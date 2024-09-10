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    TSMC, 400 milyon dolarlık ilk High-NA EUV makinesini bu ay alıyor

    Ortaya çıkan yeni bilgilere göre dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC, ASML tarafından geliştirilen ve kendi alanında rakibi olmayan ilk High-NA EUV makinesini bu ay alıyor.
    TSMC, 400 milyon dolarlık ilk High-NA EUV makinesini bu ay alıyor Tam Boyutta Gör
    Tayvan merkezli dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), bu ay içerisinde Hollandalı teknoloji firması ASML'den ilk High-NA EUV (Aşırı Ultraviyole Litografi) çip üretim makinesini almayı planlıyor. TSMC, bu yılın başlarında tanesi 400 milyon dolar olan High-NA EUV makinelerine sıcak bakmıyordu.

    High-NA EUV litografi ile birlikte yeni nesil daha güçlü çipler yapılabilecek, dolayısıyla yarı iletken endüstrisinde bu makinelerin önemi çok büyük. High-NA EUV makineleri, önceki EUV makinelerine kıyasla farklı lensler kullanıyor ve daha küçük devrelerin daha net bir çözünürlükle üretilebilmesini sağlıyor.

    TSMC, bu ay ilk makineyi alacak

    TSMC, 400 milyon dolarlık ilk High-NA EUV makinesini bu ay alıyor Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre TSMC, ASML’den bu ay için ilk High-NA EUV makinesini teslim alacak. TSMC’nin bu yeni teknolojiyle rekabet avantajını koruması bekleniyor. Özellikle en büyük rakibi Samsung ile arasındaki farkı koruma çabasında olan TSMC, bu adımla çip üretimindeki liderliğini pekiştirmek istiyor. Bilindiği üzere, TSMC ve Samsung, dünyada öncü yarı iletkenleri üreten iki büyük firma konumunda. Bu arada yeni makine TSMC’nin başına bazı lojistik sorunlar da açabilir. Endüstri kaynaklarına göre, High-NA EUV tarayıcısının bazı bileşenleri TSMC’nin mevcut tesislerindeki odaların sığmayabilir. Dolayısıyla TSMC’nin ayrıca lojistik çalışmalar da yapması gerekebilir.

    TSMC için ilk High-NA EUV makinesini teslim alsa bile ilk makinenin kurulumu birkaç hafta sürecek. Ayrıca firmanın ASML ile birlikte makineyi kalibre etmesi de zaman alacak. Bu süre zarfında Ar-Ge faaliyetleri de yürütülecek.

    TSMC, daha önceki açıklamalarında mevcut nesil EUV tarayıcıları ile en az 2026 yılına kadar üretim yapacağını söylemiş ve bu yüzden yılın başlarında High-NA’e pek ihtiyaç duymadıklarını beyan etmişti. TSMC, 2026 yılına kadar A16 yani 1.6 nm süreç teknolojisine geçmeyi hedefliyor. Bu arada Samsung’un ise ilk yüksek NA EUV makinesini 2024’ün son çeyreğinde ya da 2025’te alacağına dair söylentiler var. High-NA EUV makinelerini ilk alan ise Intel olmuştu, firmanın elinde iki adet makine bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 22 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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