TSMC, Avrupa'daki ilk çip üretim tesisinin inşasına başlıyor

TSMC, Almanya’daki fabrikasının inşasına başlıyor
Almanya'nın Dresden'de kentinde kurulacak çip üretim tesisi için temel atma töreninin 20 Ağustos tarihinde yapılması hedefleniyor. Törene TSMC Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su C.C. Wei, fabrika müşterileri ve Alman hükümet temsilcilerinin katılması bekleniyor. Bu üretim tesisinin TSMC'nin yüzde 100 iştiraki olan European Semiconductor Manufacturing Company’e (ESMC) ait olacağını da belirtelim.
TSMC, üretim tesisi için Avrupalı NXP, Infineon ve Bosch şirketleriyle ortaklık yapıyor. Her bir ortağın tesisin yüzde 10'una sahip olacağı ve TSMC tarafından açıklanan toplam 10 milyar Euro'luk yatırıma 500 milyon Euro katkıda bulunacağı bildiriliyor. ESMC’nin Dresden tesisi son teknoloji üretim süreçlerinin yerine daha olgun üretim teknolojilerini (28nm-12nm) kullanacak.
Üretilecek çipler ağırlıklı olarak otomotiv, IoT ve endüstriyel alanlarda kullanılacak. ESMC'nin 2027 yılında tamamlandığında her ay 40.000 yonga plakası üretmesi bekleniyor. TSMC ayrıca son birkaç yıldır yarı iletken üretim tesislerini ABD ve Japonya'ya doğru da genişletiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.