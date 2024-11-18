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    TSMC, High-NA EUV ile yeni nesil çip üretimine hazırlanıyor

    TSMC başlangıçta ASML tarafından üretilen pahalı High-NA EUV litografi makinelerine mesafeli davransa da işler değiştiriyor. TSMC, High-NA EUV ile yeni nesil gelişmiş çipleri üretmeye hazırlanıyor.
    TSMC, High-NA EUV ile yeni nesil çip üretimine hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken endüstrisinin lideri TSMC, çip üretiminde devrim yaratacak bir teknolojiye yatırım yapıyor. Şirket, Hollandalı üretici ASML'den ilk yüksek sayısal açıklıklı (High-NA) aşırı ultraviyole (EUV) litografi sistemini 2024’ün sonuna kadar teslim almayı ve Hsinchu Ar-Ge merkezine kurmayı planlıyor. Bu hamle, TSMC'nin 2nm altı süreçleri geliştirme hedefine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak.

    TSMC, ilk High-NA EUV teslimatına hazır

    High-NA EUV litografi, yarı iletken üretiminde çığır açıcı bir teknoloji olarak kabul ediliyor. Standart EUV sistemlerine göre daha yüksek çözünürlük ve hassasiyet sunan bu teknoloji, çip yüzeyindeki desenlemeyi çok daha ince bir seviyede gerçekleştirebiliyor. Bu sayede yapay zeka ve diğer ileri teknolojiler için gereken gelişmiş çiplerin üretimi mümkün hale geliyor.

    TSMC, High-NA EUV tarayıcılarını 1.4nm üretim sürecinde (A14) kullanmayı hedefliyor. Seri üretime 2027 yılında başlanması planlanan bu süreç, TSMC'nin 2nm ve altı teknolojilerdeki liderliğini daha da pekiştirecek. Ancak bu sistemlerin tam kapasiteyle çalışabilmesi için yoğun testler ve süreç optimizasyonları gerekecek. Bu sistemler tam olarak faaliyete geçtiğinde, TSMC'nin mevcut yeteneklerinin ötesinde birkaç teknolojik nesli temsil eden A10 düğümüne ilerlemesi bekleniyor. Ek olarak TSMC, 2026’da N2 (2nm) sürecini devreye alacağını da açıkladı.

    TSMC, liderliğini pekiştirecek

    Şirket, 2019 yılında N7+ süreciyle ticari EUV litografisini ilk kullanan üretici olmuştu. O zamandan bu yana EUV sistemlerini hızla genişletti ve şu anda dünya çapındaki EUV kurulumlarının %56'sını elinde bulunduruyor. 2022’de 84 EUV sistemi işleten TSMC, 2023 yılında bu sayıyı 100’ün üzerine çıkardı.

    ASML, tanesi yaklaşık 400 milyon dolar olarak High-NA EUV sistemlerinin teslimatlarında bu yıl başladı. İlk teslimatlar ise Intel’e yapıldı. Görünen o ki sırada şimdi TSCM var. Öte yandan TSMC’nin bu ekipmanlara erkenden kavuşması Samsung Electronics ile yetenek farkını daha da açabileceği anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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