TSMC, 400 milyon dolarlık ilk High-NA EUV makinesini bu ay alıyor

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Tam Boyutta Gör Tayvan merkezli dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), bu ay içerisinde Hollandalı teknoloji firması ASML'den ilk High-NA EUV (Aşırı Ultraviyole Litografi) çip üretim makinesini almayı planlıyor. TSMC, bu yılın başlarında tanesi 400 milyon dolar olan High-NA EUV makinelerine sıcak bakmıyordu.

High-NA EUV litografi ile birlikte yeni nesil daha güçlü çipler yapılabilecek, dolayısıyla yarı iletken endüstrisinde bu makinelerin önemi çok büyük. High-NA EUV makineleri, önceki EUV makinelerine kıyasla farklı lensler kullanıyor ve daha küçük devrelerin daha net bir çözünürlükle üretilebilmesini sağlıyor.

TSMC, bu ay ilk makineyi alacak

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre TSMC, ASML’den bu ay için ilk High-NA EUV makinesini teslim alacak. TSMC’nin bu yeni teknolojiyle rekabet avantajını koruması bekleniyor. Özellikle en büyük rakibi Samsung ile arasındaki farkı koruma çabasında olan TSMC, bu adımla çip üretimindeki liderliğini pekiştirmek istiyor. Bilindiği üzere, TSMC ve Samsung, dünyada öncü yarı iletkenleri üreten iki büyük firma konumunda. Bu arada yeni makine TSMC’nin başına bazı lojistik sorunlar da açabilir. Endüstri kaynaklarına göre, High-NA EUV tarayıcısının bazı bileşenleri TSMC’nin mevcut tesislerindeki odaların sığmayabilir. Dolayısıyla TSMC’nin ayrıca lojistik çalışmalar da yapması gerekebilir.

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TSMC için ilk High-NA EUV makinesini teslim alsa bile ilk makinenin kurulumu birkaç hafta sürecek. Ayrıca firmanın ASML ile birlikte makineyi kalibre etmesi de zaman alacak. Bu süre zarfında Ar-Ge faaliyetleri de yürütülecek.

TSMC, daha önceki açıklamalarında mevcut nesil EUV tarayıcıları ile en az 2026 yılına kadar üretim yapacağını söylemiş ve bu yüzden yılın başlarında High-NA’e pek ihtiyaç duymadıklarını beyan etmişti. TSMC, 2026 yılına kadar A16 yani 1.6 nm süreç teknolojisine geçmeyi hedefliyor. Bu arada Samsung’un ise ilk yüksek NA EUV makinesini 2024’ün son çeyreğinde ya da 2025’te alacağına dair söylentiler var. High-NA EUV makinelerini ilk alan ise Intel olmuştu, firmanın elinde iki adet makine bulunuyor.

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TSMC, 400 milyon dolarlık ilk High-NA EUV makinesini bu ay alıyor