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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC açıkladı: Çip sıkıntısı 2022 yılında da devam edecek

    TSMC başkanı, işlemci sıkıntısının 2022'de de devam edeceğini söyledi. Aynı zamanda şirket CEO'su olan Xi Wei, yarı iletken sorununu çözmenin birkaç yık alacağını belirtiyor.
    15 Nisan 2021, 21:30 (13 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    TSMC açıkladı: Çip sıkıntısı 2022 yılında da devam edecek
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    Apple, Qualcomm, AMD ve diğer birçok şirket için işlemciler, denetleyiciler ve diğer yongaları üreten TSMC, yonga eksikliğinin 2022'ye kadar devam edebileceği konusunda uyardı. Bu gelişme, şirketin başkanı ve CEO'su Xi Wei (CC Wei)  tarafından belirtildi.

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    Ayrıca Bkz. "Meizu, iPhone satmaya başlıyor: Üstelik Apple'a övgüler dizerek"

    TSMC CEO'sunun yorumları , Intel'in yeni CEO'su Pat Gelsinger'ın tahminlerini yansıtıyor . Pat Gelsinger, bu haftanın başlarında yarı iletken sorununu çözmenin birkaç yıl alabileceği konusunda uyarmıştı.

    TSMC açıkladı: Çip sıkıntısı 2022 yılında da devam edecek
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    Mikroçip krizi şirketleri zor durumda bırakıyor

    Küresel çip kıtlığı, otomobil üreticilerinden TV ve ev aletleri üreticilerine kadar herkesi etkilemiş durumda. İşlemciyle ilgili endüstrilerin neredeyse tamamı, kıtlık nedeniyle sevkiyatları kısmak zorunda kaldı. Artık TSMC'nin üretim tesisleri %100'den fazla kapasitede çalışıyor. Şirket, önümüzdeki çeyrekte sevkiyatları artırmayı vaat ediyor, ancak NVIDIA, Intel ve diğer üreticilere göre mikroçip krizi yakın gelecekte de devam edecek.

    Öte yandan TSMC, yeni üretim tesislerinin inşasına aktif olarak yatırım yapmakta. Muhtemelen, yakın gelecekte şirket üretimin modernizasyonu ve genişletilmesi için yaklaşık 30 milyar dolar harcayacak ve önümüzdeki üç yıl içinde bu miktar 100 milyar dolara çıkacak. Bunun üretim kapasitesini ne kadar artıracağı ise belirtilmiş değil.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-15/tsmc-profit-beats-as-chip-shortage-shows-no-sign-of-abating?sref=ExbtjcSG
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    labtek38 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her ülke kendi çipini yapsın ne bu arkadaş. Tekelleşmenin sonu bu. Arabaya çamaşır makinasına falan koyacaklarımız azıcık büyük oluversin 😁
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizin en zenginleri, hani az buz değil holding olarak 10 milyarlarca dolara ulaşan zenginlerinin vizyonsuzluğunu görüyorsunuz.

    Ülkenin en zengini inşaatçı. Diğer en zenginleri bankacı, çikolatacı, turizmci.

    Hiçbir şey yapamazsan gidip teknoloji satın alırsın. İşgücü ucuzluğu olarak Avrupa'da 1. sıradayız zaten. Biri gelip bu ülkede fabrika açsa devlet ona zibilyon tane kolaylık sağlıyor. Yeter ki para gelsin. Vergi vermezsin o derece. Ama bizim zenginler de bizden işte. 10 milyar dolarım var 2 milyar dolara ufaktan çip üretimine girsek demiyorlar. Hani devlet bildiğimiz gibi, tek anladığı vergi ve beton. Bari sözde aydın, çağdaş, modern kafalar bir şeyler yapsa. Onlar da aynı şeyin laciverti işte.

    Şu anda 7 nm üretimi geçin hali hazırda elinde 22 nm gibi 10 yıl öncenin teknolojisi olan biri köşe olurdu. Bunu da sanırım ABD istemiyor. Zira sadece Türkiye değil dünyada kimse girmiyor o topa. Hacimli yarıiletken üreticisi bildiğim TSMC, İntel, Samsung, Hynix var. Eskiden Sony, Toshiba, IT gibi üreticiler vardı hâlâ var mı bilmiyorum. Ama 20 yıllık bir Sony fotoğraf makinesini sökünce içindeki tüm çiplerin, kapasitörlerin, hatta flashın bile Japon malı olduğunu görürsünüz. Hepsi bıraktı bu işleri.

    Intel ve Nvidia zaten sadece kendine çalışıyor. Hynix yapıyor mu dışarıya iş bilmiyorum. Herkes TSMC'nin eline bakıyor. Ben olsam ben de üretimi artırmam. Arkamda kapı gibi ABD var. 3 dolar mı artık 5 oldu istersen gelme.

    Yarıiletken sadece telefon, bilgisayar olarak düşünmeyin. Onlar pazarın yarısı bile etmiyor. Her yerde lazım. Yukarıda arkadaşın dediği gibi çamaşır makinesinin de 7 nm olmasın çok mu önemli?
    Ülkemizin en zenginleri, hani az buz değil holding olarak 10 milyarlarca dolara ulaşan zenginlerinin vizyonsuzluğunu görüyorsunuz. Ülkenin en zengini ...
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    niye çamaşır makinesinin içinde olmasin ki, en basitinden nfc yongasi, benim makinede var
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizin en zenginleri, hani az buz değil holding olarak 10 milyarlarca dolara ulaşan zenginlerinin vizyonsuzluğunu görüyorsunuz.

    Ülkenin en zengini inşaatçı. Diğer en zenginleri bankacı, çikolatacı, turizmci.

    Hiçbir şey yapamazsan gidip teknoloji satın alırsın. İşgücü ucuzluğu olarak Avrupa'da 1. sıradayız zaten. Biri gelip bu ülkede fabrika açsa devlet ona zibilyon tane kolaylık sağlıyor. Yeter ki para gelsin. Vergi vermezsin o derece. Ama bizim zenginler de bizden işte. 10 milyar dolarım var 2 milyar dolara ufaktan çip üretimine girsek demiyorlar. Hani devlet bildiğimiz gibi, tek anladığı vergi ve beton. Bari sözde aydın, çağdaş, modern kafalar bir şeyler yapsa. Onlar da aynı şeyin laciverti işte.

    Şu anda 7 nm üretimi geçin hali hazırda elinde 22 nm gibi 10 yıl öncenin teknolojisi olan biri köşe olurdu. Bunu da sanırım ABD istemiyor. Zira sadece Türkiye değil dünyada kimse girmiyor o topa. Hacimli yarıiletken üreticisi bildiğim TSMC, İntel, Samsung, Hynix var. Eskiden Sony, Toshiba, IT gibi üreticiler vardı hâlâ var mı bilmiyorum. Ama 20 yıllık bir Sony fotoğraf makinesini sökünce içindeki tüm çiplerin, kapasitörlerin, hatta flashın bile Japon malı olduğunu görürsünüz. Hepsi bıraktı bu işleri.

    Intel ve Nvidia zaten sadece kendine çalışıyor. Hynix yapıyor mu dışarıya iş bilmiyorum. Herkes TSMC'nin eline bakıyor. Ben olsam ben de üretimi artırmam. Arkamda kapı gibi ABD var. 3 dolar mı artık 5 oldu istersen gelme.

    Yarıiletken sadece telefon, bilgisayar olarak düşünmeyin. Onlar pazarın yarısı bile etmiyor. Her yerde lazım. Yukarıda arkadaşın dediği gibi çamaşır makinesinin de 7 nm olmasın çok mu önemli?
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    MogoLKhan (Kültegin HAN) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) gcb1903
    Türkiyedeki zenginlerin tek bildiği fiyatları dahada arttıırıp oradan gelen tonca ₺ yi dolara çevirtip dahada zengin olmak kafaları sadece buna basıyor.
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    joven ( joven) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hedef 2023
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    labtek38 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her ülke kendi çipini yapsın ne bu arkadaş. Tekelleşmenin sonu bu. Arabaya çamaşır makinasına falan koyacaklarımız azıcık büyük oluversin 😁
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    W Wilson Fisk 13 sa. ( Mesaj Silindi ) labtek38
    azıcık büyük olsun dersen anlaşılmaz o diyeceksin ki 28nm yapalım arabaların içine ryzen mi koyacaz?ikinci el makineleri sağdan soldan toplayıp çin yaptı hiç de espri değil doğru söylüyorsun bi ucundan girmek lazım tofaş üretimi durdurdu şakası yok.konu kilit.


    Tüm dünyayı etkileyen mikroçip sorunu Türkiye'deki fabrikaları da etkilemeye başladı. [color=#3061f3]Tofaş mikroçip tedarik sorunu nedeniyle üretimini durdurma kararı aldı.
    Tofaş 19 Mart'ta mesai bitiminden sonra 2 hafta süreyle üretimi durduracak. 5 Nisan 2021 tarihinde ise [color=#3061f3]&#252;retim yeniden başlayacak.

    https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/tedarik-sorunu-olustu-tofas-fabrikasini-2-hafta-kapatti-41765680#:~:text=Tofa%C5%9F%20mikro%C3%A7ip%20tedarik%20sorunu%20nedeniyle,fabrikadaki%20periyodik%20bak%C4%B1m%20s%C3%BCre%C3%A7leri%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilecek.
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