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Tam Boyutta Gör TSMC, üretim ayak izini bir süredir Tayvan dışına çıkarmaya çalışıyor. Bu adımlardan birisi de Avrupa’da kurulacak ilk üretim tesisi olacak. Almanya’da kurulacağı açıklanan üretim tesisi için TSMC, 10 milyar Euro değerinde bir yatırım yapacağını duyurmuştu. Yeni gelen bilgiler ise üretim tesisin bu ay içinde inşasına başlanacağını gösteriyor.

TSMC, Almanya’daki fabrikasının inşasına başlıyor

Almanya'nın Dresden'de kentinde kurulacak çip üretim tesisi için temel atma töreninin 20 Ağustos tarihinde yapılması hedefleniyor. Törene TSMC Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su C.C. Wei, fabrika müşterileri ve Alman hükümet temsilcilerinin katılması bekleniyor. Bu üretim tesisinin TSMC'nin yüzde 100 iştiraki olan European Semiconductor Manufacturing Company’e (ESMC) ait olacağını da belirtelim.

TSMC, üretim tesisi için Avrupalı NXP, Infineon ve Bosch şirketleriyle ortaklık yapıyor. Her bir ortağın tesisin yüzde 10'una sahip olacağı ve TSMC tarafından açıklanan toplam 10 milyar Euro'luk yatırıma 500 milyon Euro katkıda bulunacağı bildiriliyor. ESMC’nin Dresden tesisi son teknoloji üretim süreçlerinin yerine daha olgun üretim teknolojilerini (28nm-12nm) kullanacak.

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Üretilecek çipler ağırlıklı olarak otomotiv, IoT ve endüstriyel alanlarda kullanılacak. ESMC'nin 2027 yılında tamamlandığında her ay 40.000 yonga plakası üretmesi bekleniyor. TSMC ayrıca son birkaç yıldır yarı iletken üretim tesislerini ABD ve Japonya'ya doğru da genişletiyor.

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TSMC, Avrupa'daki ilk çip üretim tesisinin inşasına başlıyor