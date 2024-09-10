TSMC, 400 milyon dolarlık ilk High-NA EUV makinesini bu ay alıyor

High-NA EUV litografi ile birlikte yeni nesil daha güçlü çipler yapılabilecek, dolayısıyla yarı iletken endüstrisinde bu makinelerin önemi çok büyük. High-NA EUV makineleri, önceki EUV makinelerine kıyasla farklı lensler kullanıyor ve daha küçük devrelerin daha net bir çözünürlükle üretilebilmesini sağlıyor.
TSMC, bu ay ilk makineyi alacak
TSMC için ilk High-NA EUV makinesini teslim alsa bile ilk makinenin kurulumu birkaç hafta sürecek. Ayrıca firmanın ASML ile birlikte makineyi kalibre etmesi de zaman alacak. Bu süre zarfında Ar-Ge faaliyetleri de yürütülecek.
TSMC, daha önceki açıklamalarında mevcut nesil EUV tarayıcıları ile en az 2026 yılına kadar üretim yapacağını söylemiş ve bu yüzden yılın başlarında High-NA’e pek ihtiyaç duymadıklarını beyan etmişti. TSMC, 2026 yılına kadar A16 yani 1.6 nm süreç teknolojisine geçmeyi hedefliyor. Bu arada Samsung’un ise ilk yüksek NA EUV makinesini 2024’ün son çeyreğinde ya da 2025’te alacağına dair söylentiler var. High-NA EUV makinelerini ilk alan ise Intel olmuştu, firmanın elinde iki adet makine bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.