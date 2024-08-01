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    Anlık Bildirim

    TSMC, Avrupa'daki ilk çip üretim tesisinin inşasına başlıyor

    TSMC, Avrupa'daki ilk çip üretim tesisinin inşasına Almanya’da çok yakında başlıyor. Kurulacak tesis, son teknoloji yerine daha olgun üretim süreçlerine odaklanacak.
    TSMC, Avrupa'daki ilk çip üretim tesisinin inşasına başlıyor Tam Boyutta Gör
    TSMC, üretim ayak izini bir süredir Tayvan dışına çıkarmaya çalışıyor. Bu adımlardan birisi de Avrupa’da kurulacak ilk üretim tesisi olacak. Almanya’da kurulacağı açıklanan üretim tesisi için TSMC, 10 milyar Euro değerinde bir yatırım yapacağını duyurmuştu. Yeni gelen bilgiler ise üretim tesisin bu ay içinde inşasına başlanacağını gösteriyor.

    TSMC, Almanya’daki fabrikasının inşasına başlıyor

    Almanya'nın Dresden'de kentinde kurulacak çip üretim tesisi için temel atma töreninin 20 Ağustos tarihinde yapılması hedefleniyor. Törene TSMC Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su C.C. Wei, fabrika müşterileri ve Alman hükümet temsilcilerinin katılması bekleniyor. Bu üretim tesisinin TSMC'nin yüzde 100 iştiraki olan European Semiconductor Manufacturing Company’e (ESMC) ait olacağını da belirtelim.

    TSMC, üretim tesisi için Avrupalı NXP, Infineon ve Bosch şirketleriyle ortaklık yapıyor. Her bir ortağın tesisin yüzde 10'una sahip olacağı ve TSMC tarafından açıklanan toplam 10 milyar Euro'luk yatırıma 500 milyon Euro katkıda bulunacağı bildiriliyor. ESMC’nin Dresden tesisi son teknoloji üretim süreçlerinin yerine daha olgun üretim teknolojilerini (28nm-12nm) kullanacak.

    Üretilecek çipler ağırlıklı olarak otomotiv, IoT ve endüstriyel alanlarda kullanılacak. ESMC'nin 2027 yılında tamamlandığında her ay 40.000 yonga plakası üretmesi bekleniyor. TSMC ayrıca son birkaç yıldır yarı iletken üretim tesislerini ABD ve Japonya'ya doğru da genişletiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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