk. Mi Box S'nin yeni bir varyantı geliyor 1 sa. Google Haritalar daha kullanışlı hale geliyor: İç mekanlar için Live View, hava durumu katmanı ve daha fazlası 1 sa. Çip krizinin yeni kurbanı ev elektroniği oldu 2 sa. Yeni Renault Kangoo Fransa'da siparişe açılıyor: İşte Avrupa fiyatı ve detaylı görseller 2 sa. YouTube, videoların altındaki beğenmeme sayısını gizleyecek 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN TSMC 4 nm’de hacimli üretime bu yıl sonunda geçebilir: Yeni Mac'ler yolda Sonraki RTX 30 için Resizable BAR desteği geldi 4 sa. Chrome tarayıcısı çerezlerin yerine FLoC sistemine geçiyor 4 sa. realme GT Neo tanıtıldı: İlk kez Dimensity 1200 yongası 5 sa. PS Plus Nisan 2021 oyunları açıklandı 5 sa. Tesla’dan Bitcoin geliştiricilerine destek 5 sa. Apple, WWDC 2021 etkinliğinin tarihini duyurdu: Neler bekleniyor? 6 sa. En profesyoneli bu "ELGATO LIGHT STRIP" RGB White LED Aydınlatma 6 sa. 11. nesil Intel Core işlemci ailesi satışa sunuldu 6 sa. Unreal Engine 4’lü gerçek FPS deneyimi: Sabotaj 6 sa. T-Force, Rocket Lake için DDR4-5600 MHz RAM’lerini duyurdu 7 sa. Xiaomi, 10 milyar dolar yatırım hedefiyle elektrikli araç yarışında ben de varım dedi 7 sa. Türkiye'nin ilk Grafen Seri Üretim Tesisi açıldı: Geleceğin materyali olarak gösteriliyor 7 sa. Arm v9 mimarisi tanıtıldı: Yeni bir performans seviyesi, ışın izleme ve daha fazlası 7 sa. Intel üretim tekniklerini piyasayı yakalamak için yeniden adlandıracak 8 sa. SpaceX'in bir Starship prototopi daha patladı 8 sa. Total War: Rome Remastered'dan oynanış videosu paylaşıldı: 2004 vs 2021 grafik karşılaştırması 8 sa. Lydsto R1 robot süpürge toz haznesini otomatik boşaltıyor 9 sa. Türkiye'deki sinemaların açılış tarihi 1.5 ay daha ertelendi 9 sa. Lexus LF-Z Electrified konsepti markanın geleceğini gösteriyor 9 sa. Xiaomi, OLED ekranlı MIJIA Pure Smart Humidifier Pro'yu tanıttı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız