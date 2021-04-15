TSMC açıkladı: Çip sıkıntısı 2022 yılında da devam edecek

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Apple, Qualcomm, AMD ve diğer birçok şirket için işlemciler, denetleyiciler ve diğer yongaları üreten TSMC, yonga eksikliğinin 2022'ye kadar devam edebileceği konusunda uyardı. Bu gelişme, şirketin başkanı ve CEO'su Xi Wei (CC Wei) tarafından belirtildi.

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TSMC CEO'sunun yorumları , Intel'in yeni CEO'su Pat Gelsinger'ın tahminlerini yansıtıyor . Pat Gelsinger, bu haftanın başlarında yarı iletken sorununu çözmenin birkaç yıl alabileceği konusunda uyarmıştı.

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Mikroçip krizi şirketleri zor durumda bırakıyor

Küresel çip kıtlığı, otomobil üreticilerinden TV ve ev aletleri üreticilerine kadar herkesi etkilemiş durumda. İşlemciyle ilgili endüstrilerin neredeyse tamamı, kıtlık nedeniyle sevkiyatları kısmak zorunda kaldı. Artık TSMC'nin üretim tesisleri %100'den fazla kapasitede çalışıyor. Şirket, önümüzdeki çeyrekte sevkiyatları artırmayı vaat ediyor, ancak NVIDIA, Intel ve diğer üreticilere göre mikroçip krizi yakın gelecekte de devam edecek.

Öte yandan TSMC, yeni üretim tesislerinin inşasına aktif olarak yatırım yapmakta. Muhtemelen, yakın gelecekte şirket üretimin modernizasyonu ve genişletilmesi için yaklaşık 30 milyar dolar harcayacak ve önümüzdeki üç yıl içinde bu miktar 100 milyar dolara çıkacak. Bunun üretim kapasitesini ne kadar artıracağı ise belirtilmiş değil.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-15/tsmc-profit-beats-as-chip-shortage-shows-no-sign-of-abating?sref=ExbtjcSG

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