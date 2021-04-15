TSMC açıkladı: Çip sıkıntısı 2022 yılında da devam edecek

Apple, Qualcomm, AMD ve diğer birçok şirket için işlemciler, denetleyiciler ve diğer yongaları üreten TSMC, yonga eksikliğinin 2022'ye kadar devam edebileceği konusunda uyardı. Bu gelişme, şirketin başkanı ve CEO'su Xi Wei (CC Wei) tarafından belirtildi.İlginizi Çekebilir TSMC, 2024 yılına kadar gelir açısından sektörün en büyük şirketi olabilir
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TSMC CEO'sunun yorumları , Intel'in yeni CEO'su Pat Gelsinger'ın tahminlerini yansıtıyor . Pat Gelsinger, bu haftanın başlarında yarı iletken sorununu çözmenin birkaç yıl alabileceği konusunda uyarmıştı.
Mikroçip krizi şirketleri zor durumda bırakıyor
Küresel çip kıtlığı, otomobil üreticilerinden TV ve ev aletleri üreticilerine kadar herkesi etkilemiş durumda. İşlemciyle ilgili endüstrilerin neredeyse tamamı, kıtlık nedeniyle sevkiyatları kısmak zorunda kaldı. Artık TSMC'nin üretim tesisleri %100'den fazla kapasitede çalışıyor. Şirket, önümüzdeki çeyrekte sevkiyatları artırmayı vaat ediyor, ancak NVIDIA, Intel ve diğer üreticilere göre mikroçip krizi yakın gelecekte de devam edecek.
Öte yandan TSMC, yeni üretim tesislerinin inşasına aktif olarak yatırım yapmakta. Muhtemelen, yakın gelecekte şirket üretimin modernizasyonu ve genişletilmesi için yaklaşık 30 milyar dolar harcayacak ve önümüzdeki üç yıl içinde bu miktar 100 milyar dolara çıkacak. Bunun üretim kapasitesini ne kadar artıracağı ise belirtilmiş değil.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-15/tsmc-profit-beats-as-chip-shortage-shows-no-sign-of-abating?sref=ExbtjcSG Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ülkenin en zengini inşaatçı. Diğer en zenginleri bankacı, çikolatacı, turizmci.
Hiçbir şey yapamazsan gidip teknoloji satın alırsın. İşgücü ucuzluğu olarak Avrupa'da 1. sıradayız zaten. Biri gelip bu ülkede fabrika açsa devlet ona zibilyon tane kolaylık sağlıyor. Yeter ki para gelsin. Vergi vermezsin o derece. Ama bizim zenginler de bizden işte. 10 milyar dolarım var 2 milyar dolara ufaktan çip üretimine girsek demiyorlar. Hani devlet bildiğimiz gibi, tek anladığı vergi ve beton. Bari sözde aydın, çağdaş, modern kafalar bir şeyler yapsa. Onlar da aynı şeyin laciverti işte.
Şu anda 7 nm üretimi geçin hali hazırda elinde 22 nm gibi 10 yıl öncenin teknolojisi olan biri köşe olurdu. Bunu da sanırım ABD istemiyor. Zira sadece Türkiye değil dünyada kimse girmiyor o topa. Hacimli yarıiletken üreticisi bildiğim TSMC, İntel, Samsung, Hynix var. Eskiden Sony, Toshiba, IT gibi üreticiler vardı hâlâ var mı bilmiyorum. Ama 20 yıllık bir Sony fotoğraf makinesini sökünce içindeki tüm çiplerin, kapasitörlerin, hatta flashın bile Japon malı olduğunu görürsünüz. Hepsi bıraktı bu işleri.
Intel ve Nvidia zaten sadece kendine çalışıyor. Hynix yapıyor mu dışarıya iş bilmiyorum. Herkes TSMC'nin eline bakıyor. Ben olsam ben de üretimi artırmam. Arkamda kapı gibi ABD var. 3 dolar mı artık 5 oldu istersen gelme.
Yarıiletken sadece telefon, bilgisayar olarak düşünmeyin. Onlar pazarın yarısı bile etmiyor. Her yerde lazım. Yukarıda arkadaşın dediği gibi çamaşır makinesinin de 7 nm olmasın çok mu önemli?